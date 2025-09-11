Le Poetry Club : “Casser le côté élitiste de la poésie en France

Ce mercredi 3 septembre avait lieu au Café Griffon le premier rendez-vous de la nouvelle saison du Poetry Club. Le principe est simple : des poètes se succèdent sur scène pour déclamer leurs poèmes. Tout autour, une organisation maitrisée, pensée pour démocratiser la poésie contemporaine : communication léchée sur les réseaux sociaux, lumière de théâtre et chaises rouges, bières au bar et ambiance chaleureuse et décontractée.
Le 11/09/2025 par Ugo Loumé
11/09/2025 à 15:38
Retour en septembre 2023. Hadrien, plus connu sous le pseudonyme Crottins Verbaux sur Instagram, habite à Montréal. Il est impressionné par la scène poétique locale : du dynamisme des maisons d'édition à la jeunesse des poètes et poétesses en passant par leur rapport décomplexé à la langue.
« Là-bas, la poésie a une place très importante dans la vie quotidienne des gens, surtout chez les jeunes », nous explique-t-il. « Ils ont plus facilement le réflexe de se tourner vers un recueil de poèmes pour se comprendre ou pour traverser une période difficile, comme une rupture. »
Régulièrement, Hadrien se rend à des événements de « spoken words », lors desquels des poètes se rassemblent dans des bars pour réciter leurs textes. « L'ambiance était chaleureuse, amicale, on rigolait, on se prenait dans les bras... », se souvient-il.
De retour à Paris, le jeune poète et dessinateur, qui cumule aujourd'hui plus de 110.000 abonnés sur Instagram, peine à retrouver ce genre de réunions poétiques, décontractées et conviviales. La plupart des rencontres s'y font en librairie, des lieux qu'Hadrien qualifie d'« assez inhibants » pour ceux qui n'ont pas l'habitude de s'y rendre.
Certains établissements existent pourtant déjà dans la capitale française, où on peut venir écouter de la poésie. Le plus connu d'entre eux, Le Club des Poètes, a été créé en 1971 par le poète et résistant Jean-Pierre Rosnay. L'institution culte accueille du mardi au samedi le public dans un petit bâtiment du 7e arrondissement. Qu’il s’agisse des textes choisis ou de la mise en scène du lieu où ils sont récités, l’accent est mis davantage sur l’hommage au passé que sur la valorisation de la création contemporaine.
D'autres lieux parisiens proposent aux poètes contemporains de venir présenter leur travail dans un format de scène ouverte. On peut penser à Mange tes mots, qui se présente comme un karaoké poétique, ou au Boeuf Monstre, qui invite tous les deuxièmes mardis du mois 10 poètes à se produire au Bar Lenouvô Cosmos.
Mais, du côté de Hadrien, il y avait avec le Poetry Club une « volonté de se professionnaliser, et de participer à la vie économique de la poésie contemporaine » : « La scène peut être un relais financier pour les artistes, avec elle, il est possible de mieux les rémunérer. »
Alors, après une première tentative concluante en mars 2024 à la Gaîté Lyrique, puis une deuxième en octobre 2024, le Poetry Club se densifie avec une date par mois de novembre 2024 à juin 2025, à l'atelier d'écriture Les Mots. Quelques événements exceptionnels ont également été organisés : une « Poésie Electro » à la Rotonde Stalingrad en avril 2025, une « Pause fraîcheur » en août au Jardin 21 ou encore « La grande scène » du Poetry Club, à la Bellevilloise, qui clôturait l'année scolaire en juin dernier.
Pour cette nouvelle saison, le Poetry Club nous donnait rendez-vous ce mercredi 3 septembre au café-restaurant le Griffon, au coeur du Marais, qui accueillera des représentations poétiques toutes les deux semaines, le mercredi, jusqu'à la fin de l'année 2025.
Ici, on est loin de l'ambiance « à l'ancienne » du Club des Poètes. Chaises à dossier et sièges rouges, alignées face à une petite scène, simple micro à pied posé devant un rideau rouge frappé d'un logo « Le Poetry Club » en néon. L'influence des comedy clubs est pleinement assumée.
« Je suis très admiratif du parcours des comedy clubs en France, de la création du Jamel Comedy Club il y a près de 20 ans jusqu'à aujourd’hui », avance Hadrien. Il nous confie d'ailleurs préparer un date test fin septembre chez Michou, le comedy club de Gad Elmaleh, dans « un format un peu plus stand up ».
Alors, pour démocratiser la poésie, rien n'est laissé au hasard : promotion gérée impeccablement sur Instagram, billetterie sur Shotgun (application qui gère tous les événements à la mode de la capitale), promesse d'une atmosphère détendue et même du « merch » lié à l'événement. « L'objectif est de casser le côté élitiste, qui peut faire peur, de la poésie en France », nous explique Hadrien. « L'ancrer dans notre époque, en faire quelque chose qui nous ressemble. »
En arrivant dans la salle du Griffon, on ne pouvait que constater la réussite de l'opération. Pour la première édition de cette nouvelle formule, la pièce était plus que pleine, et les belles rangées de chaises rouges n'étaient pas suffisantes pour accueillir les fesses de tous les spectateurs.
Concernant la qualité littéraire de la soirée — c'est quand même ce qui compte le plus — en invitant des poètes et performeurs expérimentés (ce soir-là : Rim Battal, Arthur Ely, Héloïse Brezillon, Selim-a Atallah Chettaoui, Antoine Mouton et Marion Fritsch), le Poetry Club promet une expérience tour à tour drôle, sensuelle, musicale, mélancolique, engagée... et surtout toujours très maitrisée.
Alors pour ceux qui voudraient se faire leur propre avis, rendez-vous les 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre et 10 décembre au Griffon, à Paris. Ou, autre nouveauté de cette saison, à Bordeaux, avec des artistes de la région, les 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. « L'objectif, là aussi, est de s'ouvrir à un public le plus grand possible, en exportant le projet hors de la capitale », nous dit Hadrien. Il espère pouvoir poser les valises du Poetry Club également à Marseille, à partir de novembre, et à Strasbourg.
Par Ugo Loumé
1 Commentaire
Jeune Poésie Publique
11/09/2025 à 16:04
La révolution attend
en bas de chez vous
mais elle ne prend pas
la carte bleue
faites mieux