Crache le soleil

Éléonore Poussière est une femme discrète, une hôtesse d'accueil invisible dans l'ombre des grandes villes. Sa vie bascule lorsque, après avoir vécu des années de violence conjugale, elle décide de fuir son compagnon, un homme qu'elle a aimé mais qui l'a progressivement écrasée sous sa domination. Elle se réfugie à Paris chez son amie d'enfance Lise, une plasticienne reconnue, qui l'accueille et l'installe dans son appartement.

Mais alors que s'effectue cette reconstruction intime, Éléonore devient involontairement une icône grâce à un pochoir de Vérité, une street-artiste anonyme, qui choisit son visage comme modèle. Ce portrait, peint en jaune et bleu vif sur les murs de Paris, capte l'attention de nombreux passants, et la silhouette d'Éléonore se transforme en symbole de résistance et d'émancipation, sans qu'elle en soit pleinement consciente.

Son image fait naître une reconnaissance qui la sort de son anonymat, mais aussi une forme de contrôle public sur son identité. Ce phénomène ne fait qu'amplifier le sentiment de décalage d'Éléonore entre la femme qu'elle était et celle qu'elle est devenue.

L'histoire prend un tournant avec l'arrivée de Félix, un restaurateur malvoyant qui découvre cette image d'Éléonore sur un mur et en tombe amoureux. Félix, à travers ses perceptions sensorielles et son manque de vision, se forge une idée de cette femme qui ne correspond à aucune image préconçue. Il est séduit non seulement par l'image, mais par l'idée même de cette inconnue. Il entreprend alors une quête pour retrouver celle qui occupe ses pensées et son imaginaire.

Dans cette recherche, il se retrouve à arpenter Paris, une ville qui devient à la fois le décor et un personnage central de l'histoire. La ville elle-même semble s'inventer à travers les regards et les interprétations de ses habitants. Mais, au-delà de la ville, la véritable quête d'Éléonore est intérieure : elle doit trouver un moyen de se réconcilier avec son passé, d'accepter ce qu'elle a été pour enfin pouvoir se redécouvrir.

PAROLES DE LIBRAIRE - “Un roman aux personnages lumineux, porteurs d'espoir”

Les trajectoires de Félix et d'Éléonore se croisent et se décroisent dans un enchevêtrement d'émotions, de doutes et de désirs. Loin de l’image glamour du street art et de la célébrité éphémère, Crache le soleil explore des thèmes de résilience, de douleur et de quête de sens dans une société où l'apparence et l'image publique sont omniprésentes.

DOSSIER - Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025