Qui remportera le Prix de la Grande Mosquée de Paris 2025 ?

La Grande Mosquée de Paris a annoncé la sélection finale de la quatrième édition de son Prix littéraire, qui sera décerné le mardi 14 octobre 2025. Ce prix distingue les auteurs du meilleur roman et du meilleur essai consacrés à la civilisation musulmane.
Pour cette édition, seront pris en compte les ouvrages rédigés ou traduits en langue française et publiés en France entre le 14 août 2024 et le 14 octobre 2025. Chaque lauréat recevra une dotation de 3000 €.
Le sens de la fuite, Hajar Azell, Gallimard
Les yeux dans le dos, Azouz Begag, Erick Bonnier Editions
L'Arabe qui sourit, Omar Youssef Souleimane, Flammarion
Le prénom. Esquisse d'auto-histoire de l'immigration algérienne, El Mouhoub Mouhoud, Le Seuil
Le culte des Saints Musulmans, Catherine Mayeur-Jaouen, Gallimard
La cité des musulmans. Une piété indésirable, Hamza Esmili, Amsterdam
L'an dernier, les lauréats étaient Nour Malowé pour son roman Le printemps reviendra (Récamier) et Dorothée-Myriam Kellou pour son essai Nancy-Kabylie (Grasset).
Le jury de cette quatrième édition, présidé par Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, réunit des personnalités du monde littéraire, universitaire et éditorial : Djaïli Amadou Amal, écrivaine ; Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur à l’Université Columbia ; Lucie Bressy, fondatrice des éditions À vue d’œil ; Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock ; Claude Colombini, cofondatrice et directrice des publications des éditions sonores Frémeaux & Associés ; Amina Damerdji, écrivaine et chercheuse ; Jean-Louis Gouraud, journaliste, écrivain et éditeur ; Martine Heissat, ancienne directrice du département cessions de droits étrangers du Seuil ; Delphine Jouenne, auteure et conférencière ; Pierre Leroy, ancien PDG de Hachette Livre ; Aïcha Mokdahi, présidente d’une fondation ; Benjamin Stora, historien, professeur émérite des universités.
Paru le 20/02/2025
217 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 11/03/2025
176 pages
Erick Bonnier
17,00 €
Paru le 19/03/2025
227 pages
Flammarion
20,00 €
Paru le 19/09/2025
256 pages
Seuil
21,90 €
Paru le 05/09/2024
622 pages
Editions Gallimard
28,50 €
Paru le 18/04/2025
150 pages
Editions Amsterdam/Multitudes
13,00 €
