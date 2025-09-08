Portraits Nomades : à l'écoute de la France de tout en bas

On y découvre de vraies tranches de vies, de celles qui sont à mille lieues des bienfaits de la croissance et du ruissellement si bénéfique pour tous. Un portrait sans fard de la France qui déguste.

Portraits Nomades est un livre qui emporte les lecteurs très loin du quotidien. Suivant le fil du temps comme un journal de bord, ce documentaire hors format nous invite à rencontrer ceux à qui on n'adresse habituellement par la parole : des hommes et des femmes qui n'ont plus de toit et qui se sont retrouvés, par choix parfois, mais bien malgré eux le plus souvent, à vivre dans la rue, dans leur voiture, ou sur le canapé des copains. Jusqu'à un jour où, se sentant proches du bout du rouleau, ils ont formé le terrible numéro 115 pour trouver un lieu d'hébergement en urgence.

C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés, pour une nuit parfois plus souvent pour un court séjour — de quelques semaines à quelques mois — à l'Hestia, ce lieu de vie où ils sont accueillis sans poser de questions. À condition, bien sûr, d'accepter de suivre les règles qui sont imposées à tous et qui permettent de vivre ensemble : pas d'alcool, pas de consommation de drogue, pas de violence non plus.

Cela paraît aller de soi, évidemment, mais c'est loin d'être simple quand les personnes qui sont hébergées sous ces toits dans des petites maisonnettes individuelles en préfabriqué ont un parcours de vie aussi chaotique que ceux que l'on découvre dans les pages de ce livre.

Une double page de Portraits Nomades

Tous les chemins mènent à l'abri de nuit

Certains viennent du bout du monde et n’ont abouti là qu’après un très long périple et la traversée de nombreuses frontières. Deux ou trois au contraire sont nés dans le Périgord, ont vécu à la campagne, pas vraiment en marge d’une grande ville, plutôt en marge de tout, et leur vie cabossée les a amenés dans ce lieu d’hébergement temporaire.

Tous les parcours sont différents et pourtant certains obstacles reviennent régulièrement : la perte d’emploi en tout premier lieu, l’échec affectif et familial ensuite, puis bien évidemment l’alcool et d’autres stupéfiants qui n’arrangent rien au problème même s’ils aident parfois à supporter la difficulté de la vie à la rue. Les personnages sont nombreux, certains apparaissent un jour sans qu’on le recroise jamais, d’autres au contraire nous deviennent presque familiers au fil des pages. Ils s’accrochent, ils ont des rêves assez concrets, mais qui leur sont presque toujours totalement inaccessibles.

Dans ce monde qui ne laisse la place qu’aux forts et aux puissants, qui ne donne la parole qu’à ceux qui réussissent, ça fait un bien fou de renouer avec la part la plus fragile de la France, celle qui est à deux doigts de décrocher complètement à la fois du lien social et de la vie tout court.

Pichelin et Troubs

Sur mesure pour le 10 septembre

La rentrée s’annonce chaude socialement, le mouvement Bloquons tout promet de faire chauffer l’Hexagone du nord au sud. Certains, à l’abri dans leur confort, se demandent peut-être pourquoi. Il leur suffira d’ouvrir ce livre, de se laisser porter par ces récits d’inconnus pour comprendre, très concrètement, que la fraternité est loin d’être la valeur la mieux défendue de la République.

Quand on trébuche dans son parcours, quand on commet des erreurs, très peu de mains se tendent. Et ce n’est qu’arrivé tout au bout d’un parcours ponctué d’exclusions et de rejets, de galère et de misère, qu’on se retrouve accueilli par des lieux comme celui-ci, qui défendent l’humanité et le visage aimant de la nation, sans poser de questions.

Les questions, en revanche, ce sont les auteurs qui les posent aux personnes croisées : Marc Pichelin mène les interviews, note le temps qui passe, les petits rituels et leurs variations infimes au fil des années et des saisons, tandis que Troubs, en première ligne et à chaud, dresse le portrait à l’encre des protagonistes, puis croque les lieux. Ce n’est ni de la BD ni du roman graphique, plutôt un journal de bord illustré, un documentaire à fleur de peau écorché, mené par un tandem de bédéistes qui pédalent dans la même direction.

Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com