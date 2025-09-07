Superman revient en juillet 2027 : titre, intrigue, et pourquoi on a hâte

Le dévoilement s’est fait avec panache : James Gunn a publié sur Instagram une illustration signée Jim Lee montrant Superman en compagnie de Lex Luthor revêtu de sa légendaire armure de combat.

Cette image — reprise aussi par les comptes des acteurs David Corenswet (Superman) et Nicholas Hoult (Luthor) — suggère une dynamique nouvelle, possiblement de confrontation, voire de collaboration entre le héros et son ennemi – un plot twist déjà imaginé par la presse spécialisée.

</center>

Le contexte : une relance ambitieuse du DCU

Le Superman de 2025 ne se contentait pas de marquer le retour sur grand écran de Kal-El, il inaugurait une vision repensée de l’univers DC, fruit de l’association Gunn–Safran à la tête de DC Studios. Le film a redonné au personnage sa fraîcheur, le présentant comme une figure d’immigrant cherchant sa place — une perspective peu explorée jusque-là dans les adaptations.

Avec Man of Tomorrow, le message est clair : on continue, mais en élargissant les ambitions. Entertainment Weekly évoque une « Superman Saga » plutôt qu’un simple second épisode, établissant une continuité narrative d’envergure.

Et People ajoute que d’autres titres du DCU sont en file d’attente : Supergirl (juin 2026) puis Clayface (septembre 2026), avant d’atteindre ce nouveau Superman.

Pourquoi un tel engouement ?

D’abord, un Superman incarné par David Corenswet, porté par une mise en scène pleine d’humour et de sensibilité humaine, a séduit spectateurs et critiques — mention spéciale à l’alchimie avec Rachel Brosnahan et la présence charismatique de Nicholas Hoult.

Ensuite, la stratégie de DC Studios — n’annoncer un film que lorsque le traitement ou le script est finalisé — rassure : cet égard pour la narration est rare dans le blockbuster moderne. Man of Tomorrow ne semble donc pas être un coup opportuniste, mais la suite réfléchie d’un univers mieux défini.

Et enfin, cette suggestion visuelle d’alliance Superman/Luthor – une improbable coopération ? – titille la curiosité. GamesRadar souligne la tonalité férocement ludique de ces premières images, évoquant un scénario inédit dans le genre superhéros.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com