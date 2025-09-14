Les Ensablés - La Reine battue, d'Henri Duvernois

Entendons-nous : Henri Duvernois (1875-1937) n’a pas écrit de chef-d’œuvre, mais chacun de ses livres porte sa marque. Une fois qu’on l’a connue, on a envie de la retrouver : une légèreté de façade, beaucoup d’humour, et une tendresse pour les personnages toujours un peu fantasques, mais dont les sentiments se révèlent bouleversants, comme dans Edgar dont j’ai déjà parlé.

Il ne s’appelait pas Henri Duvernois, mais Simon Schwabacher. Né en 1875, il meurt en 1937 après une carrière d’écrivain et de scénariste. On lui doit au moins une trentaine de romans dont le plus connu est Edgar, des scénarios, dont Faubourg Montmartre, des nouvelles, sans oublier des livrets d’opérettes. Il n’existe à ma connaissance aucune biographie de Duvernois.

Les éditions de L’Arbre vengeur citent Gide à propos de Duvernois dans sa présentation de L’homme que j’ai retrouvé réédité en 2009 (et que nous avons chroniqué) : « Car ce qu’écrit Duvernois, et qui comporte parfois des moments d’une réussite unique — je sais ce que je dis, — n’est pas fait pour le public auquel il s’adresse et qui le reçoit. Il est trop fin, trop délicat, trop subtil pour lui plaire. Alors, il ne satisfait pas ceux qui le lisent, et ceux qu’il devrait toucher ne le lisent pas… »

Cela peut expliquer en partie le peu d’intérêt que l’on porte à Duvernois. Mais je suis là pour, à ma petite mesure, tenter de le sauver de l’oubli dans lequel il s’enfonce. Alors qu’on lit de moins en moins, n’est-ce pas une gageure alors qu’il devient difficile de faire découvrir les grands classiques ? Peu importe. Je parlerai encore une fois de Duvernois, à propos de ce roman jamais publié en 1936 : « La Reine battue ».

Voici Simone, épouse d’un riche entrepreneur Raymond Rocambeau. Elle a un petit garçon dont elle s’occupe peu, et traîne son ennui de réceptions en réceptions. Elle trouve quelque dérivatif à recevoir sa vieille amie Marie-Louise, vieille fille de trente-deux ans et pauvre, pour qui elle éprouve une véritable affection. Un jour, Marie-Louise se présente chez elle en milieu d’après-midi et la trouve en robe de bal. Elle ne savait pas quoi faire, alors elle l’a essayée.

S’ensuit un dialogue enlevé entre les deux femmes, et c’est par ce biais que le nœud du problème apparaît. Pas de grandes phrases, mais quelques mots dans une conversation. Un autre que Duvernois se serait penché longuement sur les tourments (tout relatifs) de Simone. Là, elle dit à Marie-Louise :

« Et maintenant si tu veux savoir : je m’ennuie.

– Est-ce possible ?

- Tu ne t’ennuies jamais, toi ?

- Non, c’est luxe pour classes aisées. Tu ne vas pas dire que tu m’envies ?

– Pourquoi pas ?

- Tu es éblouissante.

- J’aimerais mieux briller d’un éclat plus discret…

- Le bonheur ?

- Oui, Marie-Louise, le bonheur.

(…)

- Tu as tout, constata Marie-Louise, un mari parfait, un enfant délicieux.

- Il ne me reste plus qu’à attendre la mort ? »



Simone n’est donc pas heureuse. Elle est gâtée, pour ne pas dire pourrie par un mari taciturne (« un estomac, pas autre chose. Il ne dit jamais rien. On croit qu’il se tait en profondeur… Quelle illusion ! Il se tait en creux », dira Simone), mais cela ne suffit pas, et on finit par chercher ailleurs.

Alors, dans le salon où les deux amies se trouvent, non loin d’un petit salon, Simone se lâche : elle a un amant, un écrivain en plus ! Un certain Guillaume Mallet par ailleurs totalement inconnu du public. Peu importe, il est écrivain ! C’est curieux, et cela vaut encore pour aujourd’hui : même pour ceux qui ne lisent pas, l’écrivain a du prestige !

C’est à ce moment-là (on se croirait dans un vaudeville, et il y a quelque chose de ça dans ce roman), apparaît le valet de chambre qui signale à Simone qu’il y a un monsieur dans le petit salon qui attend Raymond depuis une heure.

Alors Simone comprend que l’inconnu a tout entendu, ce qui ouvre un gouffre devant elle. Elle se précipite dans le petit salon. Un homme habillé de vêtements usés se lève. Notez la grâce de la description : « Il semblait arrivé à cette étape où le déclassé va devenir un vagabond (…) un visage qui annonçait la soixantaine, mais qui gardait l’ingénuité d’une enfance blonde, avec tâches de rousseur et yeux d’azur candide (…) Il y avait de l’adolescent dans ce vieillard, une sorte de pavoisement sur cette épave. »

Il s’appelle Félix Nuguette, a tout entendu et l’avoue, mais, promet-il, il ne dira rien. Il est venu rencontrer le mari de Simone, un vieux camarade d’université, pour obtenir une aide et Raymond a accepté de le rencontrer.



Voilà l’intrigue nouée. Qui est ce Félix Nuguette dont la présence expliquera le titre « La reine battue » ? On ne le saura pas tout de suite. Simone quittera son mari, mais pas pour l’écrivain (raté en fait), mais un autre, lui laissant son fils. Parents séparés, souffrances de l’enfant, réaction du père… Cela sonne juste, sans tomber le pathos. Et cela finira bien ?



Je ne résiste pas à quelques citations tirées au hasard : « La princesse est comme beaucoup de femmes qui ont fait un sot mariage, mais qui entendent en supporter dignement la responsabilité. »

Une autre : « Quand les livres ne servent que la vérité, ils sont d’une platitude désespérante ; quand ils la maquillent, ils sont idiots. Mais qu’ils projettent sur elle une jolie lumière et ils deviennent plus que beaux: utiles. » Et : « Quand on n’a plus la force d’aimer, on ne devrait pas garder le courage de haïr. »

Les critiques du temps sont peu nombreuses. Dans le Journal du 15 juillet 1936, on lit : « Jamais Henri Duvernois n’a fait preuve de plus d’esprit et d’émotion discrète dans ce roman inédit ». Mais on se rend compte que le même texte paraît dans plusieurs journaux, ce qui laisse supposer une campagne de presse de Fayard.

La Revue des lectures (catholiques traditionnels) déconseille le roman aux plus jeunes, tout en approuvant la fin. Mais sinon rien. Les journaux préfèrent chroniquer « L’homme qui s’est retrouvé » paru la même année comme je l’ai dit plus haute…

Aucune importance. Lecteurs, que votre propre opinion soit faite !

Par Les ensablés

