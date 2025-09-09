Écrire et publier sur Fiole : un contrat d’auteur, la visibilité en ligne en plus

L’offre éditoriale annoncée repose sur un spectre large, pertinent pour l’auto-publication : romans, mangas, bandes dessinées et comics figurent noir sur blanc dans la présentation. L’ambition affichée est de nourrir ce catalogue chaque jour, des œuvres classiques aux « nouveautés à ne pas louper ».

Notre ligne éditoriale mixte (patrimoine + création) crée un terrain favorable à des publications d’auteurs émergents comme confirmés, et ce dans des formats narratifs très différents.

Concrètement, cela signifie qu’un·e auteur·rice de roman sériel, un collectif BD ou un mangaka indépendant peuvent viser la même vitrine. Le choix des formats n’est pas un simple argument marketing : il conditionne la découvrabilité, puisque chaque segment attire un lectorat spécifique — et parfois très fidèle.

Modes de diffusion

Notre principe fondateur est celui du partage de la valeur. « Pour chaque œuvre publiée, l’écrivain est rémunéré à hauteur du nombre de lectures. » Ce point est ferme et constitue la colonne vertébrale du modèle auteur. Le mécanisme de répartition est donc corrélé à la consommation effective.

Ce principe peut coexister avec différents modèles (abonnement, pool de revenus, micro-paiements, etc.). Acter le lien direct entre lecture et rémunération, envoie un signal clair aux autrices et auteurs. En somme, plus votre œuvre est lue, plus vous êtes payé·e. Et libre à chacune et chacun de choisir son modèle : rendre l'œuvre gratuite ou payante au moment de la publication, c'est selon.

Côté lecteurs, les offres mises en œuvre structurent l’environnement de diffusion et, par ricochet, la portée des œuvres publiées. Avec une approche de gratuité qui accroît les chances d’être découvert.

Cette logique est désormais admise est bien connue des utilisateurs et nous ne dérogeons pas à la règle. C’est un autre volet de notre approche, déstiné à favoriser l’accessibilité — et la popularité.

Enfin, toute œuvre implique une protection contractuelle. C’est un point juridique majeur : la mise en ligne s’inscrit d’emblée dans un cadre contractuel censé garantir les droits.

Un mot sur la fidélisation des lecteurs (et l’effet pour les auteurs)

L’offre de fidélité évoquée — « gagner des mois de lecture gratuite » pour ceux qui lisent au moins une fois par mois — laisse entendre un mécanisme d’incitation à la lecture régulière. Et c'est bien ce que nous recherchons : flexibilité et liberté.

Pour les auteurs, cette dynamique peut mécaniquement augmenter le volume de lectures, donc la rémunération, si le modèle de répartition suit la consommation effective. Ici encore, nous dessinons un écosystème où l’intérêt du lecteur (lire plus) et celui de l’auteur (être davantage lu) convergent.

Car faire se rencontrer créatrices, créateurs d’un côté et lectrices et lecteurs de l’autre, voilà bien l’objectif.

Par Quentin Griffon

