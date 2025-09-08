Inscription

Impuissances

Jean-François Galletout

Le roman propose un road-trip amoureux qui débute dans le Sud-Ouest (Albi, Toulouse, Biarritz), traverse la Méditerranée jusqu’aux Balkans, révélant un explorateur vieillissant en quête d’une forme d’amour autre que physique.

Le narrateur, Paul Battouta, écrivain vieillissant, se voit confronté à la perte de sa virilité : un infarctus et les bêtabloquants qu’il prend lui rendent désormais toute érection impossible.

Lors d’une séance de dédicace à Toulouse, il rencontre Dora, une femme d’à peine cinquante ans au tempérament adolescent et bouillonnant. Dora propose une relation non pénétrante — une « possibilité d’amour fou quand le sexe fait défaut ».

Le roman s’attelle à interroger la masculinité, la sexualité à l’épreuve du temps et de la vulnérabilité corporelle : «Est-on encore un homme lorsque les corps caverneux […] ne répondent plus?» Et se déploie comme une autofiction tragique et drôle, parfois crue, mais aussi empreinte de pudeur et d’intelligence émotionnelle.

Le style est à la fois précis et introspectif, alliant réflexions intimes et narration fluide. Galletout offre une écriture vive, où se mêlent humour, lucidité et émotion, qui fait sens dans un paysage littéraire souvent peu disposé à envisager la sexualité masculine vieillissante comme sujet central.

Le roman est ainsi un éloge de la vulnérabilité, une œuvre où s’entrelacent chagrin, désir, pudeur et espérance — un chant tendre et sincère contre l’hégémonie du corps en tant que garant du désir.

 
 

 

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
08/09/2025 à 11:08

Impuissances

Jean-François Galletout

Paru le 28/08/2025

215 pages

Riveneuve éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait

