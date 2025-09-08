Les Trophées 813 2025 couronnent le polar sous toutes ses formes

Ces distinctions, attribuées par les adhérents de l'association française dédiée aux littératures policières, viennent saluer chaque année la richesse du polar dans toutes ses expressions. Véritable prix de lecteurs, les trophées récompensent cinq catégories d’ouvrages parus entre janvier et décembre 2024. Son nom provient du roman 813 de Maurice Leblanc, une aventure d’Arsène Lupin.

Les lauréats 2025

Trophée du meilleur roman francophone

Nos Armes de Marion Brunet (Albin Michel)

Trophée du meilleur roman étranger (Trophée Michèle Witta)

En attendant le déluge de Dolores Redondo, Série noire, trad. Isabelle Gugnon

Trophée de la meilleure nouvelle ou recueil de nouvelles

Le malheur prend son temps de Pascal Dessaint, La Déviation

Prix Maurice Renault (meilleur essai, contribution au genre)

Le Roman Noir, une histoire Française de Natacha Levet, PUF

Trophée de la meilleure bande dessinée

Habemus Bastard de Jacky Schwartzmann (scénario) et Sylvain Vallée (dessin), Dargaud

La Bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo), située à Paris, est une institution unique en Europe dédiée aux littératures policières, d’espionnage et de mystère. Elle conserve plus de 100.000 ouvrages, dont des fonds patrimoniaux rares. Ouverte aux chercheurs comme aux amateurs, elle propose aussi des expositions, conférences et rencontres autour du polar.

813 : les amis des littératures policières est une association française créée en 1980, dédiée à la promotion et à l’étude du roman policier sous toutes ses formes. Basée à Paris, elle regroupe plus de 800 membres : auteurs, éditeurs, journalistes, libraires et lecteurs passionnés. L’association publie une revue de référence qui mêle actualité, dossiers thématiques, chroniques et interviews. Elle a pour objectifs de valoriser le patrimoine policier, de soutenir la recherche et de faire découvrir de nouveaux talents.

Hocine Bouhadjera

