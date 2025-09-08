Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Auteurs

Sur France Culture, Fatima Daas, Ovidie et Javier Cercas

La rentrée littéraire bat son plein sur France Culture, avec le retour des programmes habituels convoquant les auteurs, les autrices, leurs récits et leurs œuvres. Au programme, du lundi 8 septembre au dimanche 14 septembre, Laurie Agusti, Fanny Michaëlis, Sorj Chalandon ou encore Javier Cercas...

Le 08/09/2025 à 11:12 par Dépêche

|

Publié le :

08/09/2025 à 11:12

Dépêche

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30  

12h La Critique

Lundi 8 septembre : Bande dessinée, avec Lucie Servin et Catherine Robin  

Rouge Signal de Laurie Agusti (2042)  

Et c'est ainsi que je suis née de Fanny Michaëlis (Casterman)   
 
Mardi 9 septembre : Littérature, avec Johan Faerber et Romain de Becdelièvre  

Le livre de Kells de Sorj Chalandon (Grasset)  

Les Forces de Julia Vasquez (Sous-sol)    

Vendredi 12 septembre : spéciale rentrée littéraire avec des Libraires :  

Marie-Rose Guarnieri (Librairie des Abbesses, à Paris)  

Héloïse Adam (Librairie Albertine à Concarneau)  

Brindha Seethanen (Librairie Millepages à Vincennes) 

13h La Rencontre

Lundi 8 septembre : Fatima Daas, écrivaine, à l’occasion de la parution de Jouer le jeu (L’Olivier)   

Mardi 9 septembre : Nine Antico, autrice et dessinatrice de bande dessinée, pour Une Obsession (Charivari)  

Mercredi 10 septembre : Ovidie, Autrice, réalisatrice et metteuse en scène, pour son spectacle La chair est triste Hélas avec Anna Mouglalis, du 9 septembre au 25 octobre au théâtre de l’Atelier  

Jeudi 11 septembre : Javier Cercas, écrivain, à l'occasion de la parution de son roman Le Fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 8 septembre : Sorj Chalandon : les années rouges  

Avec Sorj Chalandon pour Le livre de Kells (Grasset) 
 
Mardi 9 septembre : Premiers romans : des femmes qui partent, avec Reine Bellivier et Louise Rose  

Avec Reine Bellivier pour La hideuse (Christian Bourgois) et Louise Rose pour Les projectiles (POL) 

À LIRE - Traumas et secrets : la famille brisée de la rentrée littéraire 2025  

Mercredi 10 septembre : Bande dessinée : le masculinisme dans les cases de Laurie Agusti

Avec Laurie Agusti pour Rouge signal (Ed.2042) 

Jeudi 11 septembre : Archéologie d'un futur sans humains, avec Céline Minard  

Avec Céline Minard pour Tovaangar (Rivages) 
 
Vendredi 12 septembre : Dans la bibliothèque d’Arthur Teboul

L'Instant poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Avec Léonie Pernet  

Léonie Pernet est une musicienne, chanteuse, compositrice et productrice française. Formée à la batterie, elle s’est d’abord illustrée comme DJ avant de construire un univers musical singulier mêlant musique électronique, influences classiques, sons traditionnels et chant en plusieurs langues. Son parcours artistique s’inscrit dans une recherche de liberté formelle et d’expression personnelle. La poésie occupe une place centrale dans son œuvre, à la fois comme source d’inspiration, comme mode de pensée et comme matière textuelle.

Avec Poèmes pulvérisés, sorti le 6 juin 2025, l’artiste affirme plus clairement encore le lien entre sa musique et la poésie. Le titre est emprunté à un recueil de René Char, poète qu’elle admire depuis plusieurs années : « Quand j’étais adolescente, je voyais ma mère le lire. C’est un poète métaphysique, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Parfois, le mystère touche, il suffit d’ouvrir son cœur. » Le disque s’ouvre par la lecture d’un de ses poèmes, et elle cite un vers de Char – « J’ai pris ma tête comme on saisit une motte de sel et je l’ai littéralement pulvérisée » – comme une référence centrale dans sa démarche de création. Elle y voit un geste radical d’écriture et une manière d’accepter la fragmentation des identités.

Dans cet album, elle cherche à faire dialoguer les éclats de soi, personnels ou politiques, avec les enjeux collectifs. Plusieurs morceaux sont issus d’expériences spécifiques : composition pour le théâtre, pour la série H24 sur Arte, ou encore pour des projets plus personnels, comme Nymphéas, où l’on entend des voix de membres de sa famille paternelle rencontrés au Niger.  
 
Lundi 8 septembre -  Spectre de Léonie Pernet 
Lecture par Léonie Pernet 
 
Mardi 9 septembre - René Char 
Lecture par Florence Loiret Caille 
 
Mercredi 10 septembre - Babouillec 
Lecture par Florence Loiret Caille 
 
Jeudi 11 septembre - Mahmoud Darwich 
Lecture par Lyes Salem 
 
Vendredi 12 septembre - Andrée Chedid 
Lecture par Lyes Salem

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Pêcheurs d’Islande

De Pierre Loti / Réalisation Etienne Valles / Adaptation Hervé Prudon

La mort et le vide font de « Pêcheur d'Islande » un chant, un opéra funèbre, rythmé par la saison de pêche et l'hiver à terre, la camaraderie sur le bateau et les fêtes bretonnes où l'on boit, courtise et se fiance. L'histoire est simple. Yann est marin des pieds à la tête. Il est « fiancé à la mer ». Il aime son métier. Il est un Islandais, comme on appelle dans la région de Paimpol et de Tréguier ces jeunes Bretons qui vont pêcher la morue au loin dans les mers du nord. La mortalité sur les bateaux est quatre fois plus importante qu'à la mine, on pêche parfois trente heures d'affilée dans des conditions épouvantables.

Mais Loti n'est pas Zola. Loti est un impressionniste. Il raconte entre genêts et calvaires une histoire d'amour où des sentiments naïfs et pudiques s'expriment en termes attendrissants et surannés. Yann est fier et peu causant. Et il hésite, parce qu'il est pauvre, à marier Gaud, une fille d'armateur, un peu rêveuse, un peu étrangère, mal préparée à la vie d'attente de femme d'Islandais. Il y a aussi Sylvestre, le jeune homme vierge, appelé à mourir au Tonkin sous l'uniforme français. Il y a surtout la mer, qui a droit de vie et de mort sur ces sacrifiés volontaires.

Loti a des mots simples, aussi creux parfois que les mots des chansons, mais au creux desquels se cachent l'amour, l'indifférence de la nature, la condition humaine, la vaillance et le désespoir. Il a aussi des silences, de merveilleux silences où s'engouffre une symphonie pathétique et singulière. « Pêcheur d'Islande » a l'innocence d'un sanglot, et l'émotion des chants désespérés. 

Lundi 08 septembre « Chagrin de matelot »

« À regarder ce nuage, il sentit venir une tristesse profonde. Il comprenait maintenant que son pauvre petit frère ne reparaitrait jamais plus. Quelque chose comme un voile tomba malgré tout entre ses paupières. Il ne comprenait pas bien ce que c’était, n’ayant jamais pleuré dans sa vie d’homme. »

Mardi 09 septembre Retour d'Islande

« Rien de vivant, rien de jeune ici, rien. Rien que le vent de la mer, il hurle comme les fantômes. Réveille-toi donc grand-mère, ne vois-tu donc pas que j’ai peur. »

Mercredi 10 septembre Un mariage

« Il adorait ce je ne sais quoi invisible qui était en elle, qui était son âme. Il n’avait jamais connu cette manière d’aimer quelqu’un. »

Jeudi 11 septembre Le départ

« Il y en a pourtant d’autres qui sont bien touchantes avec leurs yeux pleins de larmes. Il y en a aussi des distraites et des rieuses, qui pour le moment n’aiment personne. Des vieilles, menacées par la mort, pleurent en quittant leurs fils. »

À LIRE - Rentrée littéraire : quels sont les coups de coeur de France Culture ?

Vendredi 12 septembre Dernier voyage

« Gaud continuait de se mettre en toilette, par peur de ressembler à une femme de naufragé. S’exaspérant de la compassion des autres, détournant les yeux pour ne pas croiser de ces regards qui la glaçaient. Elle avait pris l’habitude d’aller dès le matin tout au bout des terres, sur la falaise. » 

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Cycle Racine dans le cadre de l’intégrale des tragédies de Racine avec la troupe de la Comédie-Française 2/3

Iphigénie de Jean Racine 
Mise en scène de Stéphane Braunschweig 
Réalisation : Sophie-Aude Picon 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Rouge signal

Laurie Agusti

Paru le 22/08/2025

204 pages

2042

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487849075
9782487849075
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 13/08/2025

379 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246843214
9782246843214
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Jouer le jeu

Fatima Daas

Paru le 22/08/2025

188 pages

Editions de l'Olivier

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782823622546
9782823622546
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le Fou de Dieu au bout du monde

Javier Cercas trad. Aleksandar Grujicic, Karine Louesdon

Paru le 03/09/2025

480 pages

Actes Sud Editions

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330208967
9782330208967
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Rentrée littéraire : quels sont les coups de coeur de France Culture ?

Comme de nombreuses rédactions, France Culture dévoile la liste de ses coups de coeur de la rentrée littéraire. Et, puisqu'il s'agit de la saison la plus prolifique dans le milieu de l'édition, les places valent cher, et sont une première occasion de se démarquer...

29/08/2025, 10:59

ActuaLitté

La rentrée de France Inter, entre nouveautés et contestation

France Inter lance son « grand déploiement » : une saison placée sous le signe de l’expansion. « Peut-on encore élargir son audience quand on rassemble en moyenne plus de 7,2 millions de personnes chaque jour ? Oui », affirme Adèle Van Reeth, directrice de la première station de France.

28/08/2025, 18:18

ActuaLitté

Les mystères du deuil élucidés par Claire Richard sur Arte Radio

L'écrivaine et journaliste Claire Richard reviendra sur les ondes d'Arte Radio le 9 septembre avec La fille du fantôme, un nouveau podcast sur les liens qu'entretiennent les vivants et les morts. 

28/08/2025, 10:43

ActuaLitté

Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter

Parmi les 484 nouveautés comptabilisées par la radio pour cette rentrée, le jury de France Inter a choisi de mettre en avant dix romans coups de cœur. Cette sélection se compose de six romans français, dont trois signés par des écrivains confirmés et trois par des talents émergents, ainsi que quatre romans étrangers.

 

26/08/2025, 11:54

ActuaLitté

Pour France Culture, une rentrée littéraire... et perturbée

« Alors que l’actualité s’emballe et que les certitudes vacillent, France Culture aide toutes et tous à décrypter le réel pour appréhender le monde », affirme Emelie de Jong, directrice de France Culture, dans un communiqué de presse. Alors à l'aube de cette nouvelle rentrée, pour continuer de remplir la mission qu'elle s'est donnée, la station se dote de nouvelles émissions, parmi lesquelles la littérature occupe une place de choix.

26/08/2025, 11:29

ActuaLitté

L'Histoire comme vous ne l’avez jamais entendue

Les dimanches de septembre deviennent un rendez-vous tout sauf ordinaire : “Quand l’Histoire fait dates”, la collection documentaire animée par Patrick Boucheron, se glisse dans nos après‑midis, sur ARTE TV à 13 h, du 7 au 28 septembre 2025 — et en version podcast sur ARTE Radio depuis le 10 juin 2025.

15/08/2025, 08:30

ActuaLitté

Livres, cinéma, radio : Frantz Fanon, 100 ans de lutte anticoloniale

Les hommages se succèdent pour célébrer le centenaire de Frantz Fanon. Encore largement méconnu dans l'Hexagone, ce psychiatre martiniquais et résistant a pourtant marqué l’histoire de la pensée anticoloniale en publiant trois livres, devenus des classiques. II y dénonce avec force les effets destructeurs du racisme et de la colonisation, dévoilant la mécanique de déshumanisation à l’œuvre des deux côtés du rapport de domination. Un travail que son centenaire remet dans la lumière.

29/07/2025, 15:34

ActuaLitté

Daphné Bürki rejoint la matinale de France Inter

À partir de la rentrée 2025, France Inter renouvelle en partie sa Grande Matinale, présentée par Nicolas Demorand et Sonia Devillers - qui prend la suite de Léa Salamé -, avec l’arrivée de Daphné Bürki et le lancement d’un nouveau rendez-vous culturel porté par Mathilde Serrell.

18/07/2025, 11:36

ActuaLitté

Le chroniqueur de CNews Nathan Devers passe chez France Culture

À partir de la rentrée, France Culture accueillera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Sans préjuger, présentée par le philosophe et écrivain Nathan Devers. Diffusée chaque samedi de 12h45 à 13h30, cette émission entend croiser les points de vue de philosophes, scientifiques, historiens, artistes et citoyens engagés autour de grands enjeux contemporains.

10/07/2025, 16:35

ActuaLitté

Sur les traces de l'homme qui a inspiré le roi des pirates Gol D. Roger

Dans un nouveau numéro en trois partie du podcast Zistoir, la journaliste Cécile Baquey revient sur le destin romanesque d’Olivier Levasseur, dit La Buse. Ce pirate français du XVIIIe siècle, pendu à La Réunion en 1730, aurait en partie inspiré Eiichirō Oda pour créer les fondements de l’univers foisonnant du manga One Piece

09/07/2025, 16:19

ActuaLitté

Augustin Trapenard fait son retour à la radio, avec une émission sur RTL

Augustin Trapenard fera sa rentrée sur les ondes de RTL. Il animera une émission hebdomadaire diffusée le week-end et interviendra chaque vendredi dans la matinale RTL Matin, présentée par Thomas Sotto, avec une chronique culturelle. Parallèlement à ses nouvelles activités sur RTL, il continuera d'assurer ses engagements à la télévision, notamment à la Grande Librairie sur France 5.

02/07/2025, 11:19

ActuaLitté

France Inter : la fin d'Autant en emporte l’Histoire, “éradication de l’imaginaire”

Programmée depuis la rentrée 2015, chaque dimanche soir sur les ondes de France Inter, Autant en emporte l’Histoire ne passera pas l'année 2025. Après une décennie de fictions historiques, la direction de Radio France a décrété l'arrêt de l'émission présentée par Stéphanie Duncan, suscitant l'inquiétude et la colère des auteurs et autrices.

02/07/2025, 09:37

ActuaLitté

L’été littéraire de Radio France : les rendez-vous à ne pas manquer

Tout l’été, les antennes de Radio France font la part belle aux mots et aux récits. D’Un été avec sur France Inter, consacré cette année à Alexandre Dumas, aux lectures, créations et rencontres avec James Ellroy, FabCaro ou Emil Ferris sur France Culture, l’invitation est lancée.

23/06/2025, 13:33

ActuaLitté

Sur France Culture, Laure Murat, Philippe Claudel et Lisa Blumen

Du mardi 10 au dimanche 15 juin, les grilles de programme de la station France Culture accueilleront écrivains, textes et images, pour évoquer la création littéraire, de la poésie à la bande dessinée, en passant par le roman. Laure Murat, Philippe Claudel, Lisa Blumen, mais aussi le duo Stéphane Melchior et Younn Locard sont attendus...

10/06/2025, 09:25

ActuaLitté

Réussir son bac de philo avec Ali Baddou

Ali Baddou, agrégé de philosophie et co-présentateur de la matinale du week-end sur France Inter, inaugure un nouveau podcast intitulé « Philosophes ». Lancée à l’approche du baccalauréat, cette série s’adresse à un large public, tout en constituant un précieux support de révision pour les lycéens. Elle sera disponible dès le mercredi 4 juin sur l’application Radio France et le site franceinter.fr, et diffusée tous les week-ends de cet été sur France Inter, à partir du 23 juillet.

04/06/2025, 11:28

ActuaLitté

BD, mangas, pop culture... Frédérick Sigrist évoque l'après Blockbusters

Diffusée depuis 2017 sur les ondes de France Inter, l'émission Blockbusters tire sa révérence, a indiqué le journaliste Frédérick Sigrist, qui l'a présenté tout au long de ses 9 saisons. Si elle n'est pas uniquement consacrée aux livres, elle a largement évoqué les littératures de l'imaginaire et la culture populaire, à travers les bandes dessinées, comics et mangas.

02/06/2025, 15:31

ActuaLitté

Laetitia Bianchi, Anne-Hélène Hoog et Maren Sell sur France Culture

Du lundi 2 au dimanche 8 juin, les ondes de France Culture vibreront à l'unisson avec les auditeurs et auditrices, à l'écoute des voix de la littérature mondiale, contemporaines ou plus anciennes. La station a composé un programme riche en lettres, dans lequel se croisent H.G. Wells, Audre Lorde ou encore Arthur H et Alfred...

02/06/2025, 09:35

ActuaLitté

Eva Ionesco, Laure Murat et Marianne Alphant sur France Culture

La station de radio publique France Culture s'assure de réserver une place conséquente, au sein de sa grille des programmes, aux livres et à la littérature. Et surtout aux auteurs et autrices qui la font : cette semaine, Laure Murat, Sabine Huynh, Bérénice Pichat ou encore Agnès Vannouvong et Ariane Jousse passeront par la Maison de la Radio.

26/05/2025, 09:52

ActuaLitté

France Culture accueille Claudine Galéa, H.G. Wells et Georges Peignard

La grille hebdomadaire de France Culture reste attentive à l'actualité littéraire, sans pour autant négliger le patrimoine et les œuvres du passé. Sur l'antenne de la radio publique se croiseront ainsi Claudine Galéa, le quotidien mouvementé du jeune Samuel, d'Émilie Tronche, mais aussi les romans cultes ou moins connus de H.G. Wells...

19/05/2025, 09:48

ActuaLitté

Trois feuilletons SF pour réveiller le futur : H.G. Wells débarque sur France Culture

Invisible, jusque sur les ondes de radio, où l’on entendra pourtant bien parler de lui : un cycle de trois feuilletons consacrés aux romans de H.G. Wells sera proposé sur France Culture à compter du 19 mai. Les textes sont traduits et adaptés par Stéphane Michaka, et bientôt disponibles en podcasts sur France Culture.

11/05/2025, 16:12

ActuaLitté

Santiago Amigorena, Elara Bertho et Claro sur France Culture

Même le jour de l'ouverture du Festival de Cannes, France Culture trouve le moyen de parler littérature, cette fois avec Santiago Amigorena. D'autres auteurs et autrices se croiseront la semaine du 12 au 18 mai, dont Claro, Elara Bertho ou encore Armistead Maupin.

09/05/2025, 16:40

ActuaLitté

Rentrée littéraire 2025 : France Inter relance sa sélection avec un nouveau jury

France Inter, qui se veut un soutien constant à la vie littéraire à travers ses émissions, ses chroniques et ses prix, renouera à l’été 2025 avec sa traditionnelle sélection de la rentrée littéraire. Dix romans – cinq d’auteurs français et cinq d’auteurs étrangers – seront ainsi mis en lumière parmi les nouveautés attendues à l’automne.

05/05/2025, 16:45

ActuaLitté

Sur France Culture, Adrien Bosc, Irène Frain et Nathalie Quintane

Les ponts du mois de mai n'empêchent pas France Culture d'inviter ses auditeurs à prêter l'oreille aux écrits et aux discours d'auteurs et d'autrices. Du lundi 5 mai au dimanche 11 mai, Nathalie Quintane, Adrien Bosc ou encore Irène Frain seront conviés sur les ondes de la station publique.

05/05/2025, 09:32

ActuaLitté

Marion Brunet, Rose Vidal et Max Lobe sur France Culture

France Culture, dans la semaine du lundi 28 avril au dimanche 4 mai, propose une nouvelle fois de nombreux rendez-vous avec les livres et ceux et celles qui les font. Au programme de cette semaine, des conversations, avec Rose Vidal et Max Lobe, notamment, mais aussi des lectures et des interprétations théâtrales...

28/04/2025, 10:31

ActuaLitté

Sur France Inter, Sophie Marceau et François Sureau remplacent Fabrice Luchini

Dès le dimanche 27 avril, les auditeurs de France Inter retrouveront un nouveau duo de voix pour incarner Les Admirations littéraires. Chaque semaine, en alternance, l’écrivain François Sureau et l’actrice mais aussi la poétesse Sophie Marceau, proposeront les textes et les auteurs qui ont nourri leur amour de la lecture. Tous deux succèdent à Fabrice Luchini, chaque dimanche entre 19h15 et 20h, qui a lu les œuvres marquantes de sa bibliothèque personnelle, entre Victor Hugo, Baudelaire, Céline, Rimbaud, Nietzsche…

25/04/2025, 13:02

ActuaLitté

Sur France Culture, Wajdi Mouawad et Shakespeare au 21e siècle

Comme chaque semaine, la littérature est au coeur des programmes de France Culture. Du lundi 21 avril au vendredi 25, retrouvez de la bande dessinée avec David Prudhomme, une enquête intime avec Sophie Divry, du théâtre avec un Shakespear revisité, et toujours de la poésie avec Wajdi Mouawad.

17/04/2025, 10:51

ActuaLitté

RFI inaugure L'art de raconter le monde, nouvelle émission culturelle

RFI lance une nouvelle émission dédiée à la culture. Présenté par Jean-François Cadet tous les samedi et dimanche, L’art de raconter le monde décrypte le monde à travers les productions culturelles — littérature comprise.

08/04/2025, 15:38

ActuaLitté

Sur France Culture, Lucas Nine, Susie Morgenstern et James Ellroy

Du 7 au 13 avril, les ondes de France Culture bruiront de voix d'écrivains et de textes, pour une nouvelle semaine placée sous le signe de la création littéraire. Parmi les auteurs et autrices invités, Lucas Nine, Susie Morgenstern, James Ellroy, tandis que certaines émissions se dérouleront en direct du Festival du Livre de Paris.

07/04/2025, 09:53

ActuaLitté

Sur France Culture, les voix de Marianne Alphant et Marie Ndiaye

France Culture accueille, pour la semaine du lundi 31 mars au dimanche 6 avril, de nouvelles voix de la littérature, de la poésie à la bande dessinée, de la fiction aux essais, en passant par le théâtre. Il sera notamment possible d'entendre David Prudhomme, Marie Ndiaye ou encore Amira Ghenim.

01/04/2025, 09:34

ActuaLitté

Sur France Culture, Catherine Cusset, Merete Stistrup et Hélène Cixous

Pour la semaine du lundi 24 mars au dimanche 30 mars, la grille des programmes de France Culture réserve une fois de plus des places aux œuvres littéraires, mais aussi à ceux et celles qui les font. On croisera ainsi, sur les ondes, Chimamanda Ngozie Adichie, Catherine Cusset, Valfret ou encore Merete Stistrup.

21/03/2025, 16:10

ActuaLitté

Manon Garcia, Antoine Reinartz et Penda Diouf sur France Culture

Une petite semaine pour la littérature sur France Culture, pour cette 12e semaine de l'année 2025. Néanmoins, plusieurs auteurs et autrices se sont frayé un chemin jusqu'à la grille de programme de la station, dont Antoine Reinartz et Penda Diouf. Arthur Teboul, pour sa part, poursuit les activités de son « cabinet de poèmes minute »...

18/03/2025, 09:58

ActuaLitté

Isild Le Besco prolonge son livre sur les ondes d'Arte Radio

En mai 2024, l'actrice, scénariste et réalisatrice Isild Le Besco annonce porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour « viol sur mineur de plus de 15 ans », et publie Dire vrai (Denoël), qui évoque son long chemin vers la libération de sa parole. Dans un podcast en deux épisodes diffusé par Arte Radio, elle prolonge sa réflexion sur le sujet.

13/03/2025, 10:24

ActuaLitté

Neige Sinno, Laure Limongi et Gaël Faye sur France Culture

La station France Culture, du lundi 10 mars au dimanche 16 mars, présente à nouveau une grille de programmes en partie tournée vers la littérature. Au programme, des rencontres, des visites de bibliothèques, le parcours d'un auteur-compositeur et écrivain ou bien des instants poésie toujours les bienvenus...

10/03/2025, 11:44

ActuaLitté

Mrs Dalloway et Arthur Teboul sur France Culture

Chaque semaine, France Culture met la littérature au coeur des ses programmes. Du lundi 3 au dimanche 9 mars 2025, les auditeurs du service public pourront (re)découvrir un roman culte qui fête ses 100 ans, suivre une discussion entre Étienne Klein et Régis Debray, et entendre un peu de poésie avec Arthur Teboul.

28/02/2025, 12:20

ActuaLitté

Sur France Culture, Jean Rolin, Adèle Yon et Lenaïg Cariou

Chaque semaine, la station France Culture réserve une place de choix à la littérature et à ceux et celles qui la font dans sa grille de programme. Du lundi 24 février au dimanche 2 mars, auditeurs et auditrices entendront notamment Jean Rolin, Clémentine Goldszal ou bien Marie-Hélène Lafon...

21/02/2025, 15:23

ActuaLitté

Mami Wata, le Baclou, Man Coco... Le folklore ultra-marin s'écoute

Présentée pour la première fois en 2021 par le portail outre-mer La 1ère, l'émission Superstitions, consacrée aux contes, légendes et folklore ultra-marins, fait son retour pour une deuxième saison. Neuf nouveaux épisodes de 10 minutes seront autant d'occasions de croiser Mami Wata, le Baclou, ou encore Man Coco...

17/02/2025, 10:05

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

Superman revient en juillet 2027 : titre, intrigue, et pourquoi on a hâte

Deux ans à peine après avoir redonné vie à l’Homme d’Acier, James Gunn remet le couvert : la suite, intitulée Man of Tomorrow, est programmée en salles le 9 juillet 2027. Annoncé le 3 septembre 2025 par DC Films et son co-patron James Gunn, le projet a été salué par la presse américaine, qui rappelle l’ampleur du succès du premier volet sorti en 2025 — plus de 611 millions de dollars au box-office mondial.

07/09/2025, 09:41

ActuaLitté

Maman, la plus belle du monde ? Les mères au coeur de La Grande librairie

Cette semaine dans La Grande Librairie, on s’empare de la question qui obsède cette rentrée littéraire - et qui nous concerne toutes et tous : que sait-on de nos mères ?

06/09/2025, 09:52

ActuaLitté

Mantel, Austen, Etty Hillesum... Sur Arte, des autrices bien représentées

La chaîne Arte a présenté, à l'occasion d'une conférence de presse, son programme de l'année 2025-2026. Cette nouvelle saison est notamment riche en séries et fictions, parmi lesquelles un certain nombre d'adaptations ou de récits consacrés à des figures littéraires. Les autrices sont particulièrement présentes cette année.

05/09/2025, 13:01

ActuaLitté

La vallée fracturée, nouvelle série de Michel Bussi et Christian Clères

France 2 diffusera, à partir du lundi 22 septembre à 21h10, la série La vallée fracturée, cosignée par Michel Bussi et Christian Clères. Elle s'inscrit dans la suite de la précédente production des deux auteurs, L'île prisonnière, proposée en février 2023 par le service public audiovisuel.

05/09/2025, 09:38

ActuaLitté

L'énigme des lettres de Marie Stuart sur Arte : code postal

Sur Arte, le samedi 27 septembre prochain à 20h55, mais aussi sur arte.tv du 20 septembre au 26 novembre, un documentaire retrace le déchiffrage d'une cinquantaine de missives codées de Marie Stuart, reine d'Écosse, par un groupe de passionnés. Une aventure humaine et historique, riche en secrets et révélations...

04/09/2025, 12:44

ActuaLitté

Le Livre sur la Place, premier arrêt de la Caravane Lumni

La lecture sur les chapeaux de roues : afin d'inciter les plus jeunes à inscrire la lecture parmi leurs habitudes, Lumni propose une nouvelle série, La Caravane Lumni. En s'appuyant sur une bibliothèque ambulante, le programme invite des jeunes de 8 à 12 ans à présenter leur livre favori... Premier arrêt prévu lors du Livre sur la Place, à Nancy.

03/09/2025, 09:04

ActuaLitté

Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère

Le mercredi 3 septembre 2025 à 21h05, Augustin Trapenard présentera sur France 5 un nouveau numéro de La Grande Librairie. Ce magazine littéraire, devenu le grand rendez-vous hebdomadaire de l’actualité du livre sous toutes ses formes - romans, essais, histoire, polars, bande dessinée, jeunesse - reçoit chaque mercredi soir des auteurs venus d’horizons divers qui marquent la scène littéraire du moment.

01/09/2025, 15:17

ActuaLitté

Harry Potter : pourquoi le reboot de HBO divise déjà fans et anciens acteurs ?

Plus de vingt ans après la sortie au cinéma de Harry Potter à l’école des sorciers, l’univers créé par J.K. Rowling s’apprête à renaître sous une nouvelle forme. HBO a lancé la production d’une série télévisée ambitieuse qui adaptera l’intégralité des sept romans, saison par saison, avec une première diffusion prévue pour 2027. 

30/08/2025, 07:23

ActuaLitté

Arte nous embarque dans les coulisses de L'imposteur, de Javier Cercas

Javier Cercas est doublement sous le feu des projecteurs. D’un côté, son nouveau roman Le fou de Dieu au bout du monde publié le 3 septembre chez Actes Sud (trad. Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon), et de l’autre, l’adaptation de son ouvrage L’Imposteur en un documentaire inédit diffusé sur ARTE le 22 septembre. 

28/08/2025, 12:25

ActuaLitté

Netflix adapte Les mortes, roman culte de Jorge Ibargüengoitia

Après Cent ans de solitude, Netflix adapte un autre livre culte latino-américain, Les mortes, de l’écrivain mexicain Jorge Ibargüengoitia. Prévue pour une sortie mondiale le 10 septembre 2025, la mini-série, réalisée par Luis Estrada, propose une plongée dans une affaire criminelle qui a marqué le Mexique des années 1960.

27/08/2025, 18:21

ActuaLitté

Arnaud Lagardère succède à Claire Léost chez Prisma Media

Prisma Media annonce la nomination d'Arnaud Lagardère à la présidence exécutive du groupe, à compter du mercredi 27 août, succédant ainsi à Claire Léost, en poste depuis 2021, qui rejoint le groupe CMA-CGM. 

26/08/2025, 16:16

ActuaLitté

Nick et Charlie : la fin de Heartstopper arrive en film en 2026

Après trois saisons, la série Heartstopper s’achèvera non pas par une quatrième saison, mais par un long-métrage. Netflix a officialisé la production de Heartstopper : Forever, qui viendra clore l’histoire d’amour entre Charlie et Nick. 

25/08/2025, 18:36

ActuaLitté

Le couple de détective d'Agatha Christie de retour sur le petit écran

La plateforme britannique BritBox a trouvé les acteurs principaux de sa future série Tommy & Tuppence, inspirée de l’œuvre d’Agatha Christie traduite en français par Robert Nobret. Antonia Thomas, Josh Dylan et Imelda Staunton incarneront les personnages principaux de cette adaptation en six épisodes, dont le tournage doit débuter cet automne.

25/08/2025, 11:47

ActuaLitté

Impossible, d'Erri de Luca : montagne, justice et mémoire sur Arte

Sur un sentier escarpé des Hautes‑Alpes, le murmure du vent s’élève, puis s’efface. Soudain, une chute, un cri, et le silence retombe, dense, pesant. Ce décor monumental, brut, devient le théâtre d’une confrontation intérieure — une rencontre où la justice, la trahison et la mémoire révolutionnaire s’affrontent dans le vertige d’une montagne éternelle.

 

22/08/2025, 18:06

ActuaLitté

Le caricaturiste Grandville à la une sur France 3 Grand Est

Jean Ignace Isidore Gérard, mieux connu sous le nom de Jean-Jacques Grandville, ou plus simplement Grandville (1803-1847) fut un caricaturiste de génie qui accompagna l'essor de la presse et de l'imprimerie au XIXe siècle. Il signa également des illustrations des Fables de La Fontaine, composant un bestiaire très apprécié et à l'influence considérable...

21/08/2025, 11:07

ActuaLitté

Tiny Bookshop, un jeu pour être libraire, sans les prises de tête

Sorti dans une relative discrétion au début du mois d'août sur Nintendo Switch et PC, Tiny Bookshop s'inscrit dans le genre des cozy games : des productions auxquelles on joue pour se relaxer, plutôt que pour la difficulté du défi. Comme son titre l'indique, il propose de gérer une librairie, itinérante, d'en assurer la décoration et, bien entendu, de recommander des ouvrages à la clientèle.

21/08/2025, 09:29

ActuaLitté

Lire un papyrus sans le dérouler, un des travaux d'Herculanum

La collection de documentaires « Science grand format », présentée par Mathieu Vidard, se penchera, le jeudi 11 septembre prochain, sur un grand défi relevé récemment par la science et la technologie. Soit le décodage de 1800 rouleaux de papyrus, en mauvais état, récupérés dans les ruines d'Herculanum, ville romaine située dans la région italienne de Campanie...

20/08/2025, 16:11

ActuaLitté

Le phénomène Wattpad Project Loki adapté en série

Phénomène Wattpad aux millions de lectures, Project Loki s’offre une nouvelle vie avec une adaptation en série live-action par Viva One. Sous la direction de l’acteur-réalisateur Xian Lim, le polar d’AkoSiIbarra se dévoile dans un premier teaser, présenté le 15 août, avec Jayda Avanzado, Marco Gallo et Dylan Menor au cœur d’un jeu d’énigmes.

20/08/2025, 11:29

ActuaLitté

Immersion dans la “bulle parisienne” de René Goscinny

France Télévisions propose une visite rare et insolite, puisque l'émission « Une maison, un artiste » entrera dans l'appartement parisien de René Goscinny, qui abritait également le bureau où une grande partie de son œuvre a été écrite... Rendez-vous le 7 septembre prochain sur France 5, ainsi que sur france.tv.

20/08/2025, 09:59

ActuaLitté

3,7 millions de Français touchés : contre l'illettrisme, trouver les mots

Le 9 septembre prochain, France 2 proposera une soirée événement, à partir de 21h10, consacrée à un sujet qui traverse la société française mais reste trop souvent tû : l’illettrisme. Avec J’ai pas les mots – 8 semaines pour sortir de l’illettrisme, le service public met en lumière un combat intime et collectif, celui de retrouver le pouvoir des mots.

20/08/2025, 07:00

ActuaLitté

Le Rouge et le Noir sur France 2 : Victor Belmondo sera Julien Sorel

Le Rouge et le Noir, incontournable classique de la littérature française, sera bientôt une mini-série en quatre épisodes, produite par Siècle Productions pour France 2. Le tournage a démarré et se poursuivra jusqu'au 10 octobre prochain, entre les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.

19/08/2025, 11:20

ActuaLitté

Claire Richer, animatrice de la Grande Librairie martiniquaise

Avec son émission littéraire à la télévision - la seule de la Martinique dédiée à l’art de Patrick Chamoiseau -, Au Gré Des Pages, Claire Richer offre un espace rare de rencontre entre auteurs caribéens, lecteurs et téléspectateurs. À l’inverse de l’animateur de La Grande Librairie Augustin Trappenard, qui officie face à plusieurs invités, elle privilégie la rencontre en tête-à-tête.

14/08/2025, 16:45

ActuaLitté

World War Z VR, zombie or not to be

Franchise née du livre de Max Brooks, World War Z : Une histoire orale de la guerre des zombies, paru en 2009 en France (Calmann-Lévy, traduit par Patrick Imbert), World War Z entre dans la réalité virtuelle. World War Z VR propose de repousser des hordes d'infectés, comme si on y était.

14/08/2025, 10:44

ActuaLitté

Après un rachat, l'adaptation de La Quête d’Ewilan se poursuit

En production depuis plusieurs années, l'adaptation animée de la saga La Quête d’Ewilan, d'après les livres de Pierre Bottero (parus chez Rageot), rencontrait quelques difficultés. Placé en redressement judiciaire, le studio d'animation Andarta Pictures, qui en assure la production, a finalement été repris par le groupe Ankama, sécurisant l'avenir du projet.

13/08/2025, 09:59

ActuaLitté

France 2 dévoile Vidal, le polar médical de la rentrée

Mercredi 3 septembre à 21h10 sur France 2 et sur france.tv, la chaîne lance Vidal, un premier épisode au format long qui conjugue enquête médicale, drame intime et héritage du polar français. 

11/08/2025, 17:51

ActuaLitté

France Télévisions adapte Surface, d’Olivier Norek, dès septembre

France 2 adapte Surface, roman policier d’Olivier Norek paru en 2019, en mini-série télévisée. Porté par Laura Smet et Tomer Sisley, et mis en scène par Slimane-Baptiste Berhoun, l'adaptation sera diffusée dès le jeudi 21 août en intégralité sur france.tv, et à partir du lundi 1er septembre sur France 2, à 21h10.

11/08/2025, 17:27

ActuaLitté

Le jeu vidéo Les Carnets de l'Apothicaire, remède ou poison ?

Grand succès de la catégorie light novels, avant de se décliner en manga, la série Les Carnets de l'Apothicaire, de Natsu Hyūga, a séduit des millions de lecteurs et lectrices dans le monde entier. Adaptée en anime à partir de 2023, le titre manquait encore d'une proposition vidéoludique...

11/08/2025, 15:59

ActuaLitté

Spider-Punk : le punk du futur du Spider-Verse en solo

Il s’en passe, des choses électriques, dans le Spider‑Verse. Figurez‑vous que Spider‑Punk, ce punk anarchiste qui a électrisé Across the Spider‑Verse avec son look grunge et son air rebelle, va désormais avoir… son propre film d’animation ! Et l’annonce est franchement réjouissante.

10/08/2025, 07:28

ActuaLitté

Remake raté : La Guerre des mondes, entre pub cachée et nanar gentillet

Il fallait une sacrée audace pour proposer une nouvelle version de La Guerre des mondes façon “screenlife” — autrement dit, entièrement racontée à travers écrans et visuels digitaux. L’idée, ambitieuse, part d’une prémisse contemporaine : une invasion extraterrestre qui, au lieu de grands tripodes, cible nos données personnelles. Il fallait... ou n'aurait peut-être pas fallu ?

09/08/2025, 10:06

ActuaLitté

Le manga Kaiju No. 8 adapté en jeu vidéo, sortie le 31 août

La première bande-annonce du jeu Kaiju No. 8, adapté du manga éponyme de Naoya Matsumoto, a été dévoilée. Prévu pour le 31 août sur iOS, Android et PC, il introduit de nouveaux personnages et un arc narratif original centré sur l’unité CLOZER.

08/08/2025, 16:49

ActuaLitté

La Chronique des Clifton, de Jeffrey Archer, bientôt adaptée

La Chronique des Clifton, série à succès de l'auteur britannique Jeffrey Archer, devrait prochainement être adaptée pour la télévision ou le cinéma indien, après la signature d'un contrat avec la société de production Applause Entertainment. Les sept livres de la série, mais aussi cinq autres romans, sont concernés.

07/08/2025, 13:17

ActuaLitté

Tuer au nom de Dieu : le massacre de la Saint-Barthélemy, en direct

Diffusé à partir du 22 août sur france.tv et le 26 août à 21h10 sur France 2, Tuer au nom de Dieu se présente comme une fiction documentaire audacieuse qui revisite le massacre de la Saint-Barthélemy à travers un dispositif de mise en scène qui se veut novateur. En mêlant enquête historique, reconstitution animée et narration incarnée, le film explore les ressorts d’un fanatisme meurtrier dont les échos résonnent tragiquement jusqu’à aujourd’hui.

06/08/2025, 12:14

ActuaLitté

Avec Radu Jude, un Dracula radical made in Transylvanie

S'il y a bien une chose dont on ne manque pas, c'est d'adaptations cinématographiques du Dracula de Bram Stoker. Après le Nosferatu de Robert Eggers, sorti à la toute fin de l'année 2024, le Dracula de Luc Besson, qui vient de clore sa première semaine d'exploitation, et alors que la version de Chloé Zhao serait toujours en phase de développement, une nouvelle version sort déjà de l'ombre. Il s'agit d'un film du réalisateur roumain Radu Jude, filmé en partie en Transylvanie.

05/08/2025, 15:32

ActuaLitté

La maison de Pierre Loti, chef-d’oeuvre de mise en scène intime

Un documentaire diffusé le dimanche 17 août à 22h45 sur France 5, et sur france.tv, revient sur la demeure métamorphosée de Pierre Loti, officier de marine et romancier, à Rochefort-sur-Mer. Véritable palais de souvenirs et de voyages, sa maison devient le décor d’un récit autobiographique grandeur nature, exploré avec les regards croisés d’historiens, écrivains et spécialistes de son œuvre. Le 10 juin dernier, après douze années de travaux, elle a rouvert ses portes au public.

30/07/2025, 12:10

ActuaLitté

Chez Warner Bros., un nouveau jeu service pour desservir DC ?

Dans le jargon vidéoludique, le jeu service, ou « jeu vidéo en tant que service » aurait tendance à effrayer les joueurs. Ce modèle d'exploitation fait en sorte de prolonger la durée de vie d'un titre avec de nouveaux contenus jouables en ligne, des « saisons », parfois payants... Malgré plusieurs échecs sur ce terrain, Warner Bros. envisagerait un autre jeu service aux couleurs de DC Comics.

30/07/2025, 10:20

ActuaLitté

Le roman Châtiment du Prix Pulitzer 2025, Percival Everett, adapté en série

The Trees, roman de Percival Everett publié en France sous le titre Châtiment (Actes Sud, 2024, traduit par Anne-Laure Tissut), va faire l’objet d’une adaptation en mini-série par Universal Content Productions (UCP). 

29/07/2025, 18:17

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.