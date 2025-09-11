Ce livre est un hymne à la vie” : un coup de cœur pour La vie selon Zoé

Dès l’évocation du titre, la libraire ne cache pas son enthousiasme : « Je ne m’attendais pas du tout à un texte à la fois aussi fort, aussi émouvant et aussi drôle. » Drôle, vraiment ? Le sujet ne s’y prête guère. Zoé, l’héroïne, découvre à 45 ans qu’elle est atteinte d’un cancer du pancréas.

De quoi plonger le lecteur dans une atmosphère plombante. Mais au contraire, insiste Nathalie Iris : « Zoé, elle est extraordinaire. Elle va faire de sa maladie une vraie aventure. » Un entretien à écouter dans le podcast de notre dernière émission :

Car le roman n’est pas tant une chronique de la fin annoncée qu’un récit vibrant sur l’intensité de vivre. L’écriture adopte la forme d’un compte à rebours — un dispositif qui pourrait inspirer l’angoisse, mais qui, ici, emporte dans un mouvement inverse : plus les chapitres s’enchaînent, plus Zoé devient fantasque, entraînant son amie fidèle dans des situations improbables. « À chaque fois, son amie dit : non, non, non, je ne peux pas. Et puis si, elle peut. Et nous lecteurs, on se laisse embarquer », sourit la libraire.

L’ouvrage se distingue donc par ce paradoxe fécond : traiter de la maladie en refusant toute gravité pesante. « Sur un sujet qui devrait entraîner vers la mort, on est en réalité entraîné vers la vie », observe Nathalie Iris. D’où l’impression d’un véritable hymne : « Ce livre, finalement, c’est un hymne à la vie. »

L’effet tient aussi à l’écriture. Eleonora Galasso adopte une langue tranchante, moderne, qui se lit d’une traite. « Ce n’est pas un feel-good du tout, mais c’est prenant, travaillé, et ça vous accroche », note la libraire. À tel point qu’à la dernière page, on aimerait poursuivre l’aventure : « On referme le roman en se disant : ah, c’est dommage, on aurait bien lu un chapitre supplémentaire. »

La construction ajoute une mise en abyme troublante : la narratrice, amie fidèle de Zoé, se révèle à la fin s’appeler Eleonora, comme l’autrice. De quoi semer le doute : autofiction ? Pas vraiment. « Je ne pense pas qu’Eleonora Galasso ait voulu faire une autofiction. Peut-être a-t-elle même inversé les rôles, offrant à Zoé cette flamboyance qu’elle possède dans la vie. »

Dès le prologue, le ton est donné. « Nous, libraires, on sait très vite si un livre tient. Et là, dès les premières pages, j’ai senti que je tenais quelque chose de particulier », confie Nathalie Iris.

À qui conseiller un tel texte ? « À tous les curieux, à ceux qui veulent sortir des sentiers battus et se laisser surprendre. » La libraire évoque une parenté possible avec En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut, pour cette fantaisie qui flirte avec l’excès sans jamais rompre le fil. « Ce roman, il nous prend de court très habilement », assure-t-elle.

Touchant, universel même, il fait partie de ces livres que l’on garde sur la table des coups de cœur, au-delà de la saison. « Je le défends parce qu’il peut parler à tout le monde. Nous connaissons tous quelqu’un touché par le cancer. Et ce roman fait du bien, d’une certaine manière, quand on a traversé cela de près ou de loin. »

En librairie, où les nouveautés défilent et disparaissent parfois trop vite, certaines voix méritent d’être prolongées. La vie selon Zoé appartient à celles-là.

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Nathalie Iris - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com