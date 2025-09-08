Ministère de la Culture : Naomi Pérès à la tête d'une nouvelle direction

Le ministère de la Culture annonce la nomination de Naomi Pérès en tant que directrice générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER). Elle prend ainsi la tête de cette nouvelle direction, la quatrième au sein de l'organigramme.
Le 08/09/2025 à 11:00 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
08/09/2025 à 11:00
0
Commentaires
0
Partages
Sur proposition de Rachida Dati, ministre de la Culture, le Président de la République a nommé en Conseil des ministres le 3 septembre 2025, Naomi Pérès directrice générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER), indique un communiqué de la rue de Valois. Rappelons qu'elle avait été nommée directrice, mais par intérim, le 1er septembre dernier.
Naomi Pérès a précédemment occupé plusieurs postes stratégiques. Elle a été directrice adjointe puis directrice du cabinet de Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2022-2024), secrétaire générale adjointe pour l’investissement (2018-2021), conseillère innovation publique et inclusion numérique auprès du Secrétaire d’État chargé du numérique (2017-2018).
Diplômée de l’École Polytechnique et de HEC Paris, elle a débuté sa carrière comme chargée de mission auprès du directeur général de la Cité des Sciences et de l’Industrie, avant de rejoindre l’administration centrale du ministère de la Culture, d’abord comme directrice de cabinet du Secrétaire général (2008-2013), puis cheffe du département de l’innovation numérique (2015-2017).
Son expérience interministérielle, à l’interface des politiques publiques de la culture, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, constitue un atout majeur pour structurer la nouvelle direction et renforcer la place de l’enseignement et de la recherche Culture dans le paysage national.
Créée le 1er septembre 2025, la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER) vise à garantir la participation et l'accès de tous aux enseignements et à la vie culturels. Elle reprend ainsi l’ensemble des missions de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle (DG2TDC), notamment en matière de démocratie culturelle, d’aménagement culturel du territoire et de culture scientifique, tout en intégrant la gouvernance complète des enseignements supérieur et spécialisés, et de la recherche Culture.
La création de la DGDCER constitue une évolution majeure dans l’organisation du ministère. Elle répond à une volonté forte de la ministre de la Culture, Rachida Dati, de redonner de la visibilité et de la cohérence à l’enseignement supérieur et à la recherche Culture. Ce réseau rassemble aujourd’hui près d’une centaine d’écoles, accueillant près de 40.000 étudiants dans les domaines de l’architecture, du paysage, des arts visuels, du design et du spectacle vivant.
À LIRE - Biblis en folie : donner à voir “l'éclectisme et la modernité” des bibliothèques
En réunissant sous son autorité le pilotage des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la tutelle des écoles nationales supérieures d’architecture, du paysage et du spectacle vivant, l’animation des réseaux d’établissements territoriaux ainsi que le pilotage des enseignements spécialisés, la DGDCER aura la responsabilité de conduire une politique plus ambitieuse et mieux coordonnée pour accompagner et former les étudiants, futurs professionnels de la culture, et faire rayonner les enseignements et la recherche artistiques et culturels en pleine coordination avec les directions métiers concernées.
Sur tous ses sujets, l’ambition de démocratie culturelle sera au cœur de sa mission. Sous la direction de Noël Corbin, la DG2TDC a assuré la montée en puissance de dispositifs d’accès à la culture tels que le Pass Culture, le développement des contrats territoriaux d’éducation artistique et culturelle, le renforcement des dispositifs de médiation culturelle dans les territoires les plus éloignés de l’offre culturelle, ainsi qu’un travail stratégique de dialogue avec les collectivités territoriales et les associations.
La création de la DGDCER représente, à la suite de ces acquis, une nouvelle et importante étape dans la structuration des politiques d’accès et de participation de tous à la vie culturelle.
Photographie : la Rue de Valois, à Paris, adresse du ministère de la Culture (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le ministère de la Culture s'est doté d'une nouvelle direction, dédiée à la démocratie culturelle, aux enseignements et à la recherche. Elle est notamment chargée de la politique « visant à garantir la participation de tous les habitants à la vie culturelle » et de la stratégie ministérielle pour l'enseignement spécialisé de la création artistique et l'enseignement supérieur.
05/09/2025, 11:05
Parmi les plaies consuméristes de notre époque, l'ultra fast fashion est l'une des plus médiatiques et problématiques. L'expression désigne des vêtements confectionnés dans des conditions sociales et environnementales catastrophiques, puis vendus à des prix très bas, tandis qu'un marketing agressif incite à multiplier les achats. En français, l'expression consacrée pour ce système est la « mode ultra-express », indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
04/09/2025, 08:52
Réunie par Rachida Dati, fin juillet, la commission nationale « culture-handicap », créée en 2001, constitue une instance de dialogue et de consultation entre le ministère de la Culture, les personnes en situation de handicap et les acteurs culturels. La composition détaillée d'une partie de la commission est désormais connue.
03/09/2025, 15:47
Par un communiqué de presse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confirmé la « convergence » de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) et du Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES).
03/09/2025, 10:46
Sur proposition de Rachida Dati, ministre de la Culture, et de Philippe Baptiste, ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Président de la République a nommé Anne-Solène Rolland à la direction générale de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2025 pour une durée de trois ans.
03/09/2025, 10:24
La direction par intérim assurée par Carole Spada ne durera finalement qu'un mois. À compter du 1er octobre 2025, Edward de Lumley prendra en effet la direction de la Direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France, indique un arrêté de la ministre de la Culture.
03/09/2025, 09:01
Par un avis de vacance, le ministère de la Culture annonce le départ prochain de Michel Roussel, actuel directeur de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Il quittera ses fonctions en janvier 2026, après deux mandats.
02/09/2025, 10:06
Magistrat administratif, Emmanuelle Bensimon-Weiler est nommée directrice générale des services de la Comédie-Française, un poste qu'elle occupera à compter du 25 septembre prochain. Son CV compte un passage par le Centre national du livre, dont elle fut la directrice générale entre 2016 et 2022.
01/09/2025, 16:13
Pour l'instant, la recherche n'a visiblement pas porté ses fruits : Laurent Roturier a quitté ses fonctions de directeur régional de la direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France ce dimanche 31 août, sans successeur annoncé. En conséquence, Carole Spada, directrice régionale adjointe, assure l'intérim.
01/09/2025, 09:53
Lors de sa conférence de presse de rentrée, qui s'est tenue ce 25 août à 16h, François Bayrou a annoncé recourir à l’article 49.1 de la Constitution et solliciter un vote de confiance. Le Premier ministre entend défendre un budget 2026 prévoyant près de 44 milliards € d’économies, annoncé il y a près d'un mois. Ces mesures suscitent des inquiétudes, notamment dans le secteur culturel, déjà confronté à des coupes massives.
25/08/2025, 18:41
Le camping n’en finit pas de surprendre. Avec plus de 25 millions de clients annuels, il demeure le mode de vacances préféré des Français. Selon l’Ifop, 79 % de nos concitoyens en ont une image positive. Pas étonnant, donc, que le ministère de la Culture ait choisi d’y déployer une partie de son programme Été culturel : après tout, pourquoi ne pas aller chercher le public là où il est, au bord des piscines et sous les terrasses des mobil-homes ?
18/08/2025, 17:47
Facilité par les conflits, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence, le trafic de biens culturels connait une certaine résurgence au sein de l'Union européenne. Depuis la fin du mois de juin, un contrôle plus strict est effectué, en vertu d'un règlement adopté en 2019, et l'importation de manuscrits rares et incunables ou de livres anciens et d’intérêt spécial, en violation des dispositions législatives et réglementaires du pays d'origine, est interdite.
04/08/2025, 10:49
Pour la première fois depuis 2023, la commission nationale « culture-handicap », créée en 2001, s'est réunie, coprésidée par Rachida Dati, ministre de la Culture, et Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap. L'occasion, notamment d'annoncer le lancement d'une mission sur l’accessibilité des métiers de la culture, du cinéma et de l’audiovisuel.
01/08/2025, 10:25
Une demande de démission, pointant la locataire de la rue de Valois, voilà qui n’étonnera pas. Le PS a récemment réclamé la tête de Rachida Dati, suite au renvoi devant le tribunal correctionnel de l’affaire Carlos Ghosn. Cette fois, c’est une pétition que de nombreuses personnalités de la culture signent, avec un certain enthousiasme…
31/07/2025, 16:54
La mosquée Omar du Sud, à Bagneux, a été mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine. En cause, un prêche de Mohamed Medhaoui, éditeur condamné pour des livres jeunesse jugés « incitatifs à la violence ». L’affaire ravive les tensions autour des lieux de culte soupçonnés de relayer un islam radical.
31/07/2025, 16:53
Il y a un peu plus d'un an, début juillet 2024, Rachida Dati présentait son « Plan culture et ruralité », inspiré par une consultation nationale menée quelques mois auparavant. À l'heure du premier bilan, la ministre de la Culture assure que « les résultats sont là », citant notamment de nouvelles résidences d’artistes ainsi que les signatures de contrats départementaux lecture.
31/07/2025, 15:19
Deux ans après des législations relatives à la restitution de biens culturels spoliés et de restes humains, le ministère de la Culture annonce un nouveau projet de loi centré sur des œuvres appropriées de manière illicite. Il facilitera le processus de restitution aux pays lésés, « dans une démarche résolue
de réparation, matérielle et symbolique ».
31/07/2025, 10:24
Un peu plus d'un an après la nomination d'Edward de Lumley à la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ministère de la Culture annonce la vacance prochaine du poste. Et lance un appel aux candidatures.
31/07/2025, 09:33
Rachida Dati, ministre de la Culture, Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, et Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, ont signé une nouvelle convention interministérielle le lundi 21 juillet.
24/07/2025, 16:10
Un décret présidentiel, pris sur rapport du Premier ministre et de la ministre de la Culture, relève la limite d'âge applicable aux mandats des présidents « non exécutifs » de certains établissements publics culturels. Onze d'entre eux sont concernés, dont le Théâtre national de l’Opéra-Comique et l'Académie de France à Rome.
24/07/2025, 09:35
Depuis le 1er juillet, Camille Bertrand-Hardy a officiellement pris ses fonctions à la direction conjointe du musée Paul Valéry et de l’Espace Georges Brassens, à Sète. Elle succède à Stéphane Tarroux, contraint de quitter ses fonctions pour des raisons de santé.
23/07/2025, 13:50
Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l'Institut français, a été nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République des Seychelles, d'après un décret présidentiel publié ce 23 juillet 2025.
23/07/2025, 09:38
Constituée dans les années 1980 à la faveur de la démocratisation du magnétoscope enregistreur, la commission copie privée détermine la rémunération versée aux titulaires de droit pour les copies de leurs œuvres réalisées dans un cadre privé. Sa composition a été revue, avec quelques évolutions.
21/07/2025, 09:22
Le Président de la République a reconduit Sam Stourdzé à la tête de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis pour un second mandat de trois ans, sur proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Spécialiste de l’image, il dirigeait auparavant les Rencontres d’Arles.
19/07/2025, 09:40
Terme anglophone utilisé depuis quelques années en France, le gaslighting désigne une technique de manipulation qui consiste à faire douter la victime de sa propre santé mentale. Particulièrement pervers, il peut se traduire en français par le nom « déboussolage », d'après la Commission d'enrichissement de la langue française.
18/07/2025, 09:53
Quelques jours après les annonces budgétaires de François Bayrou, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est déplacée en Bretagne, à Morlaix, afin de prendre en charge le service après-vente. Celui-ci a pris la forme d'un nouveau contrat de territoire pour la culture, le troisième du genre.
17/07/2025, 16:05
Ce 16 juillet, la Commission européenne a présenté sa proposition de budget à long terme pour l'Union européenne, qui court sur la période 2028-2034. Europe Créative, qui serait désormais intégré dans un nouveau programme, AgoraEU, s'en sort avec un montant total de près de 1,8 milliard € réparti sur sept années.
17/07/2025, 12:00
Un arrêté daté du 15 juillet dernier reconduit dans ses fonctions de directrice des affaires régionales de La Réunion Josée Marie Lo Thong, jusqu'au 3 juin 2027. Elle avait été nommée à ce poste en septembre 2021.
17/07/2025, 09:28
Avant l’entrée en vigueur de la réforme de mars 2025 - avec sa significative réduction des crédits -, une étude menée sur « la quatrième cohorte » de bénéficiaires du pass Culture dresse un bilan globalement positif. Les jeunes interrogés sont, notamment, de plus en plus nombreux à déclarer avoir découvert de nouveaux lieux ou activités culturelles via l’application, et à y être retournés.
16/07/2025, 18:21
La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises (31) lance un appel à candidatures pour une résidence-mission en lien avec le livre et la lecture, ouverte à un.e artiste-auteur.ice ou collectif publié.e, dont la pratique de médiation est centrale. La résidence se déroulera entre septembre 2025 et janvier 2026 dans les communes de Barbazan, Saint-Béat et Luchon, en direction prioritaire des jeunes de 5 à 25 ans et des personnes âgées isolées. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 août 2025.
16/07/2025, 16:42
Mardi 15 juillet, le premier ministre a exposé les mesures envisagées par le gouvernement pour atteindre 43,8 milliards € d’économies en 2026. Une « année blanche », la suppression de deux jours fériés, une hausse des franchises médicales, et 5,3 milliards € d’économies supplémentaires demandées aux collectivités territoriales. Un plan drastique qui a suscité des réactions virulentes dans l’opposition comme chez les syndicats. Anticipant certainement des annonces qu’ils pressentaient particulièrement austères, des élus socialistes appelaient, dès le matin même dans une tribune, à sanctuariser les budgets culturels, face à un désengagement croissant des pouvoirs publics.
16/07/2025, 13:54
Annoncé en décembre, le Guide juridique et pratique sur la liberté de création porté par le ministère de la Culture a été diffusé début juillet. Il s’inscrit dans le plan d’actions lancé fin 2024 en faveur de la liberté de création, de diffusion et de programmation artistiques.
14/07/2025, 09:36
Tandis que certains se sont privés des droits et prérogatives liés à l'Ordre du mérite, la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur est arrivée. Une promotion de lettres et de chiffres, assurément, que l’on découvre dans ce décret du 11 juillet établissant la liste des promus et nominés. Et cette sélection 2025 de l’ordre compte des livres, des livres à n’en plus finir, parfois des plus improbables !
13/07/2025, 10:40
Agnès Evren, Laure Darcos et Pierre Ouzoulias, sénateurs, se sont penchés, au nom de la commission de la culture, sur l'épineuse question des relations entre l'intelligence artificielle et la création, à l'occasion d'un rapport d'information. Appelant à un « partage de la valeur équilibrée entre acteurs de l'IA et ayants droit culturels », ils formulent des recommandations, mais esquissent aussi une « réponse graduée » comprenant notamment une taxation du chiffre d'affaires des acteurs de l'IA, « afin de compenser le secteur culturel ».
10/07/2025, 15:33
La direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes cherche un nouveau directeur ou une nouvelle directrice, annonce le ministère de la Culture. Marc Drouet, reconduit à ce poste en juin 2024, est en effet susceptible de le quitter à partir du 15 octobre 2025.
10/07/2025, 11:13
Autres articles de la rubrique Métiers
À la croisée de l’urgence économique et de la volonté de préservation patrimoniale, Books Inc., la plus ancienne librairie indépendante de la baie de San Francisco (fondée en 1851), vient de déposer une demande d’approbation par le tribunal des faillites en Californie du Nord pour se faire racheter par Barnes & Noble, pour 3,25 millions $.
08/09/2025, 11:35
Un vent de fronde souffle sur Apple. En ce début septembre 2025, le géant au verger technologique verdoyant est confronté à une fronde inattendue : celle de deux auteurs américains, Grady Hendrix et Jennifer Roberson, qui l’accusent d’avoir utilisé leurs livres, sans crier gare ni autorisation, pour entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle, notamment les modèles dits OpenELM et Apple Intelligence.
07/09/2025, 09:54
Le retour dans les locaux initialement programmés fin pour la fin août a été reporté au 11 septembre. Mais ce réaménagement des locaux du siège social d’Editis illustre la complexité des projets immobiliers lorsqu’ils concernent des espaces de travail occupés par du personnel. Derrière les aspects techniques des chantiers se dessinent des préoccupations sociales, liées à la sécurité, à la transparence et aux conditions de reprise d’activité.
06/09/2025, 10:50
Iron Man s'en félicite. Anthropic, une startup spécialisée en IA, a proposé un accord financier vertigineux. 1,5 milliard de dollars seront versés à des auteurs qui l’accusaient d’avoir exploité illicitement leurs livres pour entraîner son chatbot Claude. S’il est approuvé par un juge fédéral, il deviendra ni plus ni moins le plus grand dédommagement jamais enregistré en matière de violation de droits d’auteur.
06/09/2025, 09:21
La bande dessinée collective Notre Affaire, parue le 28 août chez l’Iconoclaste, ambitionnait de devenir un ouvrage de référence sur le procès des viols de Mazan, dit « procès Pélicot », emblème de la lutte contre les violences sexuelles. Mais à peine publiée, l’œuvre est au centre d’une controverse majeure, après les accusations de violences conjugales visant l’un de ses illustrateurs.
05/09/2025, 18:32
La première fois que, jeune professeur, je suis entré dans une classe, que j’ai cassé une craie pour inscrire la date – les tableaux blancs et les écrans interactifs viendraient plus tard – que ma voix hésitante s’est élevée pour évoquer Molière ou l’accord dans le groupe verbal, je me suis dit : il faudra écrire sur cela.
05/09/2025, 16:47
Le groupe Libella a officialisé la nomination de Marie Desmeures à la directrice éditoriale de la collection Notabilia, à compter du 1er octobre 2025, nous confirme cette dernière. Elle prend la suite de Manon Frappa, qui quitte le groupe.
05/09/2025, 16:01
Quand la littérature se fait terre d’échanges — voilà tout le projet d’Apulée, la « Revue annuelle de littérature et de réflexion » créée en 2016 aux Éditions Zulma. Sous l’impulsion de Hubert Haddad, écrivain prolifique et figure emblématique de la Nouvelle fiction, Apulée s’affirme comme un espace pluriel où se croisent voix, langues et horizons — et surtout, où s’explore cette notion clé : la liberté.
05/09/2025, 15:54
Quelques mois après les plaintes de Disney et Universal, un autre studio hollywoodien donne rendez-vous à Midjourney devant la justice. Warner Bros. Entertainment assure en effet que le programme d'intelligence artificielle générative contrevient au droit d'auteur en produisant et diffusant, entre autres, des représentations des super-héros les plus connus du catalogue DC Comics...
05/09/2025, 15:54
À partir du 1er janvier 2026, les groupes Bayard et Hachette Livre mettront en place une équipe commerciale dédiée aux marques jeunesse de Bayard : Bayard Jeunesse, Milan et Tourbillon. Cette nouvelle entité, intégrée à la Diffusion Groupe Alexandre Hatier (GAH), sera composée d’un chef des ventes et de douze délégués commerciaux. Elle assurera désormais la diffusion des catalogues de Milan – jusqu’ici confiée à Larousse – ainsi que de Bayard Jeunesse et Tourbillon, auparavant gérés par GAH.
05/09/2025, 10:28
L'écrivain et essayiste Michel Passelergue, né en 1942 à Paris, est décédé le samedi 30 août dernier. Collaborateur de nombreuses revues et membre du comité de rédaction de Phréatique pendant plus de deux décennies, il a signé plusieurs ouvrages aux Éditions du Petit Pavé.
05/09/2025, 10:02
Éric Zemmour travaillait sur un nouveau livre, usant sans doute d'un peu de temps libre après ses échecs aux élections présidentielle et législative de 2022. Intitulé La messe n'est pas dite, il paraitra en octobre 2025, et le réactionnaire télévisuel a abandonné l'autoédition pour revenir chez un éditeur. Il s'agit bien entendu de Fayard, devenue une maison très accueillante pour l'extrême droite et les personnalités de CNews.
04/09/2025, 16:27
L’annonce a fait grand bruit au sud de Toulouse : une Fnac ouvrirait ses portes à Muret, au sein du futur centre commercial Portes des Pyrénées. Rapidement, l’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) dégainait un communiqué faisant part de ses préoccupations. Mais l’enseigne le confirme à ActuaLitté : aucun projet de ce genre n’est dans les cartons.
04/09/2025, 12:35
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour la branche de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique — qui ont fusionné en 2019. La CFDT, en progression, reste majoritaire, au détriment de la CGT et de Force ouvrière.
04/09/2025, 10:45
En supprimant l’exemption douanière sur les colis de faible valeur, Donald Trump a déclenché une onde de choc outre-Manche. Depuis le 29 août, les envois vers les États-Unis inférieurs à 800 $ (environ 700 €) sont taxés, désorganisant toute la chaîne logistique. Les éditeurs britanniques, pris de court, redoutent une facture salée et une perte sèche de parts de marché.
03/09/2025, 14:09
En Allemagne, le KulturPass ne devrait pas passer l'hiver. Mis en place au mois de juin 2023, le dispositif culturel, semblable au Pass Culture français, proposait 200 € de crédits aux jeunes de 18 ans. L'accueil avait été plutôt mesuré et, malgré le vif soutien des acteurs du livre outre-Rhin, le sort du KulturPass semble scellé.
03/09/2025, 12:06
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
Initialement prépubliée dans les pages du journal Tintin entre le 23 décembre 1954 et le 22 février 1956, la version originale de L’Affaire Tournesol paraîtra le 29 octobre 2025 pour la première fois en album dans une édition exceptionnelle, chez Casterman. Véritable chef-d’œuvre du neuvième art, cette aventure haletante, placée sous le signe de l’espionnage, se déroule au cœur des tensions entre la Syldavie et la Bordurie. Hergé y déploie avec brio toute la richesse de son art narratif et la finesse de son trait.
02/09/2025, 17:48
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
Après cinq années marquées par une intense période de bouleversements pour Simon & Schuster, son directeur général Jonathan Karp a annoncé ce mardi 2 septembre qu’il se retirait de la tête de la maison d’édition américaine. Âgé de 61 ans, il continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination d’un successeur par le conseil d’administration, qui a mandaté le cabinet Spencer Stuart pour mener la recherche.
02/09/2025, 16:50
Dix ans en tête du documentaire jeunesse : l’éditeur Milan, filiale du groupe Bayard, consolide sa position dominante sur ce segment très disputé. À la rentrée, il élargit ses formats et investit de nouveaux espaces, notamment numériques, tout en réaffirmant ses choix éditoriaux portés sur le réel et l’accompagnement des plus jeunes lecteurs.
02/09/2025, 14:47
Depuis quelques jours, l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, icône de la littérature contemporaine, réagit avec ironie à la polémique qui fait rage autour de l’exclusion – plus ou moins assumée – de certains ouvrages des bibliothèques scolaires de l’Alberta. S’appuyant sur un humour grinçant, l’autrice réaffirme sa posture engagée face à des mesures jugées inquiétantes pour la liberté littéraire.
02/09/2025, 14:28
Le 29 août 2025 est paru en librairie le tome 56 de Léonard, intitulé Éclair de génie, signé Turk et Zidrou. Cette parution marque les 50 ans de la série, créée en 1975 par Turk et Bob de Groot dans les pages d’Achille Talon Magazine sous l’impulsion de Michel Greg. Avec ce nouvel album, Léonard rejoint le cercle restreint des héros de bande dessinée ayant franchi le cap du demi-siècle sans interruption de publication.
02/09/2025, 12:39
Du 1er au 3 octobre prochain, à La Cité des Congrès de Nantes, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organise son 54e congrès. Celui-ci s'articule autour de la notion de communication, dans un contexte de saturation d'informations des publics, qu'il s'agisse d'étudiants, d'enseignants-chercheurs ou de partenaires...
02/09/2025, 12:15
François Bachelot et Barbara Astruc lancent chez Les Nouveaux Éditeurs Point Nemo, une nouvelle maison de culture générale pensée comme un espace d’exploration intellectuelle et de débat d’idées. Leur ambition est d'offrir « des points de vue inattendus, des approches décalées, des itinéraires atypiques » sur les savoirs et les savoir-faire, avec un catalogue allant des sciences aux sciences humaines, en passant par les sujets de société et la vie pratique.
02/09/2025, 11:09
Depuis plus d'une semaine, la librairie La tête ailleurs subit une vague de « propos menaçants et diffamatoires » sur les réseaux sociaux et sur Google, appelant au boycott de l’établissement. À cela s’ajoutent des menaces et insultes, reçues par téléphone et jusque dans la librairie elle-même, ainsi que des dégradations matérielles qui rappellent furieusement une autre librairie vandalisée il y a peu, Violette and Co...
01/09/2025, 18:38
Dans un courrier communiqué à ActuaLitté, Colette Lambrichs, dirigeante des Éditions Canoë, reprendra la maison Exils. Elle évoque l'état de santé de Philippe Thureau-Dangin, directeur et fondateur d’Exils, atteint d’une maladie auto-immune, et qui, de ce fait, lui confie la gestion de sa maison.
01/09/2025, 17:50
Basée à Paris, La Racine des Mots est une maison d’édition indépendante dont les premiers titres paraîtront en septembre 2025. Romans, récits de vie et recueils poétiques ouvrent un catalogue organisé autour de trois axes : la transmission, l’engagement poétique et les parcours de transformation.
01/09/2025, 16:33
L’autrice de thrillers Cécile Cabanac publiera son prochain roman, La Poussière des morts, aux éditions Michel Lafon le 16 octobre 2025. Connue pour des titres tels que La Petite Ritournelle de l’horreur ou Le Chaos dans nos veines, publiés chez Fleuve, elle intègre désormais la collection noire de la maison, aux côtés d’Olivier Norek, Alexis Laipsker, Cédric Sire et Céline Denjean.
01/09/2025, 16:30
Début juillet, Emmanuel Macron confirmait le prêt, entre septembre 2026 et juin 2027, de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, pour une exposition au sein du British Museum de Londres. Voulue depuis longtemps par le président de la République, l'opération n'est pas sans risques, comme le soulignent des expertises et une pétition, laquelle réunit plus de 60.000 signatures.
01/09/2025, 13:33
C’est une succession qui interviendra ce 3 septembre, au sein du groupe Editis. Sofia Bengana passera le flambeau des Presses de la Cité à Danaé Tourrand-Viciana, « et présidera aux destinées de la maison », apprend-on.
01/09/2025, 10:14
On croyait avoir tout vu en matière de promotion littéraire insolite : des clubs de lecture au fin fond de l’Antarctique, des librairies flottantes sur le Nil, ou encore ces marathons de lecture d’Homère retransmis en direct à la télévision grecque. Et pourtant, l’Australie a récemment offert une image qui a fait le tour du monde : celle de Bob Katter, député fédéral excentrique et octogénaire, installé dans un aéroport, plongé dans la lecture… de son propre livre.
30/08/2025, 19:23
L’histoire, malgré elle, se pare aujourd’hui d’une tonalité presque littéraire : un album relié en cuir, ostensiblement offert à Jeffrey Epstein pour ses cinquante ans en 2003, pourrait bientôt quitter l’ombre. Récemment visé par une convocation du Congrès, ce recueil promet de dévoiler des messages intimes — voire provocants — d’hommes et femmes puissants, dont la publication ravive le débat sur l’étendue du cercle social d’Epstein.
30/08/2025, 19:00
Dans un paysage éditorial marqué par l’incertitude depuis plusieurs années, le rapport annuel StatShot, publié le 26 août par l’Association of American Publishers (AAP), révèle un redressement notable : l’industrie américaine du livre affiche pour 2024 des revenus estimés à 32,5 milliards de dollars, soit une progression de 4,1 % par rapport à 2023 (31,3 milliards).
30/08/2025, 10:14
Le vendredi 29 août 2025, une cour d’appel fédérale américaine a jugé que la majorité des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, affirmant que le recours à l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ne donnait pas à lui seul au président le pouvoir de fixer des tarifs douaniers — une prérogative réservée au Congrès.
30/08/2025, 07:49
Chaque automne, alors que la rentrée littéraire inonde les tables des librairies, un prix s’impose comme l’un des plus singuliers du paysage éditorial français : le Prix du Roman Fnac. Derrière ce rendez-vous désormais incontournable, il y a une organisation d’une ampleur insoupçonnée. Emma Fauquet, cheffe de produit Romans pour l’enseigne, en dévoile les coulisses avec enthousiasme.
29/08/2025, 17:23
Commenter cet article