Prix Wepler – Fondation La Poste : la sélection 2025 se dévoile

Créé en 1998 par la librairie des Abbesses, le Prix Wepler – Fondation La Poste récompense chaque année une œuvre littéraire contemporaine et distingue, par une mention spéciale, un texte audacieux et inclassable. Fidèle à son principe de jury tournant, le Prix entend conserver une indépendance, une fraîcheur et une sincérité de jugement.

Soutenu depuis ses débuts par la Fondation La Poste, ainsi que par la brasserie Wepler, lieu mythique fréquenté par de nombreux écrivains contemporains, le Prix s’est imposé comme un rendez-vous incontournable.

La sélection 2025 :

Qui tombe des étoiles, Julien d'Abrigeon – Éditions Le Quartanier

Détruire tout, Bernard Bourrit – Éditions Actes Sud / Inculte

L’entroubli, Thibault Daelman – Éditions Le Tripode

Le monde est fatigué, Joseph Incardona – Éditions Finitude

Tambora, Hélène Laurain – Éditions Verdier

Une pieuvre au plafond, Melvin Mélissa – Éditions Rivages

Les crédits, Damien Peynaud – Éditions Noir sur Blanc / Notabilia

Le cri du barbeau, Marius Daniel Popescu – Éditions Corti

Vertu et Rosalinde, Anne Serre – Éditions Mercure de France

Un frère, David Thomas – Éditions de l’Olivier

Les forces, Laura Vazquez – Éditions du Sous-Sol

Les Dernières Écritures, Hélène Zimmer – Éditions P.O.L

Le jury 2025 du Prix Wepler – Fondation La Poste :

Léna Despujols, lectrice

Pierre-Antoine Gillouin, lecteur

Philippe Ginesy, libraire (Librairie des Abbesses)

Olivia Goudard, libraire (Librairie des Abbesses)

Pierre Lungheretti, lecteur

Simon Payen, libraire (Librairie La Vie immédiate)

Charlotte de Roussane, lectrice (La Poste)

Sophie, lectrice (détenue au centre pénitentiaire de Rennes)

Marie Sorbier, productrice à France Culture

Thomas Stélandre, journaliste à Libération

Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler – Fondation La Poste

Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du Prix Wepler – Fondation La Poste

Le Prix Wepler – Fondation La Poste 2024 a été attribué à Paris musée du XXIe siècle, le dix-huitième arrondissement de Thomas Clerc (Éditions de Minuit). La mention spéciale est revenue à Mythologie du.12 de Célestin de Meeûs (Éditions du Sous-Sol).



Crédits photo : L’affiche 2025, confiée à l’artiste Philippe Apeloig. Prix Wepler – Fondation La Poste

