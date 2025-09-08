Les Trophées 813 2025 couronnent le polar sous toutes ses formes

Samedi 6 septembre, à la Bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo), à Paris, l’association 813 a dévoilé les lauréats de ses trophées 2025.
Le 08/09/2025 à 12:22 par Hocine Bouhadjera
Ces distinctions, attribuées par les adhérents de l'association française dédiée aux littératures policières, viennent saluer chaque année la richesse du polar dans toutes ses expressions. Véritable prix de lecteurs, les trophées récompensent cinq catégories d’ouvrages parus entre janvier et décembre 2024. Son nom provient du roman 813 de Maurice Leblanc, une aventure d’Arsène Lupin.
Trophée du meilleur roman francophone
Nos Armes de Marion Brunet (Albin Michel)
Trophée du meilleur roman étranger (Trophée Michèle Witta)
En attendant le déluge de Dolores Redondo, Série noire, trad. Isabelle Gugnon
Trophée de la meilleure nouvelle ou recueil de nouvelles
Le malheur prend son temps de Pascal Dessaint, La Déviation
Prix Maurice Renault (meilleur essai, contribution au genre)
Le Roman Noir, une histoire Française de Natacha Levet, PUF
Trophée de la meilleure bande dessinée
Habemus Bastard de Jacky Schwartzmann (scénario) et Sylvain Vallée (dessin), Dargaud
La Bibliothèque des Littératures Policières (BiLiPo), située à Paris, est une institution unique en Europe dédiée aux littératures policières, d’espionnage et de mystère. Elle conserve plus de 100.000 ouvrages, dont des fonds patrimoniaux rares. Ouverte aux chercheurs comme aux amateurs, elle propose aussi des expositions, conférences et rencontres autour du polar.
813 : les amis des littératures policières est une association française créée en 1980, dédiée à la promotion et à l’étude du roman policier sous toutes ses formes. Basée à Paris, elle regroupe plus de 800 membres : auteurs, éditeurs, journalistes, libraires et lecteurs passionnés. L’association publie une revue de référence qui mêle actualité, dossiers thématiques, chroniques et interviews. Elle a pour objectifs de valoriser le patrimoine policier, de soutenir la recherche et de faire découvrir de nouveaux talents.
Crédits photo : Trophées 813
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 31/01/2024
370 pages
Albin Michel
20,90 €
Paru le 15/08/2024
560 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 21/03/2024
160 pages
SCUP
12,00 €
Paru le 21/02/2024
414 pages
Presses Universitaires de France - PUF
22,00 €
Paru le 03/05/2024
81 pages
Dargaud
21,50 €
