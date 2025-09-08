Girlfriend on Mars : quand la téléréalité envoie ses candidats sur la planète rouge

C’est exactement ce que Deborah Willis décrit dans ce premier roman sorti en septembre 2024 et qui fait l’objet d’une réédition en poche. Amber s’inscrit à une téléréalité dont le couple gagnant partira sur Mars ouvrir la première station spatiale. Amber et son copain sont deux jeunes alternatifs vivant de vente de cannabis bio, mais devant le manque d’ambition de Kevin, Amber veut autre chose, et pourquoi pas au lieu de changer le monde, en créer un tout nouveau et loin de la planète Terre…

Cette téléréalité est faite pour elle, mais la téléréalité est-elle vraiment le reflet de la réalité ? Certes, Amber, notre jeune héroïne, a toutes les qualités requises : sportive, incollable sur l’écologie, elle débarque dans le jeu avec l’insouciance de la jeunesse, peut-être un peu naïve pour ne pas remarquer les luttes de pouvoir et de manipulation.

La téléréalité fabrique avant tout de l’audimat, le concours est relayé ainsi que l’installation sur Mars avec l’autre gagnant : pas d’intimité possible puisque tout est filmé, pas de réalité espérée puisque ce qui est filmé fait l’objet d’un montage et d’une diffusion sous forme d’épisode.

Alors au-delà de la question du cynisme de l’internet, ce roman traite des relations humaines, comment rester amoureuse quand on part sur Mars avec un garçon qu’on n’a pas choisi, comment régler un différend avec un père déçu, comment être avec les autres quand on n’est plus vraiment soi-même.

L’exposition médiatique se conjugue avec une image fabriquée, bricolée : partir sur une identité brute et la lisser jusqu’à l’obtention d’un personnage façonné pour l’écran et suffisamment attractif pour rendre les cerveaux des téléspectateurs addictifs et les caisses des revenus publicitaires pleines.

Amber et les autres candidats de « MarsNow » ne dérogent pas à cette règle, tout est permis, même l’enregistrement de son infidélité et des disputes entre candidats, tout est filmé et scénarisé pour diffuser une émission digne d’un « soap opera ».

Même si la finalité de « MarsNow » est louable, tester la faisabilité de vivre en autonomie sur une autre planète, l’émission reste soumise à la loi du marché et de la rentabilité. Ce qui nous amène à nous questionner sur la finalité de certaines émissions ou des streamings comme celle qui a entraîné la mort de Jean Pormanove.

Quelle était la finalité de voir un homme humilié et souffrir devant des caméras pour le plus grand plaisir ou curiosité d’un public assez large ? Quel est le sens à donner à l’absurde et la déraison ? Simple voyeur ou spectateur passif, acrimonieux de tout poil ou fouineur en mal de distraction, les « scrolleurs » compulsifs sont complices de l’abêtissement de masse que l’on observe depuis quelque temps partout dans le monde.

Lire Girlfriend on Mars ne changera pas la destinée du monde, mais Deborah Willis nous interroge sur notre besoin d’expansion, du dépassement de soi, de la nécessité d’offrir en spectacle des héros du quotidien pour vivre à notre place nos désirs et notre illusion de penser être unique alors que nous ne sommes que des pions.

