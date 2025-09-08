Premières classes : en Ukraine, les écoles de la résistance

Au cinéma à partir de ce mercredi 10 septembre, Premières classes dresse le portrait des écoles rurales ukrainiennes, symboles de résilience, où enseignants et élèves poursuivent les apprentissages dans des circonstances très dures, marquées par l'agression de la Russie, depuis février 2022.

« L’initiative de ce film est venue de l’ONG éducative Osvitoria. Ils voulaient tourner des images pour défendre les intérêts des enseignants en cette période difficile, mettre en lumière les écoles détruites et encourager un changement », explique la réalisatrice Kateryna Gornostai.

L'équipe de tournage indique avoir alterné des journées pendant lesquelles les cours se déroulaient normalement et d'autres, où la guerre s'imposait dans le quotidien. « Nous cherchions des scènes où la réalité elle-même est contenue dans l’action », souligne encore la réalisatrice.

