Un libraire déclenche une ”prompt“ polémique avec ses t-shirts à l'IA

Portland, début septembre 2025. Sur Reddit, un internaute confie, à propos d’un motif représentant un loup hérité d’un cadeau : « J’en ai pris un pour mon anniversaire aujourd’hui et j’ai remarqué que certains des livres avaient l’air un peu bancals. Est-ce que quelqu’un connaît l’artiste derrière ce dessin et celui avec le chat ? » Autrement dit, certains éléments paraissent… bancals, quoi. Rien de tel pour déchaîner les soupçons sur la nature de la création.

La riposte officielle ne tarde pas. Powell’s publie une déclaration ouverte : les visuels sont l’œuvre d’un artiste local, lequel s’est servi… d’Adobe, désormais bardé de fonctionnalités assistées par IA. « Nous souhaitons reconnaître les préoccupations autour des designs de notre récente gamme de produits… Les designs ont été créés par un artiste local utilisant des outils Adobe qui incluent désormais certaines fonctions assistées par IA. »

Puis, l’entreprise assure son attachement à l’imaginaire humain : « Nous valorisons le travail d’artistes et de créateurs humains, et restons engagés à ce que les designs de Powell’s restent ancrés dans la créativité et l’imagination », rapporte Katu.

De quoi calmer le jeu ? Pas certain. Car du côté de ILWU Local 5 — le syndicat qui représente les salariés de Powell’s depuis 1999 — le malaise gronde depuis des mois. « Les employés de Powell’s expriment leurs inquiétudes concernant l’utilisation de l’IA dans ces créations depuis des mois, et la direction de l’entreprise reste inflexible… », soulignent-ils dans un post jugé franchement peu diplomatique.

La friction n’est pas nouvelle. Le syndicat, actif dans l’enseigne depuis près de trois décennies, avait déjà fait la preuve de sa ténacité — grèves, négociations ardues, coups d’éclat dans les années 2000, sans parler des tensions remontant à la pandémie : en 2020, près de 85 % de l’effectif syndiqué avait été licencié, sans garanties de retour clair.

Heureusement, le dialogue (et la réembauche, même imparfaite) s’est peu à peu rétabli, mais la méfiance demeure palpable.

Ce nouvel épisode nourrit une inquiétude plus profonde : jusqu’où l’assistance technologique peut-elle s’immiscer dans un travail traditionnellement perçu comme artisanal ? Le syndicat ne s’oppose pas nécessairement à l’innovation — mais il réclame transparence et respect des créateurs humains. Il ne demande pas l’interdiction de l’IA, mais, très concrètement, des garde-fous, voire une consultation en amont.

Powell’s, de son côté, tente d’apaiser les tensions : elle annonce travailler sur de nouveaux modèles pour les collections automne/hiver et printemps, et invite les artistes locaux à soumettre leurs propositions : « Nous travaillons déjà sur de nouveaux articles pour les fêtes et pour le printemps, et nous aimerions inviter des artistes locaux intéressés à nous aider à créer de nouveaux modèles. »

Petit sourire ironique. On imagine — non sans regrets — les discussions en coulisse : « Pourquoi appeler un artiste local si, sous son pinceau, se cache un algorithme ? » Tout est dit. Et voilà Powell’s, bastion du livre indépendant, peinant à tramer entre attirance pour les technologies modernes et exigence d’authenticité culturelle.

Dans l’arène numérique, les clients, les employés, les créateurs et le public se croisent et se défient. Et tandis que les loups et les chats de leur marchandise deviennent symboles, ce ne sont plus les bestiaires qui dérangent, mais la frontière floue entre l’humain et la machine, à peine perceptible — mais bien réelle. À suivre, bien sûr.

Crédits photo : Katu

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com