Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée

Barnstormers, une épopée aérienne et glamour

Ambiance années 20 pour cette aventure aérienne de Bix et Tillie, les Bonnie and Clyde des airs. Le dessin glamour de Tula Lotay, très original, vaut à lui seul le baptême de l'air...

Le 06/09/2025 à 23:46 par Nicolas Gary

|

Publié le :

06/09/2025 à 23:46

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le barnstorming c'était le cirque volant que pratiquaient dans les années 20, les pilotes US démobilisés de la première guerre mondiale, les fous volants : cascades et prouesses étaient exécutées en plein ciel pour épater les fermiers du monde rampant (et récolter quelques subsides grâce aux baptêmes de l'air qui étaient proposés).

L’Américain Scott Snyder (venu des comics US) signe un scénario qui nous emmène survoler les champs de sorgho et de soja US que viennent rehausser les superbes dessins de Tula Lotay alias Lisa Wood (une dame, c’est peu fréquent et il faut le souligner).

CHRONIQUE - Batman est mort. Ce que Scott Snyder a fait du cadavre

Leur collaboration date des années 2010 avec la série American Vampire et en 2023, ils ont produit Barnstormers, une série en ligne [Comixology désormais Amazon] dont est tiré l’album papier d’aujourd’hui, adapté des premiers épisodes.

Lui, c’est l’as des pilotes, Hawk E. Baron (ou Bix Huckett c’est selon). Glorieux héros, beau gosse et bon pilote de sa Jenny (le surnom du Curtiss JN4), du moins jusqu’à que son avion s’écrase au beau milieu d’une réception de noces.

Elle, c’est la mariée, Tillie (ou Petra Zolatskyi, c’est selon), une brune fatale qui, du haut de ses santiags, renvoie toutes les blondes au vestiaire.

« [lui] — Je ne suis pas... un mec bien.

[elle] —Tu me le jures ? »

Et hop, c’est parti pour un « périple qui va terroriser certaines des plus riches familles du pays, et qui laissera cent onze cadavres », excusez du peu.

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-09-06-a-23-45-19-68bcab8b20d3c839583606.jpg

Mais les années 20 c’est aussi le temps de l’agence Pinkerton et un de leurs agents se retrouve bientôt aux trousses de Bix et Tillie, les Bonnie and Clyde des airs.

Alors on espère très fort que ça ne finira peut-être pas si mal que ça, et on voudrait bien croire « qu’ils sont trop hauts pour être atteints, trop rapides pour être pris. »

On est vraiment emballé par le dessin de Tula Lotay aux influences multiples : comics, roman photo... Et le côté glamour qui sied à cette histoire tragique, mais terriblement romantique est rehaussé par une colorisation qui rappelle les effets obtenus à l’aérographe.

À tel point que le scénario, plutôt classique, de Scott Snyder ne semble là que pour permettre à la dessinatrice de déployer tout son talent. Mais sur fond de lutte des classes, un vent de liberté souffle suffisamment fort pour bousculer les conventions et l’intrigue se révèle d’une finesse inattendue, dépassant largement le simple hommage nostalgique à l’ambiance désuète et surannée des films d’antan.

 
 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Barnstormers

Scott Snyder, Tula Lotay trad. Hélène Dauniol-Remaud

Paru le 09/04/2025

160 pages

Delcourt

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413049692
9782413049692
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Philippe Pichon, ou l’art de raturer le confort littéraire

Dans À hue et à dia. Carnet de lectures d’un nomade sédentaire (France Univers, 2024), Philippe Pichon revendique une littérature qui brûle, qui écorche, qui n’a rien à voir avec la bienséance. L’ancien flic devenu écrivain signe un journal de lectures à la fois tendre et féroce, où il convoque Pagnol, Giono ou Calaferte, mais étrille sans pitié les gloires convenues. Entre hommage et déboulonnage, Pichon rappelle qu'« écrire est synonyme de vivre, est la vraie vie ».

05/09/2025, 13:10

ActuaLitté

Hors Caste, une fantasy sombre et singulière signée Marge Nantel

Marge Nantel publie en 2022 Hors Caste, aux regrettées éditions Noir Absinthe, un récit de fantasy sombre et sans concessions réédité cette année par les éditions Mnémos. On y suit le sort de Suèhl, un Féli décasté qui tente d'échapper à la Purge, et celui de Ténèbres, qui arrive dans la ville et découvre cette pratique barbare. 

04/09/2025, 18:20

ActuaLitté

DJ Bambi : à la recherche de soi

Logn se sent prête à mourir. Elle a fait le tour, disons. Mais, même si l’idée reste tentante, ce ne sera pas pour aujourd’hui… « La seule chose qui m’empêche de m'endormir en me laissant bercer par les vagues est l’idée que le corps qui reposera dans mon cercueil ne sera pas celui d’une femme. Je ne mourrai que lorsque j’aurai rectifié le grand malentendu de mon existence, la plus terrible erreur qu’a commise le Créateur en me faisant naître dans le corps d’un garçon. » Alors, poussée à la patience, Logn rentre chez elle. 

04/09/2025, 14:23

ActuaLitté

Les 8 vies d'une mangeuse de terre : le tumulte de l'histoire coréenne

L'histoire tourmentée de la Corée à travers l'histoire d'une femme insaisissable aux multiples noms et visages : un parcours horrifique et incroyable. Mon premier gros coup de cœur de cette rentrée littéraire 2025. Mirinae Lee est née en Corée du Sud et vit aujourd’hui à Hong Kong. Son premier roman, Les 8 vies d'une mangeuse de terre, s’inspire - très librement - du parcours de de sa grand-tante qui, comme la femme du roman, a réussi à fuir la Corée du Nord. La traduction de l'anglais (Corée) est signée par Lou Gonse.

01/09/2025, 13:17

ActuaLitté

La grande arche : l'histoire du bâtiment emblématique de la Défense

Coup de cœur pour la plume de Laurence Cossé, vive, riche, enjouée, trempée dans l'ironie et la dérision. Elle arrive à nous captiver et nous intéresser à un sujet aussi ennuyeux et rébarbatif que la construction d'un immeuble de bureaux.

01/09/2025, 13:11

ActuaLitté

La Longe, de Sarah Jollien-Fardel : une catabase intérieure

Après la mort de sa fille en pleine enfance, Rose se retrouve attachée à une longe, en altitude. Dans la nuit d’un chalet où elle est cloîtrée, son passé remonte au-delà d’elle-même pour éclairer la crise où elle est plongée.

01/09/2025, 11:24

ActuaLitté

Huysmans vivant : un auteur flamboyant boudé par la postérité

Connaissez-vous Georges Charles Huysmans ? Pas sûr que vous retrouviez dans les Lagarde et Michard l’auteur d’À rebours ou d’En route, l’histoire littéraire française l’a tout simplement oublié. Pourtant, ce défenseur de Zola et du naturalisme à ses débuts, a côtoyé le milieu littéraire et les peintres de la fin du XIXe : Mallarmé, Verlaine, les frères Goncourt, Paul Valéry, a admiré Odilon Redon. 

01/09/2025, 09:54

ActuaLitté

Satire moderne et conte médiéval : bienvenue dans l'Estonie d'Andrus Kivirähk

Publié en 2007 en Estonie et traduit en français en 2013 (Jean-Pierre Minaudier), @d'Andrus Kivirähk est un récit à la croisée entre le conte satirique moderne et la fable mythologqiue se déroulant dans un Moyen-Âge imaginaire de l'Estonie. 

31/08/2025, 07:58

ActuaLitté

James : que vaut vraiment le Prix Pulitzer 2025 ?

James est curieux, avide d’apprendre. Amoureux des mots, philosophe à ses heures perdues, James est surtout un esclave. Capable de lire et d’écrire, il se démarque – mais jamais en présence d’un Blanc, jamais lorsque ses connaissances pourraient lui porter préjudice.

29/08/2025, 15:08

ActuaLitté

Adieu Kolyma : réveiller le passé

Le Grand-Est Sibérien. Ses paysages de neige et de désolation. Un froid extrême, cruel, qui glace l’air au creux des poumons. C’est en ce lieu reculé que Staline fit construire les plus ignobles camps du Goulag, dans les années 1930. 

28/08/2025, 10:45

ActuaLitté

Chasseurs d'été : mémoire vive d’une adolescence suspendue

Un très beau récit de souvenirs d'enfance et d'adolescence, que l'on imagine en bonne partie autobiographiques. La prose de cet auteur est aussi lumineuse que ses personnages.

28/08/2025, 09:38

ActuaLitté

Les Mouettes – Mission Iran : Le Bureau des Légendes adapté en livre

Second épisode du feuilleton littéraire dérivé de la fameuse série tv Le Bureau des Légendes. Une aventure très réussie où Thomas Cantaloube, très documenté comme d'habitude, porte un regard un peu nouveau sur cet Iran qui est toujours, hélas, au cœur de l'actualité.

27/08/2025, 16:34

ActuaLitté

Stu Mead l'indomptable : un livre à chercher dans les enfers des librairies

Stu Mead est un artiste à part (comme le sont beaucoup d’artistes), un peintre aux thématiques parfois sulfureuses (mais pas toujours), exposé dans des galeries et musées du monde entier et publié dans de nombreuses et prestigieuses revues sur l’art. Après une polémique liée à l’exposition de son travail par les éditions Le dernier cri en 2015 (qui s’est soldée par un non-lieu devant les tribunaux), il revient avec un petit recueil de ses peintures publié aux éditions Or Bor.

27/08/2025, 10:57

ActuaLitté

Le Goût de vivre : une réflexion sur l’âme et la société

Ce nouveau livre de Pierre Perrin compile chroniques, nouvelles, articles et Journal. La table des chapitres est éloquente : Qu’est-ce que vivre ? Le point d’amour – La maladie humaine – La politique organise une société – Libérons les esprits – Le sacré, la religion – Vivre s’apprend pas à pas – Qu’est-ce que la culture ?  - Dissipation du goût – Littérature en sachet – L’exactitude en lambeaux – Seul le silence aide à tenir parole – Qu’opposer à des crécelles ? Ce qu’il nous reste d’âme. Chacun de ces titres, magnifiques, pourrait constituer un titre de roman. 

26/08/2025, 16:02

ActuaLitté

Le Monde est fatigué, de Joseph Incardona : un conte polardesque

Dans Le Monde est fatigué (Joseph Incardona, éditions Finitude, 2025), de sa seconde identité, qui est celle d’une sirène professionnelle qui fait le tour du monde en vue de fasciner, Êve part à la recherche de la vérité qui a fait basculer son existence. Matt Mauser, détective obèse qui est plus que cela pour elle, l’aide dans cette entreprise tragique, prévenant, efficace.

26/08/2025, 10:48

ActuaLitté

Personnages caricaturaux et moiteur amazonienne, bienvenue chez Frank Herbert

On connaît Frank Herbert comme l'auteur visionnaire de Dune (trad. Michel Demuth), un monument de la hard science-fiction. Mais avant le désert et ses intrigues impériales, il y a eu la jungle amazonienne. La Chute des anges (trad. Fabien Le Roy), écrit en 1957 et resté inédit jusqu'à sa publication posthume, nous plonge dans un tout autre univers : celui de l'aventure exotique, avec ses périls naturels et humains.

26/08/2025, 10:23

ActuaLitté

Le fils giflé : chronique d’une humiliation fondatrice

Dans Sans excuse, Christian Brûlard dissèque avec une précision d’entomologiste l’anatomie d’une humiliation enfantine et ses prolongements souterrains. Fabien, bientôt douze ans, reçoit une gifle qui devient le moteur d’une métamorphose – physique, morale, et rancunière. En restituant la banalité crue des rapports familiaux, l’auteur rejoint une longue tradition littéraire qui interroge l’enfance blessée, de Jules Vallès à Annie Ernaux.

25/08/2025, 16:12

ActuaLitté

Le palmier, la faille dans le paradis

Dans Le palmier, Valentine Goby recompose l’enfance à travers une matière sensorielle dense, où la nature et le langage deviennent les outils d’une archéologie intime. Un roman lumineux en apparence, mais traversé de failles profondes.

25/08/2025, 16:07

ActuaLitté

Le concours de pêche : Loris Chavanette nous hameçonne avec un petit chef-d’œuvre

Loris Chavanette, historien et romancier, nous livre son second roman, Le concours de pêche, publié chez Allary Éditions. De cet auteur, je ne connaissais jusqu’ici que les ouvrages d’Histoire (parmi les derniers : Danton et Robespierre chez Passés Composés, Le 14 juillet de Mirabeau chez Tallandier et La tentation du désespoir chez Plon), livres que j’ai toujours trouvés passionnants. 

25/08/2025, 11:16

ActuaLitté

Ethel Aden et la musique… rien que la musique ?

Ethel Aden est pianiste. Dotée d’un talent indéniable, acclamée par la foule à chaque représentation, elle semble n’avoir connu que les touches noires et blanches du clavier. La musique est une évidence, un langage qu’elle parle avec la plus grande aise – aussi naturellement qu’elle respire. Après des décennies de concerts et de tournées, une chose est certaine : elle abhorre les répétitions. 

25/08/2025, 10:53

ActuaLitté

Quand Galactus passe des entretiens d’embauche cosmiques

Il y a ce vertige. Celui du vide, de l’insondable, du cosmos qui vous engloutit. C’est précisément ce vertige que fait écho la série What If…? Galactus (2025, Panini, trad. Laurence Belingard), une déclinaison audacieuse de l’univers Marvel. Ici, cinq héros très distincts se transforment en hérauts pour le Dévoreur de Mondes, porteurs d’un fragment de sa nature titanesque et tragique.

23/08/2025, 11:57

ActuaLitté

Allô la Place : une langue « d’appels en absence »

Le premier territoire de sa naissance est celui des sons, de la musicalité des mots. Habiter une langue, c’est vivre son identité, on habite en enfance dans une langue maternelle avant d’habiter un pays. Nassera Tamer dans Allô la Place, tente de réapprendre la langue de ses parents pour se rapprocher d’eux, mais difficile de renouer quand on a peu de choses à se dire. 

23/08/2025, 08:30

ActuaLitté

Clé d'une réussite : le latin, ou l'insoupçonnée utilité

Au moment où l’enseignement du latin est plus que malmené, du collège à l’université, Gérard Salamon, maître de conférences désormais à la retraite, publie un ouvrage autobiographique revigorant.

22/08/2025, 13:04

ActuaLitté

L’oreille absolue : ritournelle polyphonique

Nous sommes la veille du concert de l’harmonie municipale. Quelques décorations de Noël et loupiotes sont disposées dans la mairie, effort pour faire place aux fêtes de fin d’années. Monsieur le maire a une annonce à faire, pour le moins surprenante : « Nos morts, on ne sait plus où les mettre. Le cimetière est plein ». Alors, c’est officiel. Comme le cimetière n’est pas extensible et qu’il n’y a pas moyen de faire de la place… Eh bien, cette année, il faudrait que personne dans le village ne meure. 

22/08/2025, 09:33

ActuaLitté

Jours de révolte : Hong Kong sous tension, à hauteur de jeunesse

Grégory Le Floch explore les replis les plus sombres de l’adolescence et les reliefs d’une montagne qui gronde autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de soi. Mais si le texte séduit par la rudesse de son décor et la sincérité de sa voix, il trébuche parfois sur son propre trop-plein.

22/08/2025, 08:31

ActuaLitté

Les monstres absolus de Pierre Jourde

À la fin du XIXe siècle, une famille de clowns-acrobates, la famille Helquin, se transforme tous les soirs en monstres de scène. Lorsque le dernier des quatre frères disparaît, la vie de chacun d’entre eux se renverse, et Thalia, qui désespérait de devoir continuer à vivre ainsi commence à s’autoriser à agir différemment, à penser différemment de ses frères. Elle sombre alors dans le rêve d’une autre vie.

21/08/2025, 16:02

ActuaLitté

Abena : un authentique nature writing à la française

Pierre Chavagné c'est le nature writing à la française sur fond de survivalisme, et Abena pourrait bien être la digne fille de La femme paradis

21/08/2025, 15:52

ActuaLitté

Père patrie : dans l'ombre des héros, roman d'une nation fatiguée

Un texte, dense et lucide, sur la fabrication des héros et l'usure des mythes nationaux. À travers le parcours d'un vieillard solitaire, ancien enfant-soldat devenu icône du pouvoir, l'auteur interroge la mémoire collective et les illusions d'une grandeur forgée dans le sang et l'oubli.

21/08/2025, 14:16

ActuaLitté

Misère de l’anti-intellectualisme : une bataille réactionnaire

Éric Fassin démontre que les offensives politico-médiatiques orchestrées par les néoconservateurs français contre les savoirs critiques et les libertés académiques s’inscrivent dans une bataille idéologique éminemment réactionnaire et antidémocratique.

21/08/2025, 10:18

ActuaLitté

Footboys : l’envers du décor des futurs champions

Quel petit garçon n’a pas rêvé d’être footballeur ? Conditionnés par la télé, fascinés par les récits de ces nouveaux héros des temps modernes, portés par les exploits des équipes nationales et les ambitions secrètes des parents, concilier jeu et vie est tentant pour des jeunes amateurs doués et passionnés.  

20/08/2025, 12:25

ActuaLitté

Entre propagande et mensonges : fuir Moscou, rêve d’une génération

Antoine Rault publie son nouveau roman, L'Angle mort du destin, les trajectoires croisées de plusieurs personnages en Ukraine et en Russie. On explore les fractures d’une époque rattrapée par la guerre, entre propagande, mensonges d’État et illusions personnelles. Un roman qui s’inscrit dans l'actualité du conflit russo-ukrainien en s'intéressant aux vies ordinaires, prises dans l'engrenage du destin.

20/08/2025, 10:36

ActuaLitté

Quatre jours sans ma mère : la fugue comme dernier mot d’amour

Ramsès Kefi livre un récit nerveux et bouleversant sur la disparition inexpliquée d’une femme, depuis la perspective de son fils. Entre violence contenue, drôlerie tendre et chronique sociale, ce roman court mais dense interroge les silences familiaux et les liens d’appartenance.

19/08/2025, 09:43

ActuaLitté

Les Adversaires de Michael Crummey : duel fratricide à Terre-Neuve

Un roman truculent et plein de verve pour une histoire très sombre dans un petit village de pêcheurs de Terre Neuve au XIXe : l'affrontement terrible d'un frère et d'une sœur pour le contrôle du commerce et de la pêche.

18/08/2025, 10:21

ActuaLitté

Des obus, des fesses et des prothèses d’Arno Bertina : à la recherche de l’être perdu

Nous sommes au monde par nos corps et nos mots. Par les maux qui en découlent ou dont ils sont les symptômes, également. Exister, c’est être traversé par des sensations et des phrases, chercher une issue au nœud de chair et d’idées que nous sommes, indépendamment du pays qui nous voit naître. C’est d’autant plus vrai dans une ère mondialisée qu’obsèdent des rêves communs, multipliés par la magie publicitaire.

18/08/2025, 10:01

ActuaLitté

L’exil de la pensée : un voyage vers l'écriture

C’est un beau titre, L’exil de la pensée. Le sous-titre l’est encore plus : « Livre – vie ». Je n’ai jamais lu ça ailleurs. Ce recueil d’aphorismes, de variations et de maximes est un vagabondage érudit sur les terres de la littérature, de la philosophie et de la musique, tout ceci est mêlé et entremêlé. 

14/08/2025, 10:59

ActuaLitté

Le débutant de Sergueï Lebedev : un thriller politique au parfum de vérité

À l'image de l'Histoire russe, complexe et déconcertante, le récit de Lebedev met en scène trois âmes tourmentées, poursuivies par les fantômes du passé, dans une confrontation qui vient questionner les mystères du mal, de la science et de la morale.

13/08/2025, 15:06

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Compte sur moi : quand les mathématiques enchantent la vie

« Il y a une chose que j’aime vraiment… les maths ! Les maths sont partout autour de nous. Souvent cachées, et j’adore les trouver. » Compte sur moi nous invite à plonger dans une aventure singulière où les mathématiques deviennent un véritable terrain de jeu.

06/09/2025, 06:55

ActuaLitté

La Voie des pèlerins, d'Abdulrazak Gurnah, ou la marque de l'étranger

Il y a des romans dont la puissance discrète s’infiltre en nous sans crier gare. La Voie des pèlerins, (traduction : Cécile Leclère) est de ceux-là. Abdulrazak Gurnah, prix Nobel 2021 ausculte l'exil dans ses dimensions les plus intimes et les plus politiques. On y entre comme dans une maison qu'on reconnaît sans l'avoir jamais visitée – et on n'en ressort pas indemne.

05/09/2025, 15:10

ActuaLitté

Les vies d'après

05/09/2025, 13:49

ActuaLitté

Exercice de gaieté généralisée, par François Morel

Prévu début octobre, La gaieté qui m’en impose rassemble les chroniques radiophoniques de François Morel diffusées sur France Inter entre 2023 et 2025. Deux années d’humeur, de tendresse, de colère joyeuse et de poésie grinçante. Deux années où chaque vendredi matin, le verbe fendait l’actualité, la vie, les souvenirs, en diagonale.

05/09/2025, 13:05

ActuaLitté

Nothomb contre Carrère, le vrai duel de la rentrée littéraire

Semaine 35 (du 25 au 31 août) : il n'est plus nécessaire de préciser qui trône sans partage sur les 4 premières places du classement des meilleures ventes (pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, il s'agit de Freida McFadden, l'autrice de La Femme de ménage). En revanche, derrière elle, les choses sérieuses commencent, si l'on peut dire...

05/09/2025, 12:03

ActuaLitté

Harry et moi, les années en famille, 1950-1960

03/09/2025, 15:53

ActuaLitté

Strange Houses : le retour du phénomène du thriller japonais

Un auteur spécialiste de l’occulte est sollicité par un ami qui envisage d’acheter une maison à Tokyo. Intrigués par les plans du bâtiment, ils les soumettent à un architecte… lequel y repère d’étranges espaces sans fenêtres, dissimulés entre les murs.

03/09/2025, 12:33

ActuaLitté

Hervé Tullet se raconte pour la première fois

Hervé Tullet, artiste inclassable et figure majeure de la littérature jeunesse se raconte pour la première fois dans L'enfant, postfacé par l'écrivain Wajdi Mouawad.

03/09/2025, 08:30

ActuaLitté

Quand la science flirte avec Jurassic Park : enquête sur la désextinction

Imaginez un éléphant d’Asie affublé d’une longue toison et de défenses recourbées, prêt à fouler la toundra comme au temps de la préhistoire. Impressionnant, non ? Pourtant, derrière cette image de carte postale paléontologique se cache… un éléphant vaguement déguisé en mammouth. C’est l’un des constats, à la fois sérieux et malicieux, que proposent Lionel Cavin et Nadir Alvarez dans leur ouvrage Faire revivre les espèces disparues ?

31/08/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Après L'éducation sentimentale, L'éducation physique

Un soir d’été 1994, Catalina, 16 ans, quitte en hâte la maison d’une amie avant que ses parents ne viennent la chercher. Plus de bus à cette heure : elle décide de rentrer à pied et de faire du stop. Elle craint les mauvaises rencontres, mais redoute encore davantage le couvre-feu familial. (Traduit de l’espagnol par Nathalie Serny)

 

30/08/2025, 08:30

ActuaLitté

Le secret de Golden Island

29/08/2025, 18:18

ActuaLitté

Chapeau: ou Amélie, Frank, Nicolas...et moi

29/08/2025, 15:44

ActuaLitté

Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?

Cette semaine 34 du calendrier (du 18 au 24 août) est synonyme de rentrée littéraire. Et il faut dire que le résultat n'est pas fameux. Face au bulldozer Freida McFadden, aucune des stars de cette nouvelle saison n'arrive pour l'instant à s'imposer. Seule Amélie Nothomb arrive à accrocher une timide 8e place, pendant que l'autrice de La Femme de ménage continue d'occuper les quatre premières positions. 

29/08/2025, 12:36

ActuaLitté

“Les couteaux sortent, le sang coule” : Macbeth, en rouge et noir

Après avoir revisité L’Enfer de Dante puis le Don Quichotte de Cervantès, Paul et Gaëtan Brizzi s’attaquent à un autre pilier du patrimoine littéraire : Macbeth de William Shakespeare. Parue pour la première fois en 1623, cette tragédie transporte le lecteur dans l’Écosse médiévale et propose une vision romancée du règne de Macbeth (1040-1057). 

29/08/2025, 09:19

ActuaLitté

Les Indicibles : Nancy Huston dans l’arène des vérités dérangeantes

Nancy Huston n’y va pas par quatre chemins. Dans Les Indicibles, elle annonce dès le prologue vouloir aborder « l’érection intempestive, la beauté du travail ménager, la noblesse du travail sexuel » et autres sujets trop souvent tus. Non pas pour choquer, mais pour dire ce qui échappe aux slogans, aux injonctions progressistes ou moralisantes. 

29/08/2025, 08:43

ActuaLitté

Comme on fixe le soleil

29/08/2025, 08:33

ActuaLitté

Quitter la vallée

29/08/2025, 08:29

ActuaLitté

Comprendre les origines du patriarcat avec Heide Goettner-Abendroth

Heide Goettner-Abendroth, son nom ne vous dit peut-être rien. Philosophe et anthropologue allemande, c'est pourtant une experte reconnue des sociétés matriarcales passées. Elle leur a consacré sa vie et a même fondé une académie pour transmettre ce savoir, qu'elle consigne aujourd'hui par écrit, grâce à la traduction de Camille Chaplain et Annie Montaut.

27/08/2025, 17:08

ActuaLitté

Hom Nguyen : dessiner pour s’échapper, peindre pour exister

Les portraits de Hom Nguyen, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou de personnes âgées aux traits asiatiques, frappent par leur intensité et leur maîtrise technique. Portrait d'un homme né à Paris de parents vietnamiens, qui a grandit dans la précarité après l’accident qui laisse sa mère paraplégique. Le dessin était alors son seul refuge.

27/08/2025, 08:30

ActuaLitté

À la rentrée, retour de l'autrice culte Maggie Nelson

Alors que la narratrice lutte contre la douleur chronique et qu’une pandémie fait rage, elle tente d’explorer le rôle à la fois prosaïque et symbolique de la bouche dans la vie d’un écrivain. Mêlant rêves et réalité quotidienne, Pathemata raconte la quête tragi-comique de Maggie Nelson pour soulager sa souffrance, une quête qui interroge différentes formes de perte : la perte de l’intimité, la perte du père et la perte d’une amie et mentor essentielle. 

27/08/2025, 07:57

ActuaLitté

L'oeil du jaguar - Voyage philosophique au coeur de la conscience

25/08/2025, 18:14

ActuaLitté

Un fou sans Dieu, un pape en voyage : Javier Cercas en terrain mystique

Dans Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas accepte une mission aussi improbable qu’ambivalente : suivre le pape François en Mongolie et interroger sa foi. Un texte frontal, parfois drôle, où se côtoient questions métaphysiques, critique religieuse et vertige existentiel.

25/08/2025, 11:57

ActuaLitté

Et si la terre nous parlait

23/08/2025, 16:00

ActuaLitté

Chroniques d'une vie à l'envers

23/08/2025, 14:44

ActuaLitté

Alors nous irons trouver la beauté ailleurs

23/08/2025, 14:42

ActuaLitté

Ainsi l'Animal et nous

23/08/2025, 14:40

ActuaLitté

Contenir l'emballement bioclimatique

23/08/2025, 14:38

ActuaLitté

Comment bifurquer

23/08/2025, 14:36

ActuaLitté

Le magasin de lettres de Séoul

22/08/2025, 19:17

ActuaLitté

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden

En cette 33e semaine de l’année (du 11 au 17 août), les ventes de livres sont plus que jamais figées autour d’un seul et même nom. L’autrice américaine Freida McFadden, et sa traductrice Karine Forestier écrasent la concurrence. Une omniprésence qui ne devrait pas durer avec la rentrée littéraire qui pointe le bout de son nez.

22/08/2025, 11:24

ActuaLitté

Une mère face au doute : Implosion de Laurence Florisca Rivard

À travers le regard d’une mère en perdition, Laurence Florisca Rivard signe un roman intime et tendu, où l’amour filial se heurte à la brutalité du soupçon. Mais la virtuosité du texte cède parfois à la complaisance narrative.

22/08/2025, 08:35

ActuaLitté

"L’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée"

Hugues Jallon est formel : « C’est le temps où le fascisme commence à exister vraiment. Jusqu’alors, il n’était pas seulement contenu, il était seul. Et en politique, on n’y arrive jamais seul. Désormais, il faut se rendre à l’évidence : l’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée. » 

21/08/2025, 16:50

ActuaLitté

Les fleuves du ciel

21/08/2025, 16:32

ActuaLitté

Celle-qui-sait-les-herbes : un roman d’initiation pastoral

Marc Graciano publie chez Le Tripode un nouveau roman initiatique et naturaliste, intitulé Celle-qui-sait-les-herbes. Un récit immersif plonge le lecteur dans le quotidien ancestral d’un peuple nomade, guidé par les savoirs d'une prêtresse guérisseuse.

21/08/2025, 14:13

ActuaLitté

Un match parfait… ou un suspect idéal ?

La meilleure amie de Gwen, Sarah, s’apprête à se marier. Heureuse pour elle, Gwen accepte d’endosser le rôle de demoiselle d’honneur, même si elle n’apprécie guère le futur mari et qu’elle doit affronter seule la cérémonie, sans cavalier.

21/08/2025, 08:00

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.