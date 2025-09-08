Maud Simonnot rejoindra Actes Sud comme directrice éditoriale

Née en 1979, titulaire d’un doctorat de littérature et d’un Master d’édition, Maud Simonnot travaille depuis plus de vingt ans dans les secteurs du livre et de la diplomatie. Elle a été éditrice chez Flammarion puis Gallimard, où elle a dirigé la revue de la NRF. Depuis septembre 2023, elle était directrice de la fiction française aux éditions du Seuil.

Elle est par ailleurs l’autrice remarquée de La nuit pour adresse (sélectionné pour le Médicis essai, prix Valery Larbaud), de L’enfant céleste (sélectionné pour le prix du Monde, finaliste du Goncourt des Lycéens, choix Goncourt de l’Italie) ou encore de L’heure des oiseaux (sélectionné pour le Femina, mention de l’Union Européenne, prix Jean Freustié).

Crédits photo © Francesca Mantovani (Gallimard)

