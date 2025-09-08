Boycotts et pressions : pourquoi Raphaël Enthoven est finalement reprogrammé à Besançon ?

Après les vives réactions et menaces de boycott dans le monde littéraire ces derniers jours, la maire de Besançon a rendu public un communiqué dans lequel elle fait volte face : Raphaël Enthoven sera bien présent à Livres dans la Boucle, qui se tiendra du 19 au 21 septembre, pour présenter son nouveau roman L'Albatros.

L'élue a d'abord tenu à rappeler les raisons de la décision initiale : « Les positions tenues par Raphaël Enthoven cet été m’ont amenée à proposer à Gilles Ory, vice-président Culture du Grand Besançon, de déprogrammer sa venue au festival Livres dans la Boucle, pour éviter que la sérénité de cet évènement soit remise en cause avec des risques de troubles à l’ordre public. »

Avant de prendre acte de ce que « le monde littéraire traduit cela comme de la censure, ce qui n’a jamais été mon intention et ne le sera jamais » : « J’entends par ailleurs les inquiétudes des acteurs de la chaîne du livre, de nos libraires, des auteurs, des éditeurs et des amoureux du festival, sur le risque d’une dégradation de la manifestation. »

Un salon littéraire, tout en sérénité

C’est dans ce contexte qu’une réévaluation aurait été menée au sein de l’exécutif du Grand Besançon, notamment sur les questions de sécurité, qui étaient invoquées comme raison de la désinvitation du philosophe médiatique. « J’ai posé la question de la reprogrammation de M. Enthoven aux élus du bureau exécutif du Grand Besançon, qui s’est prononcé pour », explique Anne Vignot.

Elle assure que « la sécurisation sera adaptée », sans préciser en quoi la situation est différente de celle de la semaine dernière, lorsqu'était annoncée l'annulation de la venue de Raphaël Enthoven. Enfin, la maire conclut : « Par ailleurs, il est urgent que la société s’empare d’un débat sur ce fondement de la démocratie qu’est la liberté d’expression, qui doit être protégée et qui est ébranlée à l’heure des réseaux sociaux qui véhiculent indifféremment informations, opinions mais aussi appels à la haine, menaces et fake news. »

Dans un post X, publié en réaction au communiqué de la maire de Besançon, Raphaël Enthoven commente : « La maire se défend d’avoir voulu censurer qui que ce soit. Quel nom donne-t-elle alors à ce qu’elle a fait ? Comment nomme-t-elle le fait d’avoir exercé une pression sur les organisateurs du salon pour qu’ils désinvitent un auteur au nom de propos qui ne sont pas pénalement répréhensibles ? Anne Vignot a sûrement l’intention de ne jamais censurer, mais elle vient de le faire, et c’est la raison pour laquelle elle rétropédale. »

Raphaël Enthoven se rendra au festival

Selon lui, « la maire reconnaît qu’elle a cédé sous la pression collective ». Pour lui, cette reconnaissance « est fondamentale et salutaire pour l’avenir ». Et de souligner : « La défense de nos libertés passe par l’engagement de chacun. Une mobilisation peut faire vaciller nos édiles, surtout quand ils sont tentés de remplacer la loi par l’arbitraire. C’est grâce à ceux qui se sont mobilisés que j’ai été reprogrammé, ce qui est infiniment plus important que ma petite personne. À tous, pour tous, merci ! »

Face à la proposition d'entamer un débat collectif sur la liberté d’expression, l’essayiste réagit avec ironie : « Afin de relever un peu la tête, la maire appelle à un “débat sur la liberté d’expression”. L’implicite de cet appel est qu’en doutant de l’indépendance des “journalistes” qui se trouvent à Gaza, je m’oppose à la liberté d’expression elle-même et je répands des fake news. Infâme procès d’intention. Mon propos est précisément de dire qu’en l’état la liberté d’expression est inexistante à Gaza. Et il est cocasse que celle qui voulait censurer un écrivain entreprenne de débattre d’un tel sujet. »

Finalement, Raphaël Enthoven confirme qu’il répondra à l’invitation : « Il va de soi que je me rendrai à son invitation chaleureuse, et que j’aurai le plaisir de parler LITTÉRATURE avec les Bisontins. »

Une mobilisation payante

Pour rappel, le philosophe médiatique avait été désinvité à la suite d’un message posté sur X affirmant : « Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. » Des propos mensongers, publiés quelques jours après la mort de six journalistes gazaouis lors d'un bombardement israélien. Jugés « inadmissibles » par le Parti communiste bisontin, ils avaient conduit le Grand Besançon Métropole à annuler sa participation pour « préserver la sérénité du festival ».

Cette décision a aussitôt suscité une vive controverse. Raphaël Enthoven avait dénoncé une « censure » et de nombreux écrivains programmés au salon ont menacé de boycotter l’événement. Parmi eux, le président d’honneur David Foenkinos, qui avait demandé un entretien avec la maire avant de se prononcer. Anne Goscinny, déclarait qu’elle ne participerait pas tant que l’auteur ne serait pas réintégré, et la maison d'édition P.O.L, réagissait en annonçant ne pas se rendre au festival cette année.

D’autres voix se sont jointes au mouvement : l’écrivain Jacques Expert a parlé d’« atteinte à la liberté d’opinion », et Laurent Nunez, éditeur et auteur invité, a annoncé son retrait en solidarité avec Enthoven. Le groupe Rassemblement national du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté avait de son côté demandé le retrait de la subvention régionale de 50.000 € attribuée au festival.

Une mobilisation massive d'une partie du monde littéraire qui a donc porté ses fruits. Laurent Nunez a tenu à remercier « tous les écrivains, libraires, journalistes ». « Merci surtout à David Foenkinos, ajoute-t-il : c'est tous ensemble que l'on cancellera la cancel culture. »

L'auteur de Tout le monde aime Clara, président d'honneur de Livres dans la Boucle, a multiplié les échanges téléphoniques avec Anne Vignot, maire de Besançon, révèle L'Est Républicain. « C’est très bien, au-delà de la polémique, pour toutes les personnes qui ont travaillé à l’organisation de ce festival, les libraires, les auteurs, etc. C’est important », a expliqué le romancier, dans un souci d'apaisement.

Dans un communiqué, le Centre national du livre s’est également « réjoui de la décision de la municipalité de Besançon de revenir sur l’annulation de la venue de Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle ». L’institution rappelle « son attachement indéfectible à la liberté de création et de programmation, conditions essentielles de la vitalité culturelle et démocratique de notre pays », et salue « la mobilisation et la solidarité des auteurs, qui ont défendu avec force la liberté de penser et de s’exprimer de Raphaël Enthoven indépendamment de leurs convictions personnelles ».

Le CNL conclut en affirmant que « cette décision permettra à Raphaël Enthoven de présenter son ouvrage Albatros, un ouvrage sublime consacré à la figure de sa mère, à la relation qui les a unis, son accompagnement sans failles jusqu’à la fin, le portrait attachant et sublime qu’il en fait, et au-delà ses réflexions riches et passionnantes sur le monde tel qu’il est et tel qu’il va ».

Crédits image : Librairie Mollat, CC BY 4.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com