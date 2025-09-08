Barnes & Noble rachète la mythique chaine Books Inc. pour 3,25 millions $

Depuis plusieurs décennies, le secteur des librairies indépendantes américaines est soumis à de fortes tensions : fermeture des chaînes comme Borders ou B. Dalton, montée d’Amazon, bouleversement des habitudes de lecture. Barnes & Noble, unique grande chaîne nationale subsistante, s’est plusieurs fois réinventée en profondeur pour survivre.

Dans ce contexte, les rachats de librairies en difficulté par B&N apparaissent comme une stratégie de consolidation raisonnée, essayant de sauvegarder des enseignes locales tout en redynamisant leur modèle. En 2024, Barnes & Noble avait déjà acquis la librairie indépendante Tattered Cover à Denver pour 1,83 million $.

Sauver une institution

La librairie Books Inc. décline quant à elle depuis plusieurs années sous le poids de coûts devenus insoutenables — loyers, salaires, changements des habitudes post-pandémique. Son chiffre d’affaires est passé de 20,9 millions $ en 2019 à 11,3 millions $ en 2020, avec une reprise légère en 2023 avant un nouveau recul en 2024. Une situation fragile, aggravée par des fermetures — notamment du point de vente de Berkeley en février dernier.

Andy Perham, CEO de Books Inc. depuis 2019, souligne que ce partenariat offrira les moyens nécessaires pour moderniser rapidement les opérations, tout en continuant à « connecter les gens aux livres, aux idées et les uns aux autres », rapporte SF Chronicle.

Certains expriment toutefois un sentiment paradoxal : déception de voir l’indépendance se dissoudre, mais reconnaissance devant le maintien des lieux physiques. De nombreux établissements, autrefois florissants en centre-ville ou dans des zones de transit, peinent à attirer une fréquentation post-COVID. Alors cette reprise, oui, mais comment ?

Le tribunal de faillite examinera la demande cet automne ; si le feu vert est donné, Books Inc. poursuivra son exploitation sous l’aile de B&N, avec son nom, son personnel et son identité visuelle inchangés. Cette acquisition, dans la lignée de celle de Tattered Cover en 2024, s’inscrit dans une stratégie claire de soutien des librairies locales tout en consolidant la présence nationale du groupe.

Crédit photo : Mike Kalasnik, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com