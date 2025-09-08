Romans du scandale, Arendt, Rimbaud... Une saison à lire, sur Arte

Les faussaires de la Bible

Depuis une vingtaine d’années, les découvertes de fragments très anciens de la Bible, écrits en hébreu, en araméen ou en grec, se multiplient. À en croire les exégètes, ces manuscrits apportent un éclairage inédit et déterminant sur l’origine des écritures sacrées. Mais par quel miracle ces textes enfouis depuis des lustres resurgissent-ils tous en même temps ? Faut-il y voir les progrès de l’archéologie ? L’ombre portée de la main de Dieu ? Ou bien, de façon plus terre à terre, un vaste trafic de faux à l’échelle mondiale ? Enquête sur les multiples enjeux de la course aux reliques.

Documentaire de Fanny Belvisi et Rémi Lainé (France, 2025, 2x45mn) - Coproduction : ARTE France, ZED

Les trésors oubliés de la médecine arabe

Il y a plus de mille ans, une brillante civilisation unifiée par la langue arabe s’étendait de l’Espagne aux rives de l’Indus. Entre le VIIe et le XVe siècle, ses savants ont rassemblé les connaissances issues de l’Antiquité et de pays lointains, puis les ont enrichies, créant des milliers de remèdes et posant les bases de la pharmacologie moderne.

Aujourd’hui, une équipe de chercheurs se plonge dans les manuscrits qu’ils ont laissés. L’objectif : retrouver des traitements anti-infectieux tombés dans l’oubli, afin de les reproduire en laboratoire et de les tester. Les scientifiques espèrent ainsi élaborer de « nouveaux » médicaments, et trouver des pistes inédites dans la lutte contre le phénomène d’antibiorésistance.

Documentaire de Mathieu Schwartz et Anaïs Van Ditzhuyzen (France, 2025, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France, TSVP

L’expérience Zola

Anne Barbot, metteuse en scène, adapte L’assommoir d’Émile Zola dans lequel elle joue le rôle de Gervaise. Il se trouve que le récit fait écho à sa vie personnelle…

L'expérience Zola (Bellotta Films, Stemal Entertainment)

Par un habile jeu de miroirs et de mises en abyme, le film explore cette frontière troublante où la fiction rejoint le réel, où la vie se confond avec l’art. Une approche naturaliste qui questionne l’intime, le drame, la passion, le travail, l’amour, et cherche à éclairer ce que la vie a de plus vibrant, d’intemporel et d’universel.

Documentaire de Gianluca Mattarese (France/Italie, 2023, 1h45mn) Production : Bellotta Films, Stemal Entertainment

Félix Vallotton, les couleurs du désir

Un siècle après sa disparition, l’art de Félix Vallotton (1865-1925), peintre, graveur, illustrateur, critique et écrivain d’origine suisse, n’a rien perdu de sa puissance ni de sa modernité. Bien avant Magritte, Dalí ou Balthus, ce coloriste hors pair, qui fut proche des nabis, a placé le spectateur face à ses désirs, ses angoisses et ses pulsions à travers des œuvres réalistes empreintes de trouble. Grâce à un accès inédit à sa production et à de précieuses archives, Philippe Picard et Jérôme Lambert explorent l’univers secret de cet artiste insaisissable.

Documentaire de Philippe Picard et Jérôme Lambert (France/Suisse, 2025, 52mn) Coproduction : ARTE GEIE, RTS, Un Film à la Patte

Don Juan – La fin d’un mythe ?

Les faits sont là, incontestables : Don Juan viole, tue, trahit, trompe, brise, ment, transgresse au nom de la liberté et refuse de se soumettre au repentir. La loi, l’ordre, la bonne société le vouent aux gémonies. Pourquoi alors ne cesse-t-il de « ressusciter » pour hanter notre imaginaire ?

Quatre siècles après sa naissance, pas une année sans qu’un théâtre ou une maison d’opéra ne le refasse monter sur scène ; partout le public manifeste son engouement pour ce séducteur démoniaque. Partant des « Don Juan » de Mozart et Molière et de leurs innombrables réinterprétations, Mosco Levi Boucault enquête sur ce prédateur sulfureux pour comprendre la fascination autant que le trouble qu’il inspire.

Documentaire de Mosco Levi Boucault, avec le concours de Tania Goldenberg, Pierette Chastel et Olivia Mokiejewski (France, 2025, 1h30mn) - Coproduction : ARTE France, ZEK

Arthur Rimbaud – Six mois en enfer

En septembre 1871, Arthur Rimbaud, 17 ans à peine, fugue de ses Ardennes natales pour rejoindre Paris, capitale des artistes et des insurgés. Pendant six mois, l’adolescent va multiplier les expériences interdites, excitant ses sens à grand renfort d’alcool, de drogue et de sexe pour mieux dynamiter la poésie.

À partir du tableau de Fantin-Latour Coin de table, où on le retrouve à côté de Verlaine, ce documentaire marche dans ses pas, de Montmartre au quartier Latin. Narrée par Zaho de Sagazan, une filature dans le Paris encore fumant de l’après-Commune, pour plonger dans sa vie de clochard et de génie.

Documentaire de Flore-Anne d’Arcimoles (France, 2025, 52mn) - Auteurs : Flore-Anne d’Arcimoles, Grégoire Kauffmann - Textes d’Arthur Rimbaud lus par Zaho de Sagazan, commentaire dit par Felix Moati - Coproduction : ARTE France, La Générale de Production

Hannah Arendt – Une juive en exil à Paris

L’accession de Hitler au pouvoir marque pour Hannah Arendt le début d’une vie d’exil. Fuyant les persécutions liées à sa judéité et à ses prises de position, la jeune philosophe trouve refuge à Paris avant de fuir en 1940 la France occupée, échappant de peu à la déportation.

Ce beau portrait accompagne Thomas Meyer, auteur d’une biographie de la penseuse, sur les lieux de son exil français, et revient sur la décennie troublée durant laquelle elle s’engagea au sein du mouvement sioniste et élabora une grande partie des réflexions au cœur de son ouvrage phare Les origines du totalitarisme.

Documentaire de Kai Christiansen (Allemagne, 2025, 52mn) - Coproduction : ZDF/ARTE, Vincent Productions

Edward Abbey - Naturellement subversif !

Poète de la vie sauvage, icône de la contre-culture américaine, auteur du Gang de la clé à molette et de Désert solitaire, Edward Abbey, bien que disparu en 1989, reste extraordinairement populaire. Ce pionnier de l’activisme écologique continue à nourrir intellectuellement militants en quête de repères et jeunes écoanxieux, qui relisent ses livres à la lueur de leurs interrogations d’aujourd’hui. Portrait sans concession de celui qu’on surnommait « Cactus Ed », avec toutes ses contradictions et ses sorties de route.

Edward Abbey - Naturellement subversif ! (ARTE France, KM Productions)

Documentaire d’Elisabeth Quin, coréalisé avec Jérémy Frey (France, 2025, 52mn) - Coproduction : ARTE France, KM Productions

Collection « Les grands romans du scandale »

Fantasmes et châtiments, “Portnoy et son complexe”

C’est le roman qui a révélé Philip Roth. Auprès de son psychanalyste, Portnoy déroule le fil de sa vie et de ses obsessions, qui viennent ternir les hautes aspirations auxquelles ce fonctionnaire en vue prétend. La sexualité, notamment, l’assaille depuis l’adolescence, lorsqu’il n’est pas submergé par les exhortations de ses parents attachés aux principes de la tradition juive américaine.

Mordant, cru et hilarant, ce livre a valu un scandale et la notoriété à son auteur, qui racontera plus tard son expérience dans Zuckerman délivré. Olivia Mokiejewski questionne sa postérité, à l’ère où l’on fait dégringoler de leur piédestal certains artistes du siècle passé.

Documentaire d’Olivia Mokiejewski (France, 2025, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Les Batelières Productions

“Belle de jour”, l’envers du fantasme

Belle de jour déclencherait-il encore un scandale aujourd’hui ? Publié en 1928, ce roman de Joseph Kessel, dans lequel l’héroïne découvre le plaisir en se prostituant, offusque une France bourgeoise et corsetée. En 1967, l’adaptation au cinéma de Luis Buñuel ne fait qu’accroître le scandale avec une Catherine Deneuve qui oscille entre plaisir masochiste et culpabilité.

Un siècle après sa parution, sept travailleuses du sexe acceptent de lire et de décortiquer le roman. Navigant entre leurs expériences intimes et celles que les clients partagent avec elles, elles mettent au jour le véritable sujet du livre : le désir masculin.

Documentaire de Manon Prigent (France, 2025, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Kepler22 Productions

“La case de l’oncle Tom”, du héros au traître

Puissant auxiliaire de la cause abolitionniste, La case de l’oncle Tom de l’autrice (caucasienne) Harriet Beecher Stowe remporta un immense succès aux États-Unis dans la période précédant la guerre de Sécession. Mais le livre fut finalement conspué pour sa description humanisée de l’esclavage et ses intrusions morales répétées.

Retour sur le destin exceptionnel d’un roman dont les thèmes, l’écriture et la réception disent tout à la fois la fracture raciale américaine, les débats au sein de la communauté afro-américaine, la question de l’appropriation culturelle dans l’art et celle de la langue pour dire la réalité de l’esclavage.

Documentaire de Priscilla Pizzato (France, 2025, 52mn) - Coproduction : ARTE France, Agat Films & Cie

Javier Cercas et “L’imposteur”

En 2005, l’Espagne voit s’écrouler une icône de l’antifranquisme : Enric Marco, président nonagénaire de l’Amicale des anciens déportés de Mauthausen, avait en fait inventé de A à Z sa biographie de combattant martyr du régime. Pourquoi a-t-il menti et pourquoi l’a-t-on cru ?

Avec L’imposteur, un monumental livre-enquête paru neuf ans après, l’écrivain Javier Cercas, catalan comme lui, interroge à travers son histoire les rôles du témoignage et de la fiction dans la fabrique de la mémoire.

Documentaire de Catherine Bernstein (France, 2025, 53mn) - Auteurs : Catherine Bernstein et Isabelle Pandazopoulos - Coproduction : ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît

Le cannibale de Milwaukee “Mon ami Dahmer”

Dans son collège de Milwaukee (Wisconsin), le bédéiste documentaire américain Derf Backderf a eu pour camarade Jeffrey Dahmer, précoce tueur en série qui, entre 1978 et 1991, assassinera dix-sept jeunes hommes avant d’être arrêté puis tué par un codétenu. Pour tenter de le comprendre, l’auteur revient aux sources de leur enfance, explorant les limbes de la folie humaine au fil d’un album-enquête multiprimé, Mon ami Dahmer.

Documentaire d’Olivier Mirguet (France, 2025, 53mn) - Auteurs : Olivier Mirguet et Agnès Pizzini Coproduction : ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît

“Un tueur si proche” Ann Rule et Ted Bundy

En 1976, dans la région de Seattle, l’arrestation de Ted Bundy, violeur et tueur en série d’au moins une trentaine de jeunes femmes, plonge les États-Unis dans l’effroi. Quelques années plus tard, Ann Rule, une ex-policière devenue reporter dont il était un ami, publie Un tueur si proche, devenu un classique du true crime littéraire. À la lumière noire du féminicide, retour sur ce récit à la croisée de l’enquête, de l’autobiographie et de la psychanalyse.

Documentaire de Frédéric Bas (France, 2025, 53mn) - Auteurs : Frédéric Bas et Julien Gaurichon Coproduction : ARTE France, Gogogo Films

Photographie : « Le Cannibale de Milwaukee. Mon ami Dahmer - Derf Backderf », d’Olivier Mirguet (ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît)

