Lettre à Patrick Sébastien : “Je t’adore. On les emmerde ces rabat-joie

Oubliez les influenceurs qui n’ont jamais fait tomber la pluie : découvrez l’ambianceur, Christophe Esnault, qui garantit la chute de mots. Une tonalité post situationniste et un humour de psychopathe, voici l’ambiance justement de ses Lettres insolentes. ActuaLitté en proposera quelques-uns, bouquet garni d’une composition pot-pourri poético-florale.
Le 06/09/2025 à 15:58 par Christophe Esnault
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
06/09/2025 à 15:58
0
Commentaires
0
Partages
Lettre à Patrick Sébastien — Extrait de Pistolet à bouchon sur la tempe, écriture en cours
Mon cher Patrick,
Dans le microcosme de prétendus poètes où j’évolue tel un après-ski relié à un corps mort retenu sous l’avalanche, tout le monde te prend pour un gros naze, vulgaire et pauvre type intégral, alors que tu es plein d’amour, elle gicle de partout mieux que les constellations de gouttes translucides lors de l’éjaculation faciale dont tu as le secret.
Je t’adore. On les emmerde ces rabat-joie faussement cultivés, ces pisse-froid assermentés. Ce sont des tristes et des jaloux qui n’ont jamais posé un orteil sur la générosité du vivre.
Je sais bien que t’afficher (en poster) et en modèle va me causer des gloussements et des moqueries, et quelques calomnies. Ils diront que toi et moi on s’encule sous le parasol. Laissons-les parler, ça les occupe. L’amitié, ils ne l’ont jamais approchée.
DOSSIER – Le Manque : chansons et plus si affinités
La fête dans sa pulpe de fraîcheur et d’élégance leur est étrangère. J’ai cassé mon armature de tente, tu me feras une place dans la tienne ? Je sais que tu loges déjà des admiratrices plantureuses à roploplos, en camaraderie, je peux te rendre service. Si tu es encore debout, c’est que je t’ai évité l’infarctus en attrapant la cheville d’une hypersexuelle de trop qui t’aurait été fatale.
Comme d’habitude, j’apporte un pain, de la charcuterie, six bouteilles et des verres à pied. Je suis à peu près mort, ce n’est pas difficile à comprendre quand on me voit, mais juste avant de mourir en beuverie monumentale (choisir sa mort, c’est important), je vais chiader le texte ultime (ce sera un hymne) pour réinventer la gaudriole et l’art de la soif, en fête éternelle, griffonner pour toi une chanson à boire au dos de la brochure de Rachida, Une culture accessible à toutes et tous.
Tous tes cadeaux depuis des années ; là ça va être mon trou. Heu, mon tour.
Je t’embrasse ma poule.
Ton Toféno
Quelques-uns des derniers livres de Christophe Esnault sont proposés en fin d'article.
Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Christophe Esnault
Contact : christophe.esnault@live.fr
Paru le 10/12/2024
178 pages
Tinbad
20,00 €
Paru le 14/03/2025
108 pages
La Nage de l'ourse
18,00 €
Paru le 01/04/2024
78 pages
Milagro
10,00 €
Paru le 21/04/2022
32 pages
Conspiration
7,00 €
Commenter cet article