Julie Brafman éclaire Yann Andréa

C’est un homme qui traverse la vie sans pour autant savoir ce qu’est une vie ni ce qu’il faut y faire – d’ailleurs quand on lui demande précisément ce qu’il fait dans la vie, il répond : « Rien. » Et Marguerite Duras de le regarder « avec fierté » : « Yann, c’est cela qu’il faut dire, c’est magnifique. »
Le 09/09/2025 à 10:02 par Martine Roffinella
09/09/2025
Au début de leur relation, en 1980, il a 28 ans et elle 66. Il est « le cas désespéré de [s]on dernier amour ». Sur lui, nous relate Julie Brafman dans Yann dans la nuit (éd. Flammarion), on a tout dit, tout supputé, tout ragoté — il est supposément un « ingénu captif », un « gigolo littéraire », un « imposteur », un « escroc » accusé d’abus de faiblesse, mais déclaré « non coupable ». De Yann Andréa l’on connaît aussi et surtout le très beau livre Cet amour-là (1999, éd. Pauvert), qui nous permet de traverser avec lui les seize années de vie avec Duras disparue en 1996.
Mais de sa personne, que sait-on vraiment ? Et que penser de sa mort passée inaperçue ou presque, un jour « non établi » de juillet 2014, à l’âge de 61 ans – ce Yann Andréa retrouvé « dans la position du dormeur, les bras croisés sur sa poitrine », dans le studio que Duras lui avait légué au 26 de la rue Saint-Benoît dans le 6e arrondissement de Paris, sans qu’il soit possible de dire quand exactement il a cessé de vivre et pourquoi. « Il est mort d’amour », aurait dit une policière lors de l’enquête ; ou plus exactement « mort d’absence ».
Tout cela méritait bien un approfondissement, et Julie Brafman, par ailleurs chroniqueuse judiciaire au journal Libération, nous offre une perspective jusque-là inédite sur ce qui composait Yann Lemée – rebaptisé Andréa par Duras, du prénom de la mère de ce dernier – au travers d’une mosaïque de notes, lettres, extraits de textes, carnets intimes qui fourmillent de détails : listes de courses à faire, petits ou gros ennuis du quotidien, lieux où se posent ses pas, comment il s’habille, Yann, ce qu’il mange… étrangement tout nous parle, tout nous donne envie de le rencontrer.
« Je les agrège, tous ces petits riens, j’en fais des listes et des fresques », écrit Julie Brafman – et c’est une réussite, car voilà qu’il apparaît, Yann, si près de nous, lui « toujours au bord d’écrire ou de ne pas écrire », qui fréquente des séquences temporelles où l’écriture n’est pas une raison d’exister, mais l’existence même. On ne comprendra pas le couple qu’il formait avec Duras si l’on ne perçoit pas ce savoir sur l’écriture où dieu est absent, mais, pour détourner les évangiles, au commencement était bel et bien l’enfer des mots.
Certes, Yann Andréa « traverse les pages en personnage secondaire », dandy ou fantôme, éternellement perdu, mais ancré (et encré) par la littérature de Duras à qui il a offert ses plus belles embarcations : « Vous êtes rien et vous êtes tout », lui dit-elle. Leur lien ne tolère pas d’être enfermé dans une description ; il ne se propose pas à la compréhension — et fichtre merci.
De son côté, Julie Brafman ne prétend pas rendre justice, mais plutôt « rendre mémoire » à celui que l’on disait écrasé par une Duras autoritaire ne supportant pas ses amis et sa famille, ni tout simplement qu’il ait eu une vie sans elle — sans parler de sa façon de traiter l’homosexualité de Yann qu’elle regarde comme une trahison : « Je ne reviendrai jamais de cette horreur », écrit-elle, évoquant la « nuit infranchissable dressée par la pédérastie » – mais pour ensuite déclarer : « Yann, restons encore ensemble. Je ne peux supporter notre séparation. »
Au fil du récit de Julie Brafman, qui s’entremêle sensiblement à sa propre histoire, nous sortons du manichéisme que les esprits rationnels tentent d’imposer à ce qui justement échappe aux formules. Yann Andréa ne tranche pas, n’affirme pas, « dit à la fois oui et non ».
C’est « l’aquoiboniste » qui ne porte jamais de chaussettes, mais une cravate avec des coccinelles, « l’esquiveur de toute une vie » qui « avance quasi immobile » – un écrivain au bord d’écrire qui s’ennuie sans Duras au point de s’enterrer dans son studio de la rue Saint-Benoît à la suite du « contrecoup d’une dévotion » qui dure deux ans : il ne veut ni mourir ni vivre, ne sort plus ses poubelles, cesse de se laver, ne change plus les draps – Duras en mourant a « tout emporté : l’écriture, les vêtements, les balades […] la vie concrète, dormir, manger, faire l’amour, être insupportable […] ».
Avec lui, elle a écrit les livres qui continueront de marquer des générations de lecteurs ; avec elle, il a su le monde dans tous ses éclats qui sans elle n’avait plus de sens. Ils ont fait « le tour de l’impossible à deux ».
Yann Andréa, à qui Julie Brafman offre un éclairage fort et richement documenté, me fait penser à une sorte de petit prince donquichottiste en équilibre sur l’amour qui ne s’écrit pas — mais alors que faire ?
Accueillir chez soi Yann dans la nuit.
Martine Roffinella
