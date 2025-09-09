Les Vaisseaux d’os : notre chronique de la fantasy océanique de RJ Barker

L’amorce est sèche, presque brutale : un « épouse de bord » déchu, Joron Bitord, alcool au ventre, se voit arracher symboliquement son commandement par Meas “la chanceuse” Gilbryn, figure d’autorité qui n’a pas besoin d’élever la voix pour tordre le destin. Le « bigalon », couvre-chef de commandement, change de tête ; un conseil tombe — ne jamais « fendre » avec une lourde curnow — et tout un rapport de force se renverse. La scène dit l’essentiel : humiliation, règles, reprise en main.

Le décor ? Les Cent îles, un archipel où la mer gouverne les existences et où l’on navigue sur des vaisseaux d’os tirés des arakeesiens — ces dragons désormais mythiques. Le roman détaille la mécanique d’un bord : ailes à déployer, balistes à arrimer, bastingage hérissé, jusqu’à cette « eau noire » — zone grasse de détritus — qui colle au navire au mouillage. L’Enfant de la marée, peint en noir, n’est autre qu’un vaisseau des morts, ultime sursis pour des condamnés en quête de rachat (ou de chute).

Barker s’attache à un duo : Joron, paria (moins lâche qu’il ne le croit), et Meas, chef née des tempêtes — première-née de la Treizièmebern Gilbryn —, dont l’autorité coupe net les palabres. Autour, un équipage disparate où circulent les noms et les rancœurs, et cette présence qui hérisse : le gullaime, parle-vent capable de chanter les bourrasques, que les superstitions tiennent à distance au mouillage. Le lexique, dense mais précis, ancre la lecture : c’est une langue de métier avant d’être un glossaire.

La rhétorique de la marine (grades, codes, toques, signaux) structure le récit ; les dieux — la Jouvencelle, la Mère, la Sorcière — y servent moins d’ornement que de cadre mental, parfois de menace. On perçoit une obsession de la discipline : cordages enroulés, pont briqué, bottes qui cognent les traversières… puis ces chants (traditionnels ou martiaux) qui maintiennent un équipage debout, presque digne malgré la honte. Le tout s’ordonne — ou déraille — au rythme des ordres secs.

Côté style, le texte alterne descriptions amples (forêt de gion et varisque, plage de coquilles coupantes, coque cocon du bateau-nageoire) et segments courts, tranchants, qui tombent comme des ordres. Les néologismes — curnow, firash, sacrifeu — ne posent pas d’obstacle : ils participent d’une matérialité du monde, presque tactile. Dans cette version française, l’imagerie navale reste lisible, jamais verbeuse ; on avance sans se noyer, et c’est crucial sur un premier tome.

Thématiquement, l’album de bord est clair : rédemption, légitimité, pouvoir (qui parle pour qui ? qui porte quoi ?). Meas ne conquiert pas : elle rappelle les règles, réactive l’orgueil d’un bord, et force l’équipage à se redresser — à se regarder. Joron, lui, vacille, puis résiste ; il compte, observe, apprend. Leur confrontation tire le livre, sans tromperie : pas de prophétie commode, mais du protocole, des tabous, des risques — mourir au combat plutôt que pourrir à quai : voilà la boussole.

On sent derrière cette précision un monde documenté : table des matières foisonnante, annexe sur grades et rangs, toponymes qui sonnent juste. De quoi promettre une progression à la voile plutôt qu’au moteur : patient, tendu, payant. Quant au frisson d’aventure ? Il vient moins des abordages que de la remise en marche d’un navire, acte hautement romanesque — presque une éthique. (Et c’est bien vu.)

En refermant ce premier tome, on garde la sensation salée d’une fantasy navale qui sait parler de chaînes — et de ceux qui les brisent — sans se perdre en grand spectacle. Un livre pour lectrices et lecteurs qui aiment les mondes habités : par leurs usages, leurs gestes, leurs silences. On embarque ? La mer n’attend pas.

(traduction : Hermine Hémon et Erwan Devos - illustrations Tom Parker)

Par Nicolas Gary

