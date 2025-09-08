Métiers de l’information : il est temps de conjuguer nos expertises

Mon parcours, entre librairies, bibliothèques, centres de documentation et projets numériques, m’a appris une chose simple : on est toujours meilleur dans un métier lorsqu’on emprunte aux autres. Je suis devenu meilleur libraire en maîtrisant les techniques de veille du documentaliste. Meilleur bibliothécaire en intégrant les méthodes de mise en valeur du libraire. Meilleur documentaliste en observant la rigueur de l’archiviste.

Ces mobilités existent, mais elles restent invisibles. Oui, des libraires rejoignent la fonction publique, attirés par la stabilité. Oui, des bibliothécaires basculent vers la documentation. Mais ces passerelles sont rarement reconnues comme des forces. Chacun reste enfermé dans son intitulé de poste, alors que nous partageons le même socle : sélectionner, organiser, valoriser et transmettre l’information.

La dématérialisation a changé nos pratiques depuis un certain temps et l’intelligence artificielle donne à présent le vertige. Le libraire fait déjà de la veille et va devoir dialoguer toujours davantage avec des algorithmes. Le bibliothécaire apprend aujourd’hui le marketing culturel et continuera de s’en emparer. Le documentaliste se met à penser conservation numérique. L’archiviste s’ouvre aux humanités numériques et à l’open data. Nos métiers sont en train de converger, et ils le feront encore plus demain.

Dans un article publié récemment, un paradoxe troublant était souligné : alors que tout circule aujourd’hui sur le web des données, nos métiers en restent souvent à des outils fermés, incapables de dialoguer entre eux. Trop souvent, les données des libraires, des bibliothèques, des centres de documentation ou des archives sont enfermées dans leurs silos : elles ne se croisent pas, ne se complètent pas, ne s’enrichissent pas mutuellement, malgré le travail considérable mené par la BNF et l’ABES.

Et cela vaut aussi pour les libraires. Eux aussi manipulent des données, qu’il s’agisse des flux ONIX fournis par les éditeurs, des bases professionnelles comme Electre ou des réseaux de distribution (Dilicom). Ces données restent trop souvent confinées à des usages commerciaux immédiats, alors qu’elles pourraient dialoguer avec le web des données pour enrichir la visibilité des ouvrages et renforcer les liens avec les bibliothèques et les archives.

L’intelligence artificielle, de son côté, ouvre des perspectives en matière de recommandation, de veille éditoriale et d’analyse des tendances de lecture. Si les libraires s’en emparaient pleinement, leur rôle ne serait pas seulement marchand, mais aussi stratégique dans l’écosystème de l’information.

Des coopérations qui existent déjà

Ces coopérations ne sont pas seulement souhaitables, elles existent déjà. Des bibliothèques invitent des libraires à partager leurs coups de cœur lors de rencontres publiques. Des bibliothécaires universitaires travaillent avec des documentalistes de laboratoire pour alimenter les archives ouvertes. La numérisation patrimoniale associe bibliothécaires et archivistes dans des projets comme Gallica ou les bibliothèques numériques régionales. Ces initiatives montrent la voie : quand nos métiers cessent de s’ignorer, ils créent des écosystèmes utiles et puissants.

Vers un socle commun des métiers de l’information

Nous aurions beaucoup à gagner à conjuguer nos expertises autour de quatre piliers :

– Sélection : discerner la qualité dans l’abondance éditoriale et informationnelle.

– Structuration : organiser et enrichir les métadonnées, condition d’une bonne circulation des savoirs.

– Médiation : transmettre, mettre en récit, donner accès.

– Analyse et veille : anticiper les usages, repérer les tendances.

Un tel socle commun ne signifie pas la disparition des identités professionnelles. Être libraire, bibliothécaire, documentaliste ou archiviste reste une manière singulière d’habiter ce socle : par un statut, une mission, un rapport particulier au public ou aux collections. Mais reconnaître ce terrain partagé, c’est se donner les moyens d’inventer des passerelles, de rendre nos métiers complémentaires plutôt que juxtaposés.

Un plan de bataille nécessaire

Encore faut-il que les pouvoirs publics accompagnent ce mouvement. Les ministères responsables devraient non seulement favoriser la circulation des données et des personnels, mais le faire à travers un véritable plan d’action :

– Normes et formats ouverts : imposer l’usage généralisé de standards interopérables dans les bibliothèques, les centres de documentation, les archives et, pourquoi pas, les librairies en ligne.

– Interopérabilité des systèmes : conditionner les marchés publics de logiciels (SIGB, GED, bases d’archives) à une compatibilité réelle avec le web des données.

– Passerelles professionnelles : créer des dispositifs de mobilité entre métiers du livre, de l’information et du patrimoine, permettant aux compétences de circuler autant que les données.

– Formation continue : accentuer le numérique dans les cursus et les formations, pour que chaque métier puisse se réinventer au lieu de subir.

L’objection de l’irréalisme

Certains diront : « C’est un beau rêve, mais irréaliste. Les ministères sont lents, les budgets limités, les structures professionnelles trop rigides. Les habitudes sont trop ancrées pour changer. » Ce constat n’est pas faux. Mais faut-il pour autant renoncer à agir ? L’histoire de nos métiers montre qu’ils ont toujours su évoluer — du catalogue papier au numérique, de la salle de lecture au portail en ligne, de la librairie de quartier au cybercommerce.

Face aux géants du numérique et à l’IA générative, nous serons plus forts ensemble qu’isolés. Il est temps que libraires, bibliothécaires, documentalistes et archivistes assument ce qui les rapproche : la conviction que l’information, le livre et la culture nécessitent des passeurs.

