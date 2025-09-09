Un livre volé à Marc Bloch, conservé par l'INHA, restitué à sa famille

L'Institut national de l'histoire de l'art (INHA) sortira prochainement de ses collections la Description abrégée de la cathédrale d'Amiens, signée par Georges Durand, publiée par l'Imprimerie Yvert et Tellier (Amiens), en 1904. Le décret indiquant que l'ouvrage « cesse de faire partie des collections publiques nationales », cosigné par François Bayrou et Rachida Dati, est paru au Journal officiel de ce 9 septembre.

L'État souhaite en effet rendre ce livre à son propriétaire légitime, Marc Bloch, en le remettant à ses ayants droit. L'ouvrage de Georges Durand faisait partie de la bibliothèque du célèbre historien, qui avait même inscrit sur la page de faux-titre « Marc Bloch » et « Amiens, nov. 1913 ».

La collection de Marc Bloch, qui doit entrer au Panthéon le 16 juin 2026, était particulièrement bien fournie : sa bibliothèque « était extrêmement importante, constituée de 5000 à 7000 ouvrages : livres, manuscrits et tapuscrits. D’une grande richesse qualitative, elle était consacrée en majeure partie à l'histoire médiévale », rappelle la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS).

Nommé titulaire de la chaire d'histoire économique à la Sorbonne en 1938, Marc Bloch subira bientôt les persécutions antisémites mises en place par l'occupant nazi, avec le concours des autorités françaises. En 1940, il est exclu de son poste de professeur détaché, puis de la fonction publique, et rejoint la Résistance.

En 1943 et 1944, il adhère ainsi au mouvement « Franc-Tireur », à Lyon, met en place les Comités de Libération de la région et y prépare un « plan d'insurrection » régional. Il est arrêté par la Gestapo le 8 mars 1944, torturé puis emprisonné à la prison de Montluc. Le 16 juin, il est exécuté aux côtés de 29 autres prisonniers, à Saint-Didier-de-Formans (Ain).

Marc Bloch, par ses travaux et sa pratique de l'histoire, participera à faire de cette dernière une discipline scientifique à part entière, en s'appuyant notamment sur l'anthropologie : au-delà des « grands » hommes et des conflits militaires, il s'agit de prendre en compte des sociétés, des modes de vie, des économies et des démographies, grâce aux sciences et notamment aux sciences humaines. Témoin de la capitulation française et de la collaboration avec l'occupant nazi, il rédige L'Étrange Défaite (Folio), un de ses ouvrages les plus célèbres, publié de manière posthume en 1946.

Spoliation antisémite

Marc Bloch et Simone Vidal, son épouse, avec leurs enfants, louaient un appartement au 17, rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement de Paris (6e), jusqu'à leur départ, en 1940. L'habitation est réquisitionnée dès 1941 sur ordre de la Préfecture de la Seine par les services allemands et par l’armée de l’air allemande.

La bibliothèque de l'historien est alors entièrement déménagée en Allemagne entre 1941 et 1942, une spoliation dont avait eu connaissance Marc Bloch : une lettre au ministre de l’instruction publique et ancien recteur de Paris, Jérôme Carcopino, en témoigne.

Comme d'autres biens de personnalités juives, les livres de Marc Bloch seront dispersés en Allemagne, mais restent, pour la plupart, reconnaissables à l'aide d'ex-libris imprimés ou manuscrits. Ainsi, entre 1945 et 1950, des restitutions d'ouvrages de sa bibliothèque (entre 1700 et 2200, selon les sources) sont effectuées, à destination de ses enfants, Alice, Étienne ou Suzanne Bloch.

Elles sont alors supervisées par la Commission de Récupération Artistique (CRA), organisme créé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour superviser les restitutions d'œuvres et d'ouvrages spoliés par les forces nazies pendant le conflit. Mais de nombreux titres passent entre les mailles du filet : c'est le cas de la Description abrégée de la cathédrale d'Amiens, pourtant bien identifiable grâce à l'ex-libris manuscrit.

Au moment de la dissolution de la CRA, en 1949, près de 294.000 livres n'ont pas été rendus à leurs propriétaires légitimes ou à leurs ayants droit, et les bibliothèques publiques peuvent alors faire l'acquisition des ouvrages non précieux, à bas prix. La Bibliothèque centrale du musée du Louvre (BCMN) débourse ainsi 20 francs pour le titre ayant appartenu à Marc Bloch, sans que l'opération soit recensée. La bibliothèque centrale des musées nationaux (BCMN) l'inscrit au sein de son registre d'inventaire, quelques années plus tard, sous le numéro 46.203 : ses collections ont rejoint en 2016 celles de l'Institut national de l'histoire de l'art.

Retour aux ayants droit

La Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites a pour mission d'« examiner les demandes individuelles présentées par les personnes s'estimant victimes ou ayants droit de victimes pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues du fait des persécutions antisémites perpétrées tant par l'État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 que par l'occupant ».

Pour les biens culturels spécifiquement, cet organe peut aussi s'autosaisir, et fait alors intervenir les quatre personnalités qualifiées en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, de la Seconde Guerre mondiale et du droit du patrimoine. Elle rend ensuite un avis sur la restitution des biens culturels concernés, ou sur toute mesure de réparation appropriée à l'égard des personnes spoliées.

L'objectif central de la loi adoptée en 2023 était de faciliter les procédures de restitution ou de réparation, sans pour autant porter atteinte au domaine public de la personne publique. Parmi les biens culturels dérobés dans un contexte de persécutions antisémites, 5 millions de livres auraient été volés en France à des propriétaires juifs.

Près de la moitié, soit 2,4 millions, ont été retrouvés et « entre 554.000 et 700.000 [...] livres ou périodiques imprimés restitués ou attribués à des personnes ou des institutions spoliées ».

Mais au moins 15.000 de ces ouvrages furent donnés à « des bibliothèques publiques, tandis que des dizaines de milliers d'autres furent vendus, et parfois achetés par des bibliothèques publiques (Bibliothèque nationale, bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales) ».

L'exemplaire de la Description abrégée de la cathédrale d'Amiens, de Georges Durand, ayant appartenu à Marc Bloch sera remis aux ayants droit des six enfants du couple Bloch (Alice, Étienne, Louis, Daniel, Jean-Paul et Suzanne).

La restitution s'inscrit dans une démarche de l'Institut national de l'histoire de l'art pour identifier les ouvrages issus de spoliations antisémites au sein de ses collections, afin de les rendre aux propriétaires légitimes, les ayants droit des victimes. De 2018 à 2020, un large passage en revue des collections concernées, celles de la bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) et de la bibliothèque centrale des Musées nationaux (BCMN), a été effectué.

L'avis de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites concernant le titre de la bibliothèque de Marc Bloch est accessible ci-dessous.

Photographie : Marc Bloch (domaine public), couverture de Monographie de l'église Notre-Dame, cathédrale d'Amiens, de Georges Durand, A. Picard et fils, Paris, 1901 (illustration, via Internet Archive)

