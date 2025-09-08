Philippe Goddin, biographe de Tintin, est décédé à 81 ans

« Les apports de Philippe à notre connaissance de l'œuvre et de la vie d'Hergé sont inestimables; il en était le plus grand et le plus scrupuleux connaisseur », assure Benoît Peeters, qui a appris « avec une grande tristesse le décès de Philippe Goddin ».

Étudiant à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles, il y a également exercé comme professeur d’arts plastiques. Il a côtoyé personnellement des figures majeures de la bande dessinée, notamment Paul Cuvelier ou un certain Hergé En 1981, il publie Paul Cuvelier, l’aventure artistique (Magic Strip, réédité aux Impressions nouvelles), suivi, en 1984, de Corentin et les chemins du merveilleux (Le Lombard), monographie saluée par une mention d'honneur au prix Plantin-Moretus.

L’œuvre monumentale

De 1989 à 1999, le passionné par les aventures de Tintin depuis l’enfance, occupe le poste de secrétaire général de la Fondation Hergé. C’est là qu’il entreprit un travail colossal : inventorier les archives du dessinateur pour établir le monumental catalogue raisonné de son œuvre. À partir de 2000, il publie une œuvre « monumentale », des mots de Benoît Peeters : Hergé, Chronologie d’une œuvre, une biographie en sept volumes, couvrant plus de 3000 pages. Par la suite, il signera de nombreux autres ouvrages de référence, parmi lesquels la plus volumineuse et complète biographie jamais consacrée à Hergé, Hergé, lignes de vie.

En 2018, il publie Les Tribulations de Tintin au Congo, une tentative de contextualiser et de défendre l’album controversé Tintin au Congo. Deux ans plus tard, il signe Hergé, Tintin et les Américains, poursuivant l’exploration critique de l’œuvre du dessinateur. Entre 2024 et 2025, il collabore avec Dominique Maricq à la série Tintin + Hergé, Les Coulisses d’une œuvre, une collection richement illustrée qui dissèque les grands albums de Tintin.

En 2000, il reçoit le prix de l’information BD de la Chambre belge des experts en bande dessinée pour son ouvrage Chronologie d’une œuvre.

« Merci, Philippe, d'avoir si généreusement partagé ton savoir et ta passion », conclut Benoît Peeters dans son message d'hommage à celui qu'il connaissait depuis plus de quarante ans.

Dans un communiqué commun, les maisons d’édition qui ont accompagné son travail, Casterman et Moulinsart, ont exprimé « leur gratitude envers son inestimable contribution à une meilleure compréhension des aventures de Tintin, et adressent toutes leurs condoléances à sa famille ». Et de retenir de lui : « Bienveillant, humble et généreux, Philippe Goddin n’aimait rien tant que transmettre ses découvertes et sa passion toujours renouvelée. » Les tintinophiles perdent ainsi « un immense connaisseur et un ami ».

