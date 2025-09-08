Meik Reinhardt rejoint le jury du Prix Le Temps retrouvé

Auteur de deux ouvrages parus chez J’ai lu et Albin Michel, passionné par la spiritualité et la

Renaissance italienne, Meik Reinhardt est également directeur de collection aux éditions Le Lys Bleu.

Le jury 2025 du Prix Le Temps retrouvé réunit donc Douglas Kennedy, Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Daniel Iagolnitzer, Nathalie Maranelli, Meik Reinhardt, Monique Ruffié, Philippe Vilain et Denys Viat.

C’est en hommage à Marcel Proust que le prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire. Parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer, il récompense une œuvre de la rentrée littéraire qui dépeint, avec style et finesse, la complexité des relations humaines et les évolutions de la société.

À LIRE - Prix Wepler – Fondation La Poste : la sélection 2025 se dévoile

Cette année, la première sélection sera annoncée le lundi 15 septembre et la remise du prix aura lieu en décembre 2025 à l’Hôtel de Crillon.

L'année dernière, le Prix Le Temps retrouvé avait été décerné à Philippe Collin pour son ouvrage Le barman du Ritz, publié aux Éditions Albin Michel.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Meik Reinhardt

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com