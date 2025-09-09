Une coprésidence pour le Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique

Placé auprès du ministre chargé de l'intelligence artificielle et du numérique, le Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique a pour mission « d'étudier toute question relative au développement du numérique et de l'intelligence artificielle et à leur impact sur la société, l'économie et les territoires », indique un décret publié au Journal officiel du 6 septembre dernier.

Le CIAN doit ainsi informer et de conseiller les choix du gouvernement, mais aussi éclairer le débat public, contribuer à l'élaboration des positions de la France au niveau international et formuler des avis et recommandations, « en toute indépendance ».

Susceptible d'être consulté par le gouvernement sur les projets de disposition législative ou réglementaire dans le domaine du numérique, il peut aussi être saisi pour avis.

Outre ses deux coprésidents, Anne Bouverot et Guillaume Poupard, le CIAN compte quinze membres : trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour l'impact du numérique et de l'intelligence artificielle sur la société, l'économie et les territoires, huit personnalités qualifiées issues des secteurs économique, académique ou public, de la société civile ou impliquées dans le développement du numérique et deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective.

La composition du CIAN, à ce jour, est la suivante :

Personnalités qualifiées issues des secteurs économique, académique ou public, de la société civile ou impliquées dans le développement du numérique

Anne Bouverot ;

François Chollet ;

Marie Cohen-Skalli ;

Céline Colucci ;

Étienne Grass ;

Gabriel Hubert ;

Guillemette Picard ;

Guillaume Poupard ;

Constance Rivière ;

Sébastien Soriano

Membre du Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, sur proposition du président du Comité consultatif national d'éthique du numérique

Serena Villat

Membre du Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, sur proposition du président du Conseil d'analyse économique

Antonin Bergeaud

Membre du Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, sur proposition du président du Conseil économique, social et environnemental

Sophie Thiéry

