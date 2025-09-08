Foutues cigognes : la chronique d’un deuil à hauteur d’enfant

Scene d’ouverture sèche, tendue, immédiatement physique : les coquillettes qui passent comme des cailloux, la lampe qu’on éteint pour ne pas être vu, le froid qui ronge. On comprend très vite que le danger n’est pas dehors. Il habite la maison. Et l’enfance vacille.

Le drame, lui, a déjà eu lieu. Béa, la mère, n’est pas rentrée de la maternité : complication hémorragique après un accouchement trop précoce, « placenta accreta » expliqué tant bien que mal au fils par un père qui s’accroche aux métaphores — un coussin qu’il aurait fallu emporter. Dès lors, la famille se délite : Rodolphe s’enlise, Félix, le nouveau-né, pleure sans fin, et Albin cherche un chemin où poser ses pas. Un lundi d’avril, la parole tombe : « Maman est partie. Vraiment partie. »

Puis la colère, les cris, et ce « Ta gueule ! » arraché à un père brisé par les pleurs du berceau. Cru, abrupt, sans pathos inutile : la violence sourd, mais reste à hauteur d’enfant.

Guyot opte pour une narration collée aux sensations — odeurs, matières, gestes minuscules — et une langue qui ménage des échappées ironiques (ces sabots « rose fluo » de l’infirmière, l’absurde protocole des « effets personnels » rendus dans un sac-poubelle).

Le roman n’édulcore rien : la chambre 111 aux machines qui « bipent », l’urne qui attend dans le salon, le magnolia jamais planté, les funérailles où l’enfant part en fou rire (image sublime et dérangeante) en regardant les pétales tomber « comme de la bouffe aux poissons ». Oui, on peut rire au mauvais endroit ; oui, c’est un réflexe de survie.

La structure joue une partition limpide : chaque chapitre emprunte le titre d’un morceau de Pink Floyd — Time, Have a Cigar, Comfortably Numb, The Great Gig in the Sky, Hey You, Learning to Fly, Welcome to the Machine, The Happiest Days of Our Lives… Une « playlist » revendiquée en note d’auteur ; pas une coquetterie, plutôt un fil d’écoute qui aimante la mémoire familiale (Béa et Rodolphe se sont rencontrés à Versailles en 1988 ; The Great Gig in the Sky demeure la chanson-totem). Le son n’est pas décoratif : il cadence les scènes, oriente les images, ouvre des poches d’air.

Ce qui se joue, au fond, c’est une éthique de la fraternité. Longtemps, Albin refuse Félix — l’intrus « arrivé trop tôt », celui qui a « d’autres plans sur le gâteau au yaourt ». Puis la fiction le bascule : au cœur de la fugue, le garçon ouvre son sac et nous découvrons qu’il n’est pas parti seul. Félix dort, coincé « entre une boîte de lait en poudre et une demi-douzaine de couches ».

Albin n’a pas pris de tétine, « dans la précipitation ». Scène sidérante, presque burlesque si elle n’était pas si grave. Elle dit l’ambivalence du geste (kidnapping ? sauvetage ?), et surtout la possibilité d’un lien : tout à la fin, le grand frère fredonne If pour l’endormir — la berceuse de Béa — et décide « de redevenir Albin pour quelqu’un ». C’est peu, c’est immense.

Le style de Guyot oscille entre souffle court et longues phrases aux sinuosités maîtrisées. L’auteur ose les anaphores, les saillies parlées, l’incise qui dédramatise sans annuler la douleur. On perçoit un goût pour la métaphore concrète et une attention obstinée aux objets (le Togo kaki chiné aux puces, la vieille Volvo, les cassettes, les Repetto bleues). Cette matérialité ancre le deuil dans l’ordinaire, et c’est précisément là que le roman aligne ses plus belles pages.

Écrire pour la jeunesse sans mentir. On retrouve cette exigence de franchise — parler de la mort, de la dépression, de l’alcool, mais depuis la tête d’un enfant — et une façon d’emmener le lecteur par des images fortes plutôt que par le commentaire. C’est direct, parfois cru, jamais gratuit.

Verdict : un roman de nuit blanche et de lumière froide, où la musique sauve un peu, où l’humour noir désamorce, où le lien — fragile, bricolé — finit par tenir. On referme Foutues cigognes avec cette intuition simple : parfois, « fuir, c’est faire preuve de courage ». Et chanter, c’est aussi rester.

Par Nicolas Gary

