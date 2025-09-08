À Monaco, Bruno Fuligni désigné premier lauréat du Prix Pythéas

Le Prix Pythéas récompense chaque année, à l'occasion du Salon international du Livre de Monaco, un livre ou récit d’aventure ou de voyage écrit ou traduit en français.

L'auteur Bruno Fuligni a reçu la récompense de l'édition 2025 pour son livre Voyage en terre australe, à paraitre le 18 septembre prochain aux éditions Allary.

C’est la France et rien n’est comme en France : dans l’hémisphère Sud, à plusieurs jours de navigation de toute vie urbaine, des aventuriers campent dans ces parages hostiles et fascinants. L’océan à perte de vue, le vent que rien n’arrête ; parmi les manchots et les mammifères marins, quelques abris humains au milieu de l’immensité : telle est la « France australe » devenue aujourd’hui le paradis des naturalistes et des ornithologues. Bruno Fuligni a visité ces terres lointaines : les îles Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, et leurs cousines tropicales les îles Éparses – Europa, Juan de Nova, Bassas da India, les Glorieuses, Tromelin. Lieux magiques dont, le premier, il a pu ouvrir les archives. Embarquez avec lui à travers le temps et l’océan, vers les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). - Le résumé de l'éditeur pour Voyage en terre australe

Sandrine Chenivesse a quant à elle reçu un coup de cœur pour son livre La forteresse des âmes mortes, aux éditions Acte Sud.

Six ouvrages et leurs auteurs faisaient partie de la sélection du Prix Pythéas, qui tire son nom du mythique marin grec dont le bateau vogua jusqu’aux confins du monde connu.

Le jury réunissait Son Excellence Antonis Alexandridis, Ambassadeur de Grèce en France, Nikos Aliagas (journaliste, photographe et écrivain), Olivier Archambeau (géographe, président de la Société des Explorateurs Français), Orianne Aymard (alpiniste et écrivaine), Philippe Charlier (médecin légiste, archéologue, anthropologue, président du jury), Charles-Henri, prince de Lobkovicz—Bourbon, Sylvana Lorenz (galériste et écrivaine), Laurent Rivoire (chargé des relations internationales du Salon du Livre de Monaco), Elena Rossoni-Notter (archéologue, directrice du musée princier d’anthropologie de Monaco) et Alexandra Rossi, Baronne von Thüngen (conseil en propriété industrielle et écrivaine).

La cérémonie de remise du Prix a eu lieu le 7 septembre 2025 à 14h au forum Grimaldi de Monaco, dans le cadre du Salon international du Livre.

Photographie : Bruno Fuligni (© Mathilde Léauté)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com