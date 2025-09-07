Auteurs vs Apple : pourquoi l’entreprise est trainée en justice pour livres volés

Les plaignants affirment que leurs œuvres se trouvent dans un ensemble de données baptisé Books3, constitué — tenez-vous bien — de livres piratés, puis rassemblés dans ce qu’on appelle des « shadow libraries » : oasis de piraterie littéraire en ligne, rapporte l'agence Reuteurs.

Ces contenus auraient servi à nourrir les modèles OpenELM, voire probablement à former d’autres fondations d’IA chez Apple. Le discours, mesuré, mais implacable, souligne qu’Apple n’a manifestement jamais cherché à compenser les auteurs concernés — ce qui, vous en conviendrez, ponctue l’affaire d’un parfum d’ironie technologique particulièrement mordant.

Demandes des auteurs ? Rien de moins qu’un procès devant jury, des dommages — compensatoires et légaux — et la destruction pure et simple des modèles d’IA en question. Leur ton : sérieux, mais teinté d’un amusement de pure revanche intellectuelle.

Apple sur les traces d’autres géants

Ce champ de bataille juridique n’est plus réservé à Apple. Quelques heures plus tôt, à peine, Anthropic, l’entreprise d’IA soutenue par Amazon et Alphabet, a posé sur la table un accord record — à hauteur de 1,5 milliard de dollars — pour solder une action collective intentée par des auteurs dont les œuvres servaient, selon eux, à entraîner le chatbot Claude.

Pour mémoire, en 2023, le groupe Simon and Schuster (éditeur de Stephen King, entre autres) a été racheté par le fonds d’investissement KKR pour la modique somme de 1,62 milliard $. On comprend mieux pourquoi Mark Zuckerberg avait même hésité à racheter l’entreprise, pour disposer légalement des ouvrages au catalogue afin d’entraîner ses propres outils. Et cela donne, dans la foulée, un petit vertige quant aux moyens dont disposent les géants de la tech… Autant que ce à quoi sont résumées les oeuvres de l’esprit, d’ailleurs.

Règle générale en vogue parmi les géants du secteur : avancer, développer, et… payer après coup si c’est vraiment indispensable : la méthode semble s’épuiser. L’accord, s’il est validé, deviendra le plus imposant à ce jour en matière de restitution de droits d’auteur dans l’arène de l’IA.

Les activités d’OpenAI, Microsoft et Meta ne sont pas en reste : toutes sont sujettes à des procédures judiciaires similaires, tantôt reléguées, tantôt jugées partiellement fair use. Les juges ont parfois reconnu un caractère transformateur aux usages des textes pour entraîner des modèles (comme chez Anthropic), mais ont aussi condamné l’emmagasinage de millions de livres piratés — un détail non négligeable.

Le tableau légal est encore brumeux, mais il s’assombrit pour ceux qui misent sur la quantité contestable plutôt que sur la légitimité du contenu.

Un petit air de farce — et une pointe d’ironie savoureuse

On pourrait sourire en constatant que les auteurs sont aujourd’hui trop riches en créativité pour être assimilables. Mais ne nous y trompons pas : derrière la facétie du procès, se joue un enjeu central — la reconnaissance que les idées, même immatérielles, constituent un bien précieux et légalement inviolable.

Toute la question est désormais de savoir si la technosphère acceptera de cohabiter avec le droit d’auteur — ou si elle usera encore d’un logiciel impudique, copy/paste sur la créativité humaine.

Petit rappel chronologique :

• Août 2024 : Les auteurs Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson intentent une action collective contre Anthropic, lui reprochant d’avoir utilisé leurs œuvres sans consentement pour entraîner Claude.

• Juin 2025 : Le juge Alsup juge que l’utilisation de livres légalement acquis pour l’entraînement est un fair use, mais condamne le stockage de versions piratées.

• Début septembre 2025 : Anthropic propose un accord historique de 1,5 milliard USD, pour environ 500 000 livres concernés.

À LIRE - Elon Musk attaque Apple et OpenAI : la guerre de l'IA enclenché

• 5–6 septembre 2025 : Grady Hendrix et Jennifer Roberson déposent leur plainte contre Apple en Californie, ravivant la question des « sandales mouillées » poétiques qui collent à la profession d’auteurs.

Apple, réputée éthique, se trouve donc rabattue à un jeu de données douteux — Books3 — où la gratuité est moins vertu qu’abus. Cette contradiction (entre image de marque et pratiques réelles) constitue le cœur délicieux du procès. L’heure de la récolte pour ces plumes offensées — et peut-être, pour les lecteurs, celle d’un rafraîchissement bienvenu : que l’IA soit nourrie... mais légalement.

Par Clément Solym

