Lettre à Patrick Sébastien : “Je t’adore. On les emmerde ces rabat-joie

Lettre à Patrick Sébastien — Extrait de Pistolet à bouchon sur la tempe, écriture en cours

Mon cher Patrick,

Dans le microcosme de prétendus poètes où j’évolue tel un après-ski relié à un corps mort retenu sous l’avalanche, tout le monde te prend pour un gros naze, vulgaire et pauvre type intégral, alors que tu es plein d’amour, elle gicle de partout mieux que les constellations de gouttes translucides lors de l’éjaculation faciale dont tu as le secret.

Je t’adore. On les emmerde ces rabat-joie faussement cultivés, ces pisse-froid assermentés. Ce sont des tristes et des jaloux qui n’ont jamais posé un orteil sur la générosité du vivre.

Je sais bien que t’afficher (en poster) et en modèle va me causer des gloussements et des moqueries, et quelques calomnies. Ils diront que toi et moi on s’encule sous le parasol. Laissons-les parler, ça les occupe. L’amitié, ils ne l’ont jamais approchée.

La fête dans sa pulpe de fraîcheur et d’élégance leur est étrangère. J’ai cassé mon armature de tente, tu me feras une place dans la tienne ? Je sais que tu loges déjà des admiratrices plantureuses à roploplos, en camaraderie, je peux te rendre service. Si tu es encore debout, c’est que je t’ai évité l’infarctus en attrapant la cheville d’une hypersexuelle de trop qui t’aurait été fatale.

Comme d’habitude, j’apporte un pain, de la charcuterie, six bouteilles et des verres à pied. Je suis à peu près mort, ce n’est pas difficile à comprendre quand on me voit, mais juste avant de mourir en beuverie monumentale (choisir sa mort, c’est important), je vais chiader le texte ultime (ce sera un hymne) pour réinventer la gaudriole et l’art de la soif, en fête éternelle, griffonner pour toi une chanson à boire au dos de la brochure de Rachida, Une culture accessible à toutes et tous.

Tous tes cadeaux depuis des années ; là ça va être mon trou. Heu, mon tour.

Je t’embrasse ma poule.

Ton Toféno

Quelques-uns des derniers livres de Christophe Esnault sont proposés en fin d'article.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Christophe Esnault

Contact : christophe.esnault@live.fr