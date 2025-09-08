Le Calendrier 2026 de la librairie Krazy Kat illustré par des artistes locaux de BD

Chaque mois met en avant une illustration originale réalisée par un ou une dessinatrice, offrant une interprétation personnelle de la ville, du département et de ses sites emblématiques.

Le projet s’inscrit dans une démarche collective. Il met en avant le patrimoine régional — du Phare de Cordouan aux Chevaux des Girondins — tout en donnant de la visibilité aux auteurs et autrices. « Nous avons voulu créer un objet à la fois utile au quotidien et porteur de sens pour les créateurs et créatrices de notre région », explique Matthieu Saint-Denis, responsable de la librairie Krazy Kat.

« Notre choix s’est porté sur des signatures reconnues mais aussi sur des voix nouvelles, en veillant à l’équilibre entre femmes et hommes. L’intégralité des fonds récoltés leur sera reversée. »

Le calendrier rassemble douze illustrations inédites, représentant chacune un monument ou un paysage de Bordeaux et de la Gironde. Les styles diffèrent selon les artistes, de l’humour au dessin plus contemplatif, reflétant la diversité de la scène actuelle.

Côté pratique, l’ouvrage inclut des espaces pour noter les rendez-vous, le numéro des semaines, les phases de lune, les jours fériés et les périodes de vacances scolaires des trois zones.

Il est proposé au prix de 14,95 € TTC, exclusivement dans les librairies Krazy Kat, Manga Kat, chez leurs partenaires ainsi que sur le site internet de l’enseigne.

