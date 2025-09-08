Kiss the Sky : Jimi Hendrix en BD célébré chez Momie Grenoble

Claire revendique un goût certain pour la poésie et le franco-belge. Sa passion pour la bande dessinée s’est cristallisée à la découverte de Là où vont nos pères de Shaun Tan. « C’est la BD qui m’a fait aimer la BD. Elle est sans texte, tout est à interpréter depuis l'image, et on se rend compte qu'une image se lit autant qu'un texte. Pour moi, c’est un titre qu’on peut relire des dizaines de fois, tant les images offrent des pistes infinies », confie-t-elle.

Dans son quotidien de libraire, elle cite aussi un autre ouvrage comme repère : In Waves d’AJ Dungo. Elle y voit une force universelle : « La manière dont il parle des liens qui se tissent entre les gens touche tout le monde ».

Une BD « rock’n’roll »

Pour elle, Kiss the Sky s’inscrit parfaitement dans l’« esprit Momie ». « Il y a chez Hendrix ce côté rock’n’roll, exubérant, avec des personnages ubuesques et une vie complètement dingue. Et en même temps, on est touchés parce qu’on connaît son image publique. C’est un peu pareil pour la Librairie Momie : nous conseillons, mais, derrière la posture professionnelle, il y a toujours une part de personnalité pour chaque libraire et surtout l’envie d’aller chercher ce qui se cache en dessous des demandes de nos lecteurs. »

Recommander l’album est une évidence. « On entre dans la petite histoire de la grande Histoire. Tout le monde a entendu Jimi Hendrix, mais, ici, on gratte la surface pour découvrir l'homme derrière. En plus, c’est une BD musicale, impossible de la lire dans le silence total : elle est faite pour être écoutée en musique ! »

L’album a aussi le mérite d’élargir le regard : « Même pour les passionnés de musique, Hendrix reste un artiste à redécouvrir. Et pour ceux qui ne le sont pas, la BD propose avant tout une tranche de vie passionnée et passionnante. C’est ce qui la rend universelle. » On découvrira le tome 1 dans cette édition spéciale chez Momie.

Vibrer avec l’époque

Pour Claire, l’expérience de lecture dépasse le simple récit biographique : « Quand je ferme cette BD, je n’ai pas seulement découvert un artiste. J’ai vibré, j’ai eu l’impression d’entrer dans l’ambiance d’une époque. C’est ce qui fait la différence avec les biographies plus classiques. »

À LIRE - Les héros du peuple sont immortels, le punk aussi

D’autant qu’un second volume est attendu : « On connaît bien sûr le destin de Hendrix, mais pouvoir lire la suite, c’est anticiper une promesse d’émotion. »

Une rencontre personnelle avec la musique

Elle-même musicienne — batterie, piano et chant —, Claire ne se réclame pas d’une grande familiarité avec Hendrix, davantage lié pour elle à « la musique découverte avec ses parents », qu'aux sons rock, punk et pop des années 2000-2010 qu'elle a découverts de son côté.

Mais c’est précisément ce qui nourrit sa curiosité et son enthousiasme : la découverte d’un univers qui dépasse les frontières des générations.

Crédits photo : Librairie Momie Grenoble - ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com