Menaces de boycott à Besançon : Raphaël Enthoven bientôt de retour ?

Invité au festival Livres dans la Boucle pour son livre L'Albatros (L'observatoire), Raphaël Enthoven en a été déprogrammé pour son post X affirmant : « Il n’y a AUCUN journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse. » Ces propos, tenus quelques jours après la mort de 6 journalistes gazouis dans un bombardement israélien, qualifié de « meurtre » par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, ont été jugés « inadmissibles » par la branche locale du Parti communiste.

Le PCF s'est alors publiquement adressé au Grand Besançon Métropole (GBM), organisateur de Livres dans la Boucle, pour demander l'annulation de la venue de Raphaël Enthoven. Le 2 septembre, le GBM confirmait sa désinvitation, déclarant dans un communiqué que « les récentes déclarations polémiques de M. Enthoven sont de nature à compromettre la sérénité du festival littéraire Livres dans la boucle ».

Menace de boycott

Une décision qui n'est pas du goût de tout le monde, en premier lieu desquels Raphaël Enthoven lui-même, qui disait pour ActuaLitté être « gêné pour [ses] censeurs dont le sectarisme prospère sur la lâcheté », mais aussi de nombreux auteurs et autrices programmés au festival, qui menacent de boycotter Livres dans la Boucle pour certains, ou ont déjà déclaré refuser d'y participer pour d'autres.

Parmi eux, le président d'honneur du salon, David Foenkinos, qui a confié à France Inter devoir s'entretenir avec la maire de Besançon ce lundi 8 septembre au matin, et annoncera sa décision par communiqué ensuite. Anne Goscinny, invitée pour animer une dictée, a affirmé qu’elle ne viendrait pas tant qu’Enthoven ne serait pas réintégré : « Je ne peux pas tolérer qu’on censure quelqu’un pour l’expression d’une opinion. »

Le journaliste et romancier Sorj Chalandon réserve encore sa réponse. Mais la maison d’édition P.O.L, pour sa part, a déjà tranché : « Nous ne pouvons pas cautionner une mairie qui censure un auteur invité. Dialoguer vaut mieux qu’interdire. Nous n’irons donc pas à Besançon. »

C'est aussi le cas de Jacques Expert, qui affirme dans un post X que « l’exclusion de Raphaël Enthoven est une atteinte à la liberté d’opinion », et de Laurent Nunez, éditeur de Raphaël Enthoven, qui était également invité en tant qu'auteur pour son dernier roman Tout ira bien (éditions Rivages). Toujours sur le réseau d'Elon Musk, il a annoncé ne pas se rendre au salon : « Puisqu'on censure un récit sur la mort d'une mère, sur la maladie de Parkinson, sur Proust, sur Chopin : je ne me rendrai pas cette année au salon du livre de Besançon. »

Contacté par ActuaLitté, il précise : « Je ne peux pas venir en tant qu'auteur quand un des auteurs que j'édite est lui-même désinvité ». Le groupe Rassemblement national au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a par ailleurs réagi à la décision de l’agglomération du Grand Besançon en demandant « le retrait immédiat de la subvention de 50.000 euros allouée au festival par la Commission permanente du Conseil régional ».

Dans un mail envoyé aux invités du salon, Anne Vignot, maire écologiste de Besançon et Présidente de Grand Besançon Métropole, explique que « sa conviction profonde est qu'[il n'est n'est plus possible de garantir une ambiance la plus sereine possible] aujourd'hui à Besançon suite aux récents propos de R. Enthoven, alors que nous traversons une période de grandes tensions ». Elle se défend également d'une quelconque censure en assurant que cela « ne remet pas en cause ni la promotion ni la vente de son ouvrage sur le festival ».

Délit d'opinion ou infox ?

Un argument bien loin d'être suffisant pour convaincre les auteurs et libraires de Besançon, qui, selon une source anonyme, seraient « vent debout » face à la désinvitation du philosophe médiatique. D'après nos informations, une pétition devrait être publiée dans la journée, et la maire de Besançon pourrait réunir son conseil cet après-midi pour réfléchir à la réintégration de Raphaël Enthoven au salon.

Contactée, la municipalité n'a pour l'heure pas pu répondre à nos questions et devrait revenir vers nous plus tard dans la journée, nous actualiserons cet article, ou développerons leur réponse dans un autre article le cas échéant.

Dans le même temps, et alors que Hadrien Fournet avait demandé l'annulation de sa venue au Livre sur la Place, le festival nancéen a confirmé la présence de Raphaël Enthoven le 14 septembre prochain. L'adjoint à la culture de la ville, le socialiste Bertrand Masson a réagit : « À cette heure, les propos d’Enthoven n’ont pas été condamnés par la Justice. Une opinion reste une opinion. Et empêcher les auteurs d’exprimer les leurs, cela s’appelle de la censure. » Précisant tout de même que « sur le fond, nous sommes, avec le maire Mathieu Klein, en désaccord avec les propos de Raphaël Enthoven ».

Pour rappel, les accusations de Raphaël Enthoven reprennent la rhétorique de l’armée israélienne, qui interdit par ailleurs l'accès à l'enclave aux reporters étrangers, assimilant certains journalistes de Gaza à des agents du Hamas pour justifier leur élimination. Pourtant, selon RSF et l’ONU, plus de 200 journalistes ont été tués depuis octobre 2023, dont une cinquantaine dans l’exercice de leur métier, sans preuve d’appartenance au Hamas.

Parmi les listes de journalistes supposément assimilés au Hamas publiées par des sources pro-Israël, la plus longue a été produite par l’ONG HonestReporting. Dans les 73 noms cités, on ne retrouve qu'un combattant confirmé, dix cas supposés, et une soixantaine de reporters travaillant pour des médias qui appartiennent à ou sont désignés « affiliés » à des groupes considérés comme terroristes, notamment par Israël, les États-Unis ou l'Union Européenne, comme le Hamas, le Jihad islamique ou le Front Populaire de libération de la Palestine.

Loin donc des « tueurs » ou « preneurs d’otages » avérés décrits par Enthoven : la grande majorité des victimes est bien constituée de journalistes.

Crédits image : Raphaël Enthoven (Georges Seguin (Okki), CC BY-SA 3.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com