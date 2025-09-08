Qui remportera le Prix de la Grande Mosquée de Paris 2025 ?

Pour cette édition, seront pris en compte les ouvrages rédigés ou traduits en langue française et publiés en France entre le 14 août 2024 et le 14 octobre 2025. Chaque lauréat recevra une dotation de 3000 €.

La liste des finalistes :

Catégorie Roman :

Le sens de la fuite, Hajar Azell, Gallimard

Les yeux dans le dos, Azouz Begag, Erick Bonnier Editions

L'Arabe qui sourit, Omar Youssef Souleimane, Flammarion

Catégorie Essai :

Le prénom. Esquisse d'auto-histoire de l'immigration algérienne, El Mouhoub Mouhoud, Le Seuil

Le culte des Saints Musulmans, Catherine Mayeur-Jaouen, Gallimard

La cité des musulmans. Une piété indésirable, Hamza Esmili, Amsterdam

L'an dernier, les lauréats étaient Nour Malowé pour son roman Le printemps reviendra (Récamier) et Dorothée-Myriam Kellou pour son essai Nancy-Kabylie (Grasset).



Le jury de cette quatrième édition, présidé par Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, réunit des personnalités du monde littéraire, universitaire et éditorial : Djaïli Amadou Amal, écrivaine ; Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur à l’Université Columbia ; Lucie Bressy, fondatrice des éditions À vue d’œil ; Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock ; Claude Colombini, cofondatrice et directrice des publications des éditions sonores Frémeaux & Associés ; Amina Damerdji, écrivaine et chercheuse ; Jean-Louis Gouraud, journaliste, écrivain et éditeur ; Martine Heissat, ancienne directrice du département cessions de droits étrangers du Seuil ; Delphine Jouenne, auteure et conférencière ; Pierre Leroy, ancien PDG de Hachette Livre ; Aïcha Mokdahi, présidente d’une fondation ; Benjamin Stora, historien, professeur émérite des universités.

