Mostra 2025 : l'adaptation du récit de Franck Courtès récompensée

Le film met en scène Paul Marquet, un photographe de renom qui abandonne sa carrière pour se réinventer comme écrivain. Ce choix radical, dicté par une passion irrépressible pour la littérature, le conduit à perdre progressivement ses repères sociaux et financiers.

Pour survivre, il accepte des petits boulots éreintants et absurdes, soumis aux plateformes numériques et à la logique implacable des algorithmes. L’histoire met en lumière ce paradoxe d’un homme prêt à se sacrifier matériellement pour préserver sa liberté artistique.

Franck Courtès, dans son livre, raconte comment il a décidé de tout quitter pour se consacrer entièrement à l’écriture, au prix d’une lente descente dans la précarité.

Dans le rôle principal, Bastien Bouillon incarne avec intensité ce personnage tiraillé entre exaltation créatrice et pauvreté. À ses côtés, Virginie Ledoyen joue Alice, l’éditrice qui l’accompagne chez Gallimard, tandis que André Marcon interprète son père. On retrouve également Marie Rivière et Valérie Donzelli elle-même, dans un caméo où elle incarne l’ex-épouse de Paul.

Présenté en première mondiale le 29 août 2025 en compétition officielle à la Mostra de Venise, À pied d’œuvre sortira dans les salles françaises le 21 janvier 2026.

Jim Jarmusch couronné Lion d’or

D’autres adaptations en lice sont en revanche rentrées bredouilles, comme Chien 51, comme le film de Cédric Jimenez, tiré du roman de Laurent Gaudé publié en 2022 chez Actes Sud, sortira en salles le 15 octobre 2025. L’édition aura vu affluer de nombreuses adaptations littéraires : Le Mage du Kremlin adapté par Olivier Assayas avec Jude Law, Frankenstein revisité par Guillermo del Toro, L’Étranger relu par François Ozon, ou encore No Other Choice de Park Chan-wook d’après Donald E. Westlake. En section Orizzonti figuraient aussi Late Fame de Kent Jones (Arthur Schnitzler) et Une année italienne de Laura Samani (Giani Stuparich).

La 82ᵉ Mostra de Venise s’est clôturée samedi 6 septembre 2025 dans une atmosphère très politique, largement marquée par des gestes de solidarité envers Gaza. Le Lion d’or a été attribué à Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, un film sobre et poétique sur la famille porté par Adam Driver, Cate Blanchett et Tom Waits. Le Lion d’argent est revenu à The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania, bouleversant documentaire sur la fillette palestinienne tuée à Gaza en janvier 2024 et ovationné pendant vingt-trois minutes.

Le prix du meilleur réalisateur a distingué l’Américain Benny Safdie pour The Smashing Machine, avec Dwayne Johnson dans le rôle d’un combattant de MMA rongé par ses addictions. L’acteur italien Toni Servillo a été récompensé pour son interprétation dans La Grazia de Paolo Sorrentino, où il incarne un président veuf confronté à des dilemmes moraux liés à l’euthanasie. La coupe Volpi de la meilleure actrice a été remise à la Chinoise Xin Zhilei pour son rôle dans The sun rises on us all de Cai Shangjun.

Considéré comme une rampe de lancement vers les Oscars, le festival a vu la guerre dans la bande de Gaza s’imposer dans les débats et s’est achevé sur un appel à la paix lancé en visioconférence par le patriarche de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa.

