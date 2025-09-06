Barnstormers, une épopée aérienne et glamour

Le barnstorming c'était le cirque volant que pratiquaient dans les années 20, les pilotes US démobilisés de la première guerre mondiale, les fous volants : cascades et prouesses étaient exécutées en plein ciel pour épater les fermiers du monde rampant (et récolter quelques subsides grâce aux baptêmes de l'air qui étaient proposés).

L’Américain Scott Snyder (venu des comics US) signe un scénario qui nous emmène survoler les champs de sorgho et de soja US que viennent rehausser les superbes dessins de Tula Lotay alias Lisa Wood (une dame, c’est peu fréquent et il faut le souligner).

Leur collaboration date des années 2010 avec la série American Vampire et en 2023, ils ont produit Barnstormers, une série en ligne [Comixology désormais Amazon] dont est tiré l’album papier d’aujourd’hui, adapté des premiers épisodes.

Lui, c’est l’as des pilotes, Hawk E. Baron (ou Bix Huckett c’est selon). Glorieux héros, beau gosse et bon pilote de sa Jenny (le surnom du Curtiss JN4), du moins jusqu’à que son avion s’écrase au beau milieu d’une réception de noces.

Elle, c’est la mariée, Tillie (ou Petra Zolatskyi, c’est selon), une brune fatale qui, du haut de ses santiags, renvoie toutes les blondes au vestiaire.

« [lui] — Je ne suis pas... un mec bien. [elle] —Tu me le jures ? »

Et hop, c’est parti pour un « périple qui va terroriser certaines des plus riches familles du pays, et qui laissera cent onze cadavres », excusez du peu.

Mais les années 20 c’est aussi le temps de l’agence Pinkerton et un de leurs agents se retrouve bientôt aux trousses de Bix et Tillie, les Bonnie and Clyde des airs.

Alors on espère très fort que ça ne finira peut-être pas si mal que ça, et on voudrait bien croire « qu’ils sont trop hauts pour être atteints, trop rapides pour être pris. »

On est vraiment emballé par le dessin de Tula Lotay aux influences multiples : comics, roman photo... Et le côté glamour qui sied à cette histoire tragique, mais terriblement romantique est rehaussé par une colorisation qui rappelle les effets obtenus à l’aérographe.

À tel point que le scénario, plutôt classique, de Scott Snyder ne semble là que pour permettre à la dessinatrice de déployer tout son talent. Mais sur fond de lutte des classes, un vent de liberté souffle suffisamment fort pour bousculer les conventions et l’intrigue se révèle d’une finesse inattendue, dépassant largement le simple hommage nostalgique à l’ambiance désuète et surannée des films d’antan.

Par Nicolas Gary

