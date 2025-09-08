Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Auteurs

Les Trophées 813 2025 couronnent le polar sous toutes ses formes

Samedi 6 septembre, à la Bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo), à Paris, l’association 813 a dévoilé les lauréats de ses trophées 2025. 

Le 08/09/2025 à 12:22 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

08/09/2025 à 12:22

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Ces distinctions, attribuées par les adhérents de l'association française dédiée aux littératures policières, viennent saluer chaque année la richesse du polar dans toutes ses expressions. Véritable prix de lecteurs, les trophées récompensent cinq catégories d’ouvrages parus entre janvier et décembre 2024. Son nom provient du roman 813 de Maurice Leblanc, une aventure d’Arsène Lupin.

Les lauréats 2025

Trophée du meilleur roman francophone

Nos Armes de Marion Brunet (Albin Michel)

Trophée du meilleur roman étranger (Trophée Michèle Witta)

En attendant le déluge de Dolores Redondo, Série noire, trad. Isabelle Gugnon

Trophée de la meilleure nouvelle ou recueil de nouvelles

Le malheur prend son temps de Pascal Dessaint, La Déviation

Prix Maurice Renault (meilleur essai, contribution au genre)

Le Roman Noir, une histoire Française de Natacha Levet, PUF

Trophée de la meilleure bande dessinée

Habemus Bastard de Jacky Schwartzmann (scénario) et Sylvain Vallée (dessin), Dargaud

La Bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo), située à Paris, est une institution unique en Europe dédiée aux littératures policières, d’espionnage et de mystère. Elle conserve plus de 100.000 ouvrages, dont des fonds patrimoniaux rares. Ouverte aux chercheurs comme aux amateurs, elle propose aussi des expositions, conférences et rencontres autour du polar.

813 : les amis des littératures policières est une association française créée en 1980, dédiée à la promotion et à l’étude du roman policier sous toutes ses formes. Basée à Paris, elle regroupe plus de 800 membres : auteurs, éditeurs, journalistes, libraires et lecteurs passionnés. L’association publie une revue de référence qui mêle actualité, dossiers thématiques, chroniques et interviews. Elle a pour objectifs de valoriser le patrimoine policier, de soutenir la recherche et de faire découvrir de nouveaux talents. 

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Trophées 813

 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Nos armes

Marion Brunet

Paru le 31/01/2024

370 pages

Albin Michel

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226471000
9782226471000
© Notice établie par ORB
plus d'informations

En attendant le déluge

Dolores Redondo trad. Isabelle Gugnon

Paru le 15/08/2024

560 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073018694
9782073018694
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le malheur prend son temps

Pascal Dessaint

Paru le 21/03/2024

160 pages

SCUP

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791096373611
9791096373611
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le roman noir, une histoire française

Natacha Levet

Paru le 21/02/2024

414 pages

Presses Universitaires de France - PUF

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130841982
9782130841982
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'être nécessaire

Sylvain Vallée, Jacky Schwartzmann

Paru le 03/05/2024

81 pages

Dargaud

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205089943
9782205089943
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Qui remportera le Prix de la Grande Mosquée de Paris 2025 ?

La Grande Mosquée de Paris a annoncé la sélection finale de la quatrième édition de son Prix littéraire, qui sera décerné le mardi 14 octobre 2025. Ce prix distingue les auteurs du meilleur roman et du meilleur essai consacrés à la civilisation musulmane.

08/09/2025, 12:56

ActuaLitté

Prix Wepler – Fondation La Poste : la sélection 2025 se dévoile

Le jury du Prix Wepler – Fondation La Poste annonce aujourd’hui la liste des douze œuvres en compétition pour l’édition 2025. Ces douze titres, sans aucune coupe à venir, seront portés par les différents acteurs du Prix durant plusieurs semaines, jusqu’à la proclamation des lauréats, prévue le lundi 10 novembre 2025. Le Prix est doté de 10.000 € pour le lauréat et de 3000 € pour la mention spéciale.

08/09/2025, 11:50

ActuaLitté

À Monaco, Bruno Fuligni désigné premier lauréat du Prix Pythéas

Le Salon international du Livre de Monaco, qui s'est déroulé les 6 et 7 septembre derniers, a été le théâtre de la première cérémonie de remise du Prix Pythéas. Créé à l’initiative de Sylvana Lorenz et de Cocktail et Culture, il a distingué Bruno Fuligni pour son essai Voyage en France australe (Éditions Allary).

08/09/2025, 09:20

ActuaLitté

Jeunesse : découvrez la première sélection du prix Vendredi 2025

Créé en 2017 par les éditeurs Jeunesse du Syndicat national de l’édition, le Prix Vendredi est le premier grand prix national consacré à la littérature adolescente en langue française. Chaque année, un jury de professionnels distingue un roman destiné aux lecteurs à partir de 13 ans, paru entre le 1er octobre de l’année précédente et le 30 septembre de l’édition en cours.

05/09/2025, 16:59

ActuaLitté

Sélection du Prix Senghor 2025 : 11 premiers romans francophones

Le Prix Senghor, qui vise à reconnaître et promouvoir de nouveaux talents de la littérature francophone, liés par l’usage d’une langue partagée, fête sa 20ᵉ édition en 2025. Après sept mois de lectures le jury a retenu 11 premiers romans pour cette année. 

 

05/09/2025, 15:17

ActuaLitté

La première sélection du Prix du Premier Roman 2025 est connue

Les jurés du Prix du Premier Roman et du Prix du Premier Roman Étranger se sont retrouvés hier soir au restaurant Chez Francis, afin d’arrêter leur première sélection pour ces deux distinctions littéraires.

05/09/2025, 15:17

ActuaLitté

Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025

Créé en 1992 à Loudun, ville natale de Théophraste Renaudot (1586-1653), le Prix Renaudot des Lycéens célèbre cette année sa 34ᵉ édition. À l’initiative de l’association Les Amis de Théophraste Renaudot, alors présidée par Danièle Blum, ce prix littéraire destiné à la jeunesse est rapidement devenu un événement majeur du paysage culturel et éducatif français. Il prolonge l’œuvre de valorisation menée depuis les années 1970 autour de la figure de Renaudot, fondateur de La Gazette et considéré comme le père de la presse française.

05/09/2025, 15:04

ActuaLitté

Prix Coiffard 2026 : le meilleur des romans selon les libraires

Chaque année, la librairie Coiffard, à Nantes, organise son propre prix littéraire. Tous les été, les libraires lisent les romans à paraître afin d’établir une première sélection de huit romans, à laquelle viennent s’ajouter deux titres parus entre janvier et mars. 

05/09/2025, 12:26

ActuaLitté

Un moine et ouvrier agricole remporte le Prix de la liberté intérieure 2025

Pour sa 8ᵉ édition, le Prix littéraire de la liberté intérieure a distingué la voix singulière de frère François Cassingena-Trévedy, moine bénédictin et ouvrier agricole, pour son ouvrage Paysan de Dieu, paru aux éditions Albin Michel. Ce texte explore la quête d’essentiel et l’ancrage spirituel dans un monde en recherche de repères, a été sélectionné par un jury inédit donnant notamment la parole à une centaine de personnes détenues.

04/09/2025, 16:50

ActuaLitté

Quel livre obtiendra le Prix du Titre ? Voici la sélection 2025

Cette quatrième édition du Prix du Titre, premier prix littéraire dont la sélection se fait d’abord par le titre, dévoile sa première sélection. L'année dernière, la récompense a été remportée par Simonetta Greggio pour son ouvrage Mes nuits sans Bardot publié aux Éditions Albin Michel. 

04/09/2025, 16:26

ActuaLitté

Après le Goncourt, le Renaudot révèle sa sélection 2025

Le jury du Prix Renaudot s’est réuni le jeudi 4 septembre 2025, chez Drouant, sous la présidence de Patrick Besson. Il a dévoilé ses premières sélections d’automne dans les catégories « romans » et « Essais ».

04/09/2025, 16:06

ActuaLitté

L’inclusion dans l’édition récompensée par la plus haute distinction mondiale

Le projet européen APACE que porte la Fondation basée à Milan, Libri Italiani Accessibili (LIA), a été récompensé pour son rôle décisif dans l’accessibilité du livre. Ce dernier, a estimé le jury, jouera « un rôle déterminant dans la préparation du secteur de l'édition à la loi européenne sur l'accessibilité ».

04/09/2025, 12:41

ActuaLitté

L'éditeur indien Seagull Books salué à l'international

L’Aficionado Award 2025 honore l’éditeur indien Seagull Books, basé à Calcutta, salué sur la scène internationale pour son exigence et son audace. Le 16 octobre, à la Foire de Francfort, Naveen Kishore et Sunandini Banerjee recevront la prestigieuse récompense au nom de toute l'équipe.

04/09/2025, 12:09

ActuaLitté

Prix Terre de France 2025 : 5 romans sélectionnés

Éric de Montety, président du jury, et Yves Viollier, président de l’association Terre de France, ont annoncé la sélection des romans retenus pour l'édition 2025, la 42e, des deux prix littéraires Terre de France et Terre de France – Ouest-France.

04/09/2025, 10:54

ActuaLitté

Célestin de Meeûs lauréat du Prix Françoise Sagan 2025

Fondé en 2010 par le fils de l'écrivaine, Denis Westhoff, le Prix Françoise Sagan distingue chaque année une œuvre de fiction en langue française, qu’il s’agisse d’un roman ou d’un recueil de nouvelles, parue depuis l’automne précédant la remise du prix. Fidèle à l’esprit de découverte, ce prix s’attache à mettre en lumière un auteur émergent, encore peu connu du grand public et n’ayant pas récemment reçu de distinction littéraire majeure.

04/09/2025, 10:33

ActuaLitté

Laurent Mauvignier, lauréat du Prix littéraire Le Monde 2025

L'écrivain Laurent Mauvignier est le lauréat du Prix littéraire Le Monde, décerné par un jury de 13 journalistes du quotidien du soir. Il a été salué pour La Maison vide, publié aux Éditions de Minuit à l'occasion de la rentrée littéraire.

04/09/2025, 09:42

ActuaLitté

Prix André Malraux 2025 : la première sélection dévoilée

Le Prix André Malraux a révélé, ce 2 septembre 2025, la première sélection de sa nouvelle édition. Il distingue chaque année une œuvre de fiction engagée au service de la condition humaine et un essai sur l’art, en langue française ou traduite.

03/09/2025, 19:33

ActuaLitté

"Les manuscrits peuvent arriver par lettre… ou Colissimo"

Le prix Envoyé par La Poste a été remis, pour sa onzième fois, le 2 septembre, au siège de la Banque Postale à Paris. Il est porté par la Fondation La Poste, qui célèbre cette année ses 30 ans, et « récompense un auteur ou une autrice sans réseau particulier, uniquement grâce à un manuscrit envoyé par la Poste ». ActuaLitté a eu la chance d'assister à la cérémonie de cette édition.

03/09/2025, 19:11

ActuaLitté

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent

Avec l’annonce, aujourd’hui, de la première sélection de l’Académie Goncourt, la mécanique est enclenchée : le Prix Goncourt des Lycéens 2025 démarre officiellement. Et déjà, la liste des ouvrages retenus se réduit à 14 titres.

03/09/2025, 18:23

ActuaLitté

Lancement de la quatrième édition du Prix Goncourt des détenus

L’Académie Goncourt a dévoilé ce mercredi 3 septembre la liste des 15 romans retenus pour la première sélection du prix Goncourt. Cette annonce marque également le lancement de la quatrième édition du Prix Goncourt des détenus. Dès le lendemain, jeudi 4 septembre, une rencontre aura lieu au centre pénitentiaire de Châteauroux, réunissant l’académicienne Paule Constant, Mokhtar Amoudi — lauréat du prix Goncourt des détenus 2023 pour Les conditions idéales (Gallimard) — et les personnes détenues.

03/09/2025, 15:46

ActuaLitté

Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection

Qui succédera à Kamel Daoud, lauréat 2024 avec son roman Houris (Gallimard) ? L’Académie Goncourt a dévoilé ce mercredi 3 septembre la première sélection de quinze titres en lice pour le plus prestigieux prix littéraire français, assorti d’un chèque symbolique de 10 €. Le nom du prochain lauréat sera proclamé le 4 novembre 2025, comme le veut la tradition, en direct du Restaurant Drouant à Paris.

03/09/2025, 14:14

ActuaLitté

À vos chansons ! Appel à candidature pour le Prix Andrée Chedid 2025

Créé en 2008 par le Printemps des Poètes, avec le soutien d’Andrée et de Matthieu Chedid, le Prix Andrée Chedid du poème chanté s’impose comme un tremplin pour les artistes émergents. Chaque année, il invite les sociétaires de la SACEM à mettre en musique un poème, renouant ainsi, dans un esprit novateur, avec la tradition du poème chanté.

02/09/2025, 16:15

ActuaLitté

Bibliothèques et médiathèques, relais du Prix des lecteurs en grands caractères

L’Association des Amis des Grands Caractères et la Librairie des Grands Caractères lancent un prix littéraire inédit : le Prix des lecteurs de livres en grands caractères. Conçu pour valoriser l’édition inclusive et donner la parole aux publics empêchés de lire, ce rendez-vous entend s’appuyer largement sur le réseau des bibliothèques et médiathèques.

02/09/2025, 16:08

ActuaLitté

Un hommage à l’humanisme : Amin Maalouf couronné à Guadalajara

Le jury du Prix FIL de Littérature en Langues Romanes a décidé, à l’unanimité, de décerner l’édition 2025 à l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf pour l'ensemble de son œuvre. L’annonce a été faite ce lundi 1er septembre à Guadalajara, au Mexique. L’auteur recevra la distinction lors de la cérémonie inaugurale de la Foire internationale du livre de Guadalajara, le 29 novembre prochain.

02/09/2025, 14:52

ActuaLitté

Huit autrices en lice pour le Prix Simone-Veil 2025

Le mercredi 15 octobre prochain, au Cercle National des Armées, Maîtres Jean et Pierre-François Veil décerneront le Prix Simone-Veil, mais aussi le Prix des Femmes de Lettres, le Prix de la Mairie du 8e et le Prix Cocktail & Culture. Huit autrices sont finalistes.

02/09/2025, 14:44

ActuaLitté

On connaît la première sélection du Prix Décembre 2025

Le Prix Décembre, prix littéraire qui revendique son attachement à l’audace et son engagement à promouvoir des œuvres non conventionnelles, a révélé sa première sélection 2025, dont le lauréat sera proclamé le 28 octobre 2025.

02/09/2025, 11:44

ActuaLitté

Louise Fein remonte le temps et remporte le Grand Prix du roman historique

Créé en 2020 par les éditions Hauteville, en partenariat avec Prima et Ça m’intéresse Histoire, le Grand Prix du roman historique couronne chaque année, parmi une sélection, le roman historique préféré des lecteurs publié l’année précédente.

02/09/2025, 11:07

ActuaLitté

Le jury du 92e Prix des Deux Magots dévoile sa première sélection

Réuni le lundi 1er septembre 2025 sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots a établi la première sélection des ouvrages en lice pour la 92ᵉ édition du prix.

02/09/2025, 10:50

ActuaLitté

Ramsès Kefi, Prix Première Plume Furet du Nord - Decitre 2025

Pour sa neuvième édition, le groupe Furet du Nord – Decitre, en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France, a attribué le Prix Première Plume 2025 à Ramsès Kefi pour son premier roman Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey). Ce prix vise à mettre en avant chaque année un auteur de la rentrée littéraire dans la catégorie « Premier Roman », récompensant la force d’un récit et l’émotion qu’il suscite.

02/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Le Prix Stanislas 2025 pour Agnès Gruda

Agnès Gruda remporte le Prix Stanislas 2025 pour son premier roman Ça finit quand, toujours ? (Éditions des Équateurs), qui lui sera remis le samedi 13 septembre à Nancy lors de la 47e édition du Livre sur la Place. En plus d’une dotation de 3000 €, le prix s’accompagne de l’achat par Groupama d’environ 500 exemplaires du roman couronné.

01/09/2025, 13:26

ActuaLitté

Étoiles Bleues : le nouveau prix littéraire de Génération Mer

À l’occasion de l’Année de la Mer, le collectif Génération Mer inaugure le Prix littéraire Étoiles Bleues, une nouvelle distinction pensée pour mettre en valeur les récits dédiés à l’océan. Albums jeunesse, bandes dessinées, romans, essais ou témoignages : quinze ouvrages sont sélectionnés dans cinq catégories différentes.

01/09/2025, 11:43

ActuaLitté

Les finalistes du Prix Maison Rouge Biarritz 2025 sont connus

Le 27 septembre 2025, l’Hôtel du Palais à Biarritz accueillera la remise du Prix littéraire de La Maison Rouge. Pour cette 7ᵉ édition, le jury sera présidé par Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Écrivains, artistes et intellectuels se réuniront afin de distinguer une œuvre audacieuse, affranchie des contraintes habituelles de la rentrée littéraire. Les finalistes ont été choisis.

01/09/2025, 11:31

ActuaLitté

Les finalistes du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2025 sont connues

Pour sa neuvième édition, le Prix Blù Jean-Marc Roberts revient avec une sélection qui met en avant cinq finalistes, porteurs d’un souffle littéraire neuf et exigeant, dans l’esprit cher à Jean-Marc Roberts, éditeur et écrivain passionné. La remise du prix aura lieu le 30 septembre 2025 à Paris.

29/08/2025, 16:53

ActuaLitté

Une sélection masculine pour le Prix Edgar Faure 2025

Depuis 2007, le Prix Edgar Faure, créé en hommage à l’homme d’État français Edgar Faure par l'association du même nom, distingue chaque année des ouvrages politiques. Pour cette nouvelle édition, ils ont selectionné neuf titres, hélas, quasi exclusivement masculins.

29/08/2025, 15:12

ActuaLitté

Votez pour le lauréat du Prix Talent Cultura 2025

Depuis plus de vingt ans, la rentrée littéraire de septembre s’accompagne chez Cultura d’un rendez-vous désormais incontournable. Libraires et lecteurs se réunissent au sein de clubs de lecture pour découvrir ensemble de nouveaux talents, une initiative qui a progressivement donné naissance au Prix Talent Cultura, destiné à récompenser un premier roman.

29/08/2025, 12:46

ActuaLitté

Le Prix Handi-Livres 2025 présente sa sélection

Créé en 2010 par le fonds ABILITIS pour promouvoir le thème du handicap à travers la littérature, le prix Handi-Livres distingue, tous les deux ans, les auteurs qui mettent en lumière des personnages en situation de handicap ou abordent cette thématique dans leurs ouvrages. Les organisateurs viennent d’en dévoiler la sélection 2025.

29/08/2025, 12:29

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.