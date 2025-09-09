Dans les coulisses des rencontres en bibliothèques de Livres dans la Boucle

« Mon rôle consiste à faire le lien entre les organisateurs du festival, les bibliothécaires et les auteurs », résume cette dernière, avant de développer : « Chaque année, dès le mois d’avril, je contacte les bibliothèques, afin de connaître le type d’auteurs qu’elles souhaitent recevoir : jeunesse, bande dessinée ou littérature adulte. Elles précisent également leurs préférences de jours, par exemple un vendredi ou un samedi matin. »

De beaux invités chaque année

Les établissements qui se manifestent en premier, et les nouvelles structures participantes, sont prioritaires. À partir de ces informations, la bibliothécaire élabore une première répartition qu'elle transmet à l’agence Tome 2, qui façonne la programmation, et à l'équipe du festival. Quelques semaines plus tard, elle reçoit des propositions qu'elle renvoie ensuite aux bibliothécaires.

Les formats varient en fonction du public visé : rencontre avec un échange autour de l’auteur et de son œuvre, suivi d’un moment de dédicace et de convivialité avec le public, ou atelier pour la jeunesse et la BD, comme un dessin collectif en petit groupe. « Certains privilégient les rencontres adultes, mais la plupart souhaitent mettre en avant la jeunesse, en fonction de ce qu’ils connaissent de leur lectorat », commente Sandrine Chakib-Tellier.

Pendant l’été, les bibliothèques prennent directement contact avec les auteurs et les maisons d’édition, et ce jusqu’aux derniers ajustements de septembre. À ce moment-là, la bibliothécaire relance également les librairies pour organiser l’approvisionnement en livres. À École-Valentin par exemple, Adrien Genoudet échangera autour de son dernier ouvrage publié au Seuil, Nancy Saïgon, quand la bibliothèque de Novillars, qui participe pour la première fois au Livre dans la Boucle, songera au merveilleux Marco Polo...

Chaque année, les bibliothèques et autres médiathèques reçoivent des auteurs attirant du monde : « Nous avons accueilli Daniel Picouly, Agnès Desarthe à École-Valentin, Marcus Malte à Avanne, ou encore Sorj Chalandon à la médiathèque du centre-ville et dans d’autres bibliothèques », détaille la coordinatrice. Les auteurs sont rémunérés par l’agence qui gère les interventions, mais pour les bibliothèques, tout reste gratuit. Il leur suffit de commander quelques livres de l'invité, et de prévoir un pot convivial.

À École-Valentin en 2023.

Une nouvelle grande bibliothèque prévue pour 2028

Elle constate : « Ces moments sont toujours très riches. Les lecteurs apprécient de voir leur bibliothèque devenir un lieu de rencontre privilégié, que ce soit dans un quartier de Besançon ou dans un village plus éloigné. Un travail de communication est également mené pour donner de la visibilité à ces rendez-vous et permettre aux habitants de profiter de la venue d’auteurs qu’ils n’auraient pas eu l’occasion de rencontrer autrement. Cela s’inscrit pleinement dans la dynamique de Grand Besançon Métropole, où l’on cherche à favoriser l’accès à la culture dans les bibliothèques. »

Au départ, seules quelques bibliothèques participaient. Puis, au fil des années, le dispositif s’est étoffé. Le festival travaille aujourd'hui avec un réseau de 14 bibliothèques. Il y a deux ans, dans un souci de toucher des publics éloignés des bibliothèques et de leurs manifestations, ont été intégrés des lieux plus spécifiques, comme la maison d’arrêt de Besançon, qui accueillera cette année Mathieu Sapin, ou la bibliothèque du CHU de la ville, ouverte aussi bien au personnel qu’aux patients hospitalisés.

Sandrine Chakib-Tellier assure : « Nous avons à cœur de faire le lien entre les différents acteurs : les bibliothécaires, les auteurs, les organisateurs et le public. Nous sommes des professionnels de la bibliothèque, nous nous formons à l’accueil et nous avons envie de transmettre. Dès les premières années, nous avons même proposé des formations à l’accueil d’auteurs, afin de mieux préparer ces rencontres. » La bibliothécaire observe que, chaque année, ces rencontres attirent un public qui dépasse largement celui du seul village.

« Nous entrons dans une phase de construction où il s’agit d’imaginer ce que nous pourrons proposer demain, d’innover et de renforcer la coopération entre toutes les bibliothèques du Grand Besançon. Le projet de cette grande bibliothèque est aussi l’occasion de bâtir un réseau intercommunal solide, reliant la ville-centre aux autres communes », conclut Sandrine Chakib-Tellier.

À la bibliothèque du CHU de Besançon, en 2024.

À LIRE - À Besançon, Livres dans la Boucle mise sur l’hybridation des arts

Du 19 au 21 septembre 2025, Livres dans la Boucle fête ses dix ans avec plus de 200 auteurs et une programmation foisonnante. Le festival s’ouvrira par un spectacle mêlant littérature, dessin et musique autour de De pierre et d’os de Bérangère Cournut. David Foenkinos, président d’honneur, accompagnera le public tout le week-end. Un hommage appuyé sera rendu à Jean-Luc Lagarce, entre conférence, lectures et projection. Nouveauté : un espace « Young Adult » au Scènacle, avec rencontres et cosplay.

Les grands noms de la rentrée littéraire, de Lydie Salvayre à Alain Mabanckou, feront salon au chapiteau de Chamars. Deux prix jeunesse viendront rythmer la manifestation.

Crédits photo : Sandrine Chakib-Tellier

DOSSIER - Besançon fête dix années de passions littéraires

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com