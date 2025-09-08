Paillettes de Pauline Liétar : une mère fille en pleine crise d’adolescence !

Ce coin de Paris, avec vue sur la Tour Eiffel s’il vous plaît, n’est pas dû au hasard : Coco cherche un mari bankable parmi les pères des camarades du collège de sa fille ou trouver un meilleur avenir pour sa celle-ci afin d’assurer ses vieux jours. Car notre Coco aime par-dessus tout les apparences et dépenser son argent en chirurgie esthétique, fringues et loisirs alors que Kalindra, excédée par les frasques de son adolescente de mère, est studieuse et réfléchie.

Et le père dans tout ça ? Un mythe, une légende, Coco cache la vérité : pour les grands parents, le géniteur est un grand médecin très occupé, pour Kalindra, c’est un père qui voyage à l’étranger et qui n’a pas le temps de rentrer en France. La vérité cependant est plus prosaïque : Kalindra est née d’une paillette de sperme inséminée au Portugal.

Alors, quand notre adolescente — la vraie, pas la mère — l’apprend, elle va tout faire pour savoir qui est son père, et bien sûr, en cachette de sa mère avec la complicité de Domitille la copine catho du collège et d’Amédée, le voisin veuf de palier.

On dit souvent que les contraires s’attirent ou se rejettent, dans un couple mère-fille, c’est un peu des deux, c’est ambivalent suivant les extravagances ou les confidences de Coco.

C’est un roman savoureux dans lequel, l’autrice nous régale de portraits désopilants : « Son comportement ressemblait à une voiture écologique dont le moteur se coupe automatiquement au feu rouge ou un écran délaissé » ; et de conseils pragmatiques d’une mère — experte en aventure masculine — à sa fille pour son premier rendez-vous : « Sois sexy, offensive, hors de question de payer l’addition, prend le Royal Deluxe ou le Signature, ça fait chic, et un dessert, faut le faire casquer et le tester ».

Mais derrière toutes les folies de Coco, il y a une énorme tendresse qui lie ces deux-là, car si Kalindra n’a pas de père, elle possède l’amour débordant, mais sincère de sa mère. Alors, oui, Coco est une féministe avant l’heure sans être #MeToo, une femme qui s’assume à coups de crédits à la consommation, qui aime le concours de Miss France et qui tombe toujours sur le mauvais compagnon, mais c’est une femme de cœur avec une sensibilité à fleur de peau.

Quant à Kalindra, elle surnage dans cet océan d’immaturité, elle joue le rôle d’une mère veillant sur son ado de fille, l’inversion des rôles n’est pas toujours drôle pour elle. Ce sont aussi les premiers émois d’adolescents et les premières déceptions, les copines du collège avec qui on se confie ou on se fâche. Et quand on a une famille dysfonctionnelle, on regarde celle des autres — celle de Domitille vaut son pesant de particule — et au bout du compte, on s’aperçoit que malgré tous ses défauts, on est bien chez soi.

C’est un roman solaire dont on imaginerait bien un film grand public. Il y a chez les autrices françaises un talent pour nous raconter des histoires contemporaines, drôles et sensibles sans jamais tomber dans des feel-good mielleux d’outre-Atlantique, et assurément, avec Paillettes, Pauline Liétar a ce don de nous distraire avec attendrissement.

Par Christian Dorsan

