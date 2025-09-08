Rêver de Victor Hugo suicidaire, puis écrire un roman

La galerie de portraits se poursuit par des photographies de proscrits, noms qui ne me disent plus rien comme Sandor Téléki – ça ne s’invente pas – ou le général Le Flô. Pourtant ils sont bien présents, leurs visages fatigués me hantent, vieillards d’à peine trente ans pour la plupart, accablés par les vicissitudes du temps, la solitude, la misère pour certains.

J’emporte le livre.

Il ne me quittera pas pendant la rédaction de ce qui deviendra Le Rocher des Proscrits. J’ai besoin de voir les visages de mes personnages. Ils sont à la fois morts et vivants comme le chat de Schrödinger. C’est dans cet interstice que je veux écrire mon roman de l’exil et du deuil. Un roman hanté comme le sont les images pâles et tristes des Hugo et de leurs amis qui défilent sous mes yeux.

Il n’y a pas de doute : ceux-là ont été frappés par le malheur. A moi de découvrir pourquoi et comment. On connaît peu ce premier exil à Jersey, moins glorieux que celui de Guernesey. Il faut me documenter. Pendant des mois, le livre n’avance pas : je reste bloqué sur la scène inaugurale : une plage à Jersey, sur la grève d’Azette où Victor Hugo s’apprête à se noyer.

Lecteur, rassure-toi, Victor ratera sa noyade.

Quelle idée que d’écrire un roman sur Hugo à Jersey ! À quoi bon ajouter des pages aux biographies qui existent déjà ?

Je m’enlise dans la documentation : le coup d’État du 2 décembre 1851. Napoléon Le Petit ordonne l’arrestation du poète qui appelle le peuple à l’insurrection. Victor Hugo passe la frontière belge déguisé en Firmin Lanvin, ouvrier typographe. Juliette Drouet le rejoint à Bruxelles avec une malle remplie de manuscrits pendant qu’Adèle Hugo transfère leurs avoirs des banques françaises aux banques belges et anglaises.

Charles et François-Victor, ses fils, sont emprisonnés à la Conciergerie. Libérés plus tard, ils rejoignent leur père à Bruxelles. Quelques mois après, le roi des Belges chasse les Hugo, exilés encombrants et braillards. Surtout le père qui vient de publier son Napoléon le Petit, hénaurme pamphlet contre Napoléon III.

La famille débarque enfin à Jersey où débute mon roman. Ils font tourner les tables, s’entretiennent avec les morts. Au bord de la folie. Je suis incapable de mettre en ordre tout ça. Deux ou trois semaines passent. Je commence à faire le deuil de ce roman mort-né.

Une nuit, je rêve de Victor Hugo.

Hugo est sur la grève d’Azette, prêt à se jeter dans la houle menaçante. Je me dois de le mettre en garde. L’empêcher de se noyer peut-être. Les songes sont brumeux, le mien n’échappe pas à la règle. J’y vois comme un signe.

Au réveil, je sais qu’il me faut continuer, coûte que coûte, à écrire Le Rocher des Proscrits.

Salim Bachi

Salim Bachi est un romancier algérien né à Annaba, où il a grandi avant de poursuivre des études de lettres à la Sorbonne en 1997, après un premier séjour en France en 1995. Il s’impose dès 2001 avec son premier roman, Le chien d’Ulysse (Gallimard), récompensé entre autres par le prix Goncourt du premier roman et plusieurs distinctions. Il a publié six romans dans la collection blanche de Gallimard, ainsi qu’un recueil de nouvelles (Les douze contes de minuit, 2006) et un récit de voyage (Autoportrait avec Grenade, 2005). Ce 21 août 2025 il sortait Le Rocher des Proscrits, aux éditions Plon.

Crédits image : Victor Hugo par Nadar, Domaine public

