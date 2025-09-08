Il aura fallu dix ans à David Camus pour offrir une suite au Pays qui descend. Dix années de silence, d’explorations intérieures et de relectures des gouffres lovecraftiens avant que ne s’impose enfin La Terre qui monte. Ce nouveau volume reprend le fil de l’odyssée de Li, jeune héroïne aux cheveux blonds, adoptée par Tokamak et Okami, déterminée à braver les interdits pour chercher ce qu’il y a « plus haut ».

Le récit s’inscrit dans un monde étrange, bâti sur l’idée d’une montagne infinie, verticale, où chaque peuple vit accroché à une pente, persuadé que le destin se joue dans la direction choisie : descendre ou monter. Les « Anciens » ont laissé derrière eux des vestiges technologiques (nacelles, réseaux souterrains, créatures-machines), que les survivants interprètent comme des signes religieux ou des armes redoutables. Dans ce cadre, Li et ses compagnons poursuivent une quête qui est à la fois ascension physique et voyage intérieur.

Camus excelle à entrelacer la geste épique et l’introspection. Les scènes d’action — combats contre des crabes géants, affrontements avec les forces de Cuzco ou traversées d’abîmes — alternent avec des pauses méditatives, où les personnages questionnent la notion de sommet, d’absolu ou même de vérité. « Il n’y a pas de Tout En Bas, pas plus qu’il n’y a de Tout En Haut », songe Li dans un moment de lucidité presque mystique.

La force du roman tient à cette ambivalence. D’un côté, l’imaginaire foisonnant — villages aux noms évocateurs, créatures hybrides comme les végésinges, vaisseaux antiques surgis de la roche — nourrit l’émerveillement. De l’autre, un souffle plus sombre parcourt le texte : l’ombre de la catastrophe imminente, la mémoire des deuils, la tentation du renoncement. À travers Li et ses compagnons, le roman devient réflexion sur la résilience : que reste-t-il quand toute certitude s’effondre ?

L’écriture de David Camus se distingue par sa densité sensorielle. Les sons de la montagne, les odeurs de terre humide, les pulsations des machines anciennes traversent les pages avec une intensité qui confine parfois au rêve éveillé. On perçoit aussi l’héritage revendiqué de Jules Verne et de Hayao Miyazaki, dont l’auteur cite l’influence. Le lecteur navigue entre le merveilleux scientifique, la mythologie réinventée et le conte initiatique.

La conclusion, loin d’offrir une résolution définitive, laisse au contraire ouverte la question centrale : que signifie « descendre » ou « monter » dans un monde où les repères s’effritent ? La réponse de Li, « N’arrête jamais de te le demander », résonne comme une invitation adressée au lecteur lui-même.

Avec La Terre qui monte, David Camus signe un roman exigeant et généreux, qui s’adresse autant aux amateurs de grandes fresques d’imaginaire qu’aux lecteurs en quête d’une méditation sur la condition humaine. Un livre à la fois vertigineux et intime, qui confirme la place singulière de son auteur dans le paysage littéraire de l’imaginaire francophone.