Prix Wepler – Fondation La Poste : la sélection 2025 se dévoile

Le jury du Prix Wepler – Fondation La Poste annonce aujourd’hui la liste des douze œuvres en compétition pour l’édition 2025. Ces douze titres, sans aucune coupe à venir, seront portés par les différents acteurs du Prix durant plusieurs semaines, jusqu’à la proclamation des lauréats, prévue le lundi 10 novembre 2025. Le Prix est doté de 10.000 € pour le lauréat et de 3000 € pour la mention spéciale.
Le 08/09/2025 à 11:50 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
08/09/2025 à 11:50
Créé en 1998 par la librairie des Abbesses, le Prix Wepler – Fondation La Poste récompense chaque année une œuvre littéraire contemporaine et distingue, par une mention spéciale, un texte audacieux et inclassable. Fidèle à son principe de jury tournant, le Prix entend conserver une indépendance, une fraîcheur et une sincérité de jugement.
Soutenu depuis ses débuts par la Fondation La Poste, ainsi que par la brasserie Wepler, lieu mythique fréquenté par de nombreux écrivains contemporains, le Prix s’est imposé comme un rendez-vous incontournable.
La sélection 2025 :
Qui tombe des étoiles, Julien d'Abrigeon – Éditions Le Quartanier
Détruire tout, Bernard Bourrit – Éditions Actes Sud / Inculte
L’entroubli, Thibault Daelman – Éditions Le Tripode
Le monde est fatigué, Joseph Incardona – Éditions Finitude
Tambora, Hélène Laurain – Éditions Verdier
Une pieuvre au plafond, Melvin Mélissa – Éditions Rivages
Les crédits, Damien Peynaud – Éditions Noir sur Blanc / Notabilia
Le cri du barbeau, Marius Daniel Popescu – Éditions Corti
Vertu et Rosalinde, Anne Serre – Éditions Mercure de France
Un frère, David Thomas – Éditions de l’Olivier
Les forces, Laura Vazquez – Éditions du Sous-Sol
Les Dernières Écritures, Hélène Zimmer – Éditions P.O.L
Le jury 2025 du Prix Wepler – Fondation La Poste :
Léna Despujols, lectrice
Pierre-Antoine Gillouin, lecteur
Philippe Ginesy, libraire (Librairie des Abbesses)
Olivia Goudard, libraire (Librairie des Abbesses)
Pierre Lungheretti, lecteur
Simon Payen, libraire (Librairie La Vie immédiate)
Charlotte de Roussane, lectrice (La Poste)
Sophie, lectrice (détenue au centre pénitentiaire de Rennes)
Marie Sorbier, productrice à France Culture
Thomas Stélandre, journaliste à Libération
Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler – Fondation La Poste
Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du Prix Wepler – Fondation La Poste
Le Prix Wepler – Fondation La Poste 2024 a été attribué à Paris musée du XXIe siècle, le dix-huitième arrondissement de Thomas Clerc (Éditions de Minuit). La mention spéciale est revenue à Mythologie du.12 de Célestin de Meeûs (Éditions du Sous-Sol).
Crédits photo : L’affiche 2025, confiée à l’artiste Philippe Apeloig. Prix Wepler – Fondation La Poste
Par Hocine Bouhadjera
Commenter cet article