Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Edition

Traumas et secrets : la famille brisée de la rentrée littéraire 2025

De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.

Le 06/09/2025 à 11:10 par Bernard Strainchamps

|

Publié le :

06/09/2025 à 11:10

Bernard Strainchamps

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Trauma partout, refuge nulle part : le regard d’un psy

Dans Un monde nouveau de Jess Row (trad. Stéphane Roques), les Wilcox incarnent une cellule nucléaire en ruine : un père qui cherche à se suicider, une mère distante. Tout y est chaos, incompréhension, huis clos destructeur.

Chez Nathacha Appanah, dans La nuit au cœur, ce sont les violences conjugales qui fracassent des foyers entiers. Les critiques parlent d’un « texte nécessaire », et c’est vrai : page après page, le silence se révèle mortifère.

À l’autre extrémité, Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi se veut plus tendre. Mais la disparition d’Amani, la mère, met à nu un autre trauma : les racines coupées de l’exil tunisien, l’impossible transmission. Hymne aux mères, certes, mais aussi hymne aux absentes.

Dans L’entroubli de Thibault Daelman, la mère n’est plus seulement pilier : elle devient ogresse. Aimante et cruelle, omniprésente, elle enferme son fils sous son emprise, tandis que le père s’efface. Là encore, seule l’écriture permet d’échapper à l’étouffement.

D’autres romans confirment ce paysage blessé. Rêve d’une pomme acide de Justine Arnal met en scène une mère suicidée, laissant un père et trois filles dans l’effroi. La critique parle d’« horreur de la famille ». Dans Baignades de Andrée A. Michaud, c’est le vernis d’une famille modèle qui se fissure en vacances : derrière la façade, tout part à vau-l’eau.

La famille, miroir des fractures sociales : analyse d’un sociologue

Ces récits racontent aussi une société en crise. La famille n’est pas coupée du monde : elle en est le miroir.

Familles immigrées et déracinées : Quatre jours sans ma mère évoque des parents tunisiens qui taisent leurs origines, un fils empêtré dans ce silence. Dans Kolkhoze (Emmanuel Carrère), c’est l’exil géorgien et la confrontation avec la mère qui structurent le récit.

Familles brisées par les violences de genre : La nuit au cœur déploie un cri contre les féminicides. La sphère privée, censée protéger, devient espace de domination.

Famille nucléaire en crise contemporaine : Un monde nouveau fait du foyer l’allégorie d’une démocratie abîmée et d’un monde en déséquilibre.

Familles rurales et mémorielles : Entre toutes (Franck Bouysse), transforme l’héritage intime en méditation sur la transmission et le monde paysan.

Familles et héritages coloniaux : La Joie ennemie explore liens parents-enfants, non-dits et mémoire de l’Algérie.

Familles en chute sociale : Combustions (François Gagey) suit un banquier dont la famille s’effondre avec la carrière, métaphore des élites parisiennes à la dérive.

Mais tous les romans ne s’arrêtent pas à l’effondrement. L’extrait des vacances en camionnette en est l’exemple joyeux : parents, enfants, une vieille tante, des cousins... et même des lapins (j’invente !) forment une tribu improvisée. Ici, la chaleur communautaire supplée la fragilité du noyau nucléaire.

Quand l’extrême droite y voit un bastion menacé

Face à ces récits, un discours d’extrême droite pourrait résonner ainsi :

« Ce que l’on lit là, ce n’est pas de la littérature, c’est le miroir d’un effondrement. Des pères qui ne savent plus tenir leur rôle, des mères qui étouffent leurs enfants… La famille, pilier de notre civilisation, est attaquée de l’intérieur, par ces récits qui exaltent la faiblesse et la confusion des genres. »

La disparition des pères prend ainsi des formes multiples : dans Un monde nouveau, Sandy est miné par des pensées suicidaires ; dans L’entroubli, le père est relégué au fond de l’appartement, figure effacée et impuissante ; dans Rêve d’une pomme acide, c’est le silence du père survivant qui pèse après le suicide de la mère, laissant trois filles et un foyer en lambeaux.

« Là où l’homme devrait incarner l’autorité, on ne trouve que des figures falotes, incapables de protéger leurs proches. »

Les mères, elles, apparaissent tantôt omniprésentes et étouffantes (L’entroubli), tantôt victimes (La nuit au cœur), tantôt absentes (Quatre jours sans ma mère).

« Des mères toutes-puissantes ou martyrisées : dans les deux cas, l’équilibre naturel est rompu. L’enfant n’apprend plus à se tenir debout, il s’enferme dans l’ombre maternelle. »

Les familles immigrées et exilées, comme chez Kefi ou Carrère, alimenteraient le discours identitaire :

« Ces histoires d’orphelins tunisiens, de lignées géorgiennes déracinées, d’Algérie fantasmée… Elles ne disent qu’une chose : l’échec de l’intégration et l’impossibilité de transmettre un héritage commun. »

Enfin, les familles élargies et inventives, comme la tribu improvisée en camionnette, seraient vues comme une dérive dangereuse :

« On veut remplacer la famille par des clans hétéroclites, des communautés bricolées… C’est la négation même de la filiation et du sang. »

Dans ce miroir déformant, les romans de la rentrée deviennent la preuve d’une décadence culturelle : un monde où les repères familiaux vacillent, et où l’ordre patriarcal — présenté comme fondement de la civilisation — serait menacé.

Conclusion : réparer par la littérature

Cette rentrée littéraire dessine un paysage familial en miettes. Pour un psy : c’est le théâtre des traumas, où l’écriture sert de cure. Pour un sociologue : c’est le miroir d’une société fracturée, traversée par l’exil, les violences, la mémoire coloniale, la perte des repères. Pour l’extrême droite : c’est le signe d’un effondrement, la fin du modèle père-mère-enfant.

Reste pour nous, lecteurs, une autre voie : celle d’une lecture lucide, qui accepte la fragilité de ces familles, mais y voit aussi une tentative de réparation. En creux, ces romans — de Jess Row à Nathacha Appanah, de Ramsès Kefi à Franck Bouysse, de Justine Arnal à Emmanuel Carrère, sans oublier les voix plus discrètes des extraits — nous disent que la littérature, même quand elle plonge dans la douleur, garde un pouvoir : celui de transformer les blessures intimes en mémoire partagée.

Un extrait des différents ouvrages cités est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Leonardo4it, CC BY NC SA 2.0 

 
 

 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

Commenter cet article

 

Un monde nouveau

Jess Row trad. Stéphane Roques

Paru le 20/08/2025

593 pages

Albin Michel

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226488466
9782226488466
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 21/08/2025

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073080028
9782073080028
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Quatre jours sans ma mère

Ramsès Kefi

Paru le 21/08/2025

204 pages

Philippe Rey

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384822492
9782384822492
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'entroubli

Daelman Thibault, Thibault Daelman

Paru le 21/08/2025

288 pages

Le Tripode Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370554642
9782370554642
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Rêve d'une pomme acide

Justine Arnal

Paru le 22/08/2025

228 pages

Quidam Editeur

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374914275
9782374914275
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Baignades

Andrée A. Michaud

Paru le 20/08/2025

240 pages

Rivages

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743667948
9782743667948
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Kolkhoze

Emmanuel Carrère

Paru le 28/08/2025

560 pages

P.O.L

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818061985
9782818061985
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Entre toutes

Franck Bouysse

Paru le 20/08/2025

288 pages

Albin Michel

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226465740
9782226465740
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La joie ennemie

Kaouther Adimi

Paru le 20/08/2025

256 pages

Stock

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234086470
9782234086470
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Combustions

François Gagey

Paru le 20/08/2025

352 pages

Albin Michel

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226497161
9782226497161
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Enquêteurs atypiques et sujets de société : le polar cosy du XXIe siècle

Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique. 

03/09/2025, 10:07

ActuaLitté

Polar breton, enquête provençale : le cosy mystery à la française

Le phénomène du cosy mystery n’a pas tardé à franchir la Manche pour gagner le cœur des lecteurs francophones. Longtemps, le genre est resté confidentiel en France – cantonné aux traductions d’Agatha Christie ou aux intrigues so british. Mais ces dernières années, on assiste à une véritable déferlante de polars “douillets” adaptés à l’Hexagone.

01/09/2025, 11:07

ActuaLitté

Comment les héritiers d’Agatha Christie ont modernisé “cosy mystery” ?

La silhouette en tweed de Miss Marple continue de hanter le cosy mystery, mais le genre ne vit pas que dans le souvenir d’Agatha Christie. Après l’âge d’or britannique des années 1920-1930, il a traversé le siècle en se renouvelant par petites touches, sans rien perdre de son ADN bienveillant. 

26/08/2025, 11:52

ActuaLitté

Le cosy mystery, ce polar qui réchauffe le cœur des lecteurs

Le rideau s’ouvre sur un manoir anglais baigné de lumière, un chat qui ronronne près de la cheminée, et une vieille dame souriante servant le thé. Bienvenue dans le cosy mystery, un sous-genre du polar où même le crime semble se dérouler sur la pointe des pieds. Ici, le meurtre se fait feutré, l’énigme se tricote au coin du feu et l’atmosphère est aussi apaisante qu’une balade dans la campagne anglaise.

23/08/2025, 10:15

ActuaLitté

La vulnérabilité comme langage commun des années 2020

Que raconte, au fond, cette Sad Girl Literature ? D’abord une expérience vécue — solitude, précarité affective et matérielle, hyper-conscience de soi — qui n’est pas que « triste ». Elle est politique (dans la manière de décrire le corps face aux normes), économique (dans la façon de détailler l’épuisement au travail), médiale (dans l’imbrication du récit et des réseaux).

20/08/2025, 13:30

ActuaLitté

Redéfinir l’expérience de lecture à l’heure du livre numérique accessible

Aujourd’hui encore, plus de 2/3 des livres numériques jeunesse sont produits dans des formats qui reprennent fidèlement la mise en page de leur version imprimée. Une solution rassurante pour les éditeurs, car elle garantit que le rendu visuel reste intact. Mais ce choix interroge sur leurs stratégies numériques, notamment par l’inclusion de ceux qui présentent des troubles (dys…), devenue une exigence majeure.

19/08/2025, 11:28

ActuaLitté

Sad girl lit : mode fugace ou symptôme durable ?

Tour à tour caricaturé en littérature de l’ennui chic et célébré comme le miroir des tourments contemporains, le « sad girl lit » n’en finit pas de provoquer. Accusé d’uniformiser l’expérience féminine, il est aussi le terrain d’expérimentations queer, de fables cannibales et d’utopies « hopepunk ». Symbole d’une génération qu’on dit mélancolique, ce label concentre surtout les fractures d’une critique en quête de nouveaux horizons.

19/08/2025, 11:18

ActuaLitté

Marketing de la vulnérabilité : BookTok et Sad Girl Lit, les usines à émotions

Difficile d’évoquer la diffusion du phénomène SadGirlLit sans parler de BookTok. En 2021, les ventes de livres imprimés aux États-Unis ont atteint un sommet historique (825 millions d’unités) — l’analyste NPD citée par le World Economic Forum pointait explicitement l’effet TikTok et la création de rayons « BookTok made me buy it » chez des chaînes comme Barnes & Noble.

18/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Pourquoi ces héroïnes fascinent : anatomie de l'archétype Sad Girl Lit

Quels sont les codes qui reviennent dans cette fameuse Sad Girl Literature ? D’abord l’introspection — une voix narratrice qui rase les bords, examine les pensées comme on tourne une pierre entre les doigts. Les héroïnes sont ultra-conscientes de leur corps, de leur image, du regard qui pèse. 

17/08/2025, 08:34

ActuaLitté

D’où vient la littérature de ”Fille triste“ ? petite histoire d’un grand malentendu

L'expression « sad girl literature » ou Sad Girl Lit circule depuis plusieurs années dans les médias anglo-saxons, parfois comme une étiquette marketing, parfois comme un repoussoir critique. Une littérature de la vulnérabilité qui serait apparue, avant de devenir un label mondial. Sortez les mouchoirs, ça va pleurer dans les chaumières...

15/08/2025, 11:40

ActuaLitté

Quand la science passe en mode fiction : les experts racontent le climat

À la croisée des chemins entre littérature et science, une tendance émerge : des essais romancés et des fictions écrites par des scientifiques pour mieux faire passer le message climatique. Incapables de se faire entendre avec leurs graphiques et équations, certains experts choisissent la plume du conteur pour frapper les esprits. Suite de notre dossier explorant les multiples aspects de la Climate Fiction.

12/08/2025, 09:40

ActuaLitté

De la haine au racisme, puis au génocide : la terrible leçon d'Histoire signée Marvel

Une épopée n’a pas besoin de chapitres par dizaines pour édifier un récit époustouflant. X-Men, Futur antérieur offre la quintessence de ce que les histoires déclinées autour des porteurs du gène X permet. Sorti en 2023, et signé Marc Guggehnheim au scénario et Manuel Garcia au dessin, ce récit devient un manuel de philosophie contre les dérives totalitaires. Et bien plus encore. 

27/07/2025, 19:23

ActuaLitté

"Violeur !" : dans les coulisses d'un livre choc sur le porno

Il y a eu #MeToo. Il y a eu les viols de Gisèle Pélicot. Et puis, il y a l’affaire de la pornographie amateure : French Bukkake, Jacquie et Michel. Face à ces violences, quinze autrices et journalistes ont uni leurs forces pour créer Sous nos regards, un livre collectif et entièrement bénévole publié aux éditions du Seuil, véritable ovni dans le paysage éditorial. ActuaLitté vous embarque dans les coulisses d’une aventure littéraire hors norme, où solidarité, écriture et engagement ne font qu’un.

03/07/2025, 16:49

ActuaLitté

"Un miracle ?" : ces biographies sur le pape Léon XIV... qui n’en sont pas

Ce 8 mai 2025, tous les regards étaient braqués sur la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, au Vatican. Alors que le nouveau pape Robert Francis Prevost, alias Léon XIV, se présentait pour la première fois au monde entier, des petites mains s'affairaient en coulisses pour publier les premiers ouvrages sur ce nouveau visage...

27/05/2025, 12:36

ActuaLitté

Pourquoi Jeanne & Juliette fait le pari d’une édition sincère et incarnée ?

Éditrice et fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, Virginie Bégaudeau signe une série d’articles dans nos colonnes. Sa maison propose des récits aux figures féminines fortes, ancrées dans des contextes historiques marquants – un écho à notre époque, par-delà les siècles. Or, être indépendant, c'est publier librement, mais jamais seule. Voici son dernier billet.

10/05/2025, 14:48

ActuaLitté

Roman historique : quelle place pour les auteurs francophones ?

L’éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, ouvre pour ActuaLitté une série d’articles inédits. Sa maison met les femmes au cœur des récits, les inscrivant toujours dans un cadre historique fort. Des héroïnes puissantes confrontées à des contextes tout aussi marquants. Pour dernière analyse, elle mesure la présence d'oeuvres francophones en regard de celles traduites : alors ?

07/05/2025, 09:00

ActuaLitté

Fidélité historique et liberté narrative : l’équilibre délicat du roman historique

L’éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, inaugure une nouvelle série d’articles pour ActuaLitté. Sa maison se distingue par des récits mettant les femmes au premier plan, dans des contextes historiques puissamment ancrés. Pour ce nouveau sujet, elle évoque l'importance du contexte historique dans la narration.

05/05/2025, 12:50

ActuaLitté

Huis clos au bout du monde : la saga horrifique qui va vous hanter

Quatre Eisner Awards, un Prix d’Angoulême, plus de 80.000 exemplaires vendus en France : The Nice House on the Lake n’est pas un simple comics d’horreur, c’est un phénomène. Imaginez que votre meilleur ami vous convie dans une somptueuse villa isolée… la veille de l’apocalypse ? Et au lendemain, que faire dans dans cette jolie maison à côté de la mer ?

03/05/2025, 22:29

ActuaLitté

Revisiter le feuilleton littéraire, ce vieux copain qu’on croyait perdu

Virginie Bégaudeau, éditrice et fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, poursuit sa série d’articles dans nos colonnes : après avoir passé en revue l'Histoire et les héroïnes qui peuplent le romans, écoutons-la sur une autre approche. Il y a encore une vingtaine d’années, si on avait dit à un lecteur lambda que le bon vieux roman-feuilleton allait refaire surface, il aurait probablement haussé les épaules... À tort ?

29/04/2025, 18:00

ActuaLitté

Quand les romans historiques racontent notre présent

Fondatrice des éditions Jeanne & Juliette, l’éditrice Virginie Bégaudeau a entamé une série d’articles dans nos colonnes. Si sa maison se distingue par des récits mettant en lumière des figures féminines fortes, toujours dans des contextes historiques marqués, ce sont avant tout des oeuvres qui parlent de notre monde contemporain. L'époque, un décor plus révélateur qu'on ne l'imagine ?

25/04/2025, 15:05

ActuaLitté

Les héroïnes de sagas historiques : portraits de femmes vertigineuses

L'éditrice Virginie Bégaudeau, fondatrice des éditions Jeanne & Juliette inaugure pour ActuaLitté une série d'articles : si sa maison publie des récits où les femmes sont au centre, elles s'inscrivent dans un cadre historique fort. Des héroïnes de choc dans un contexte qui ne l'est pas moins. Portraits de femmes et évolution dans la littérature de leur représentation : un premier texte hors norme.

22/04/2025, 16:11

ActuaLitté

Bosch de Michael Connelly, l'autre inspecteur Harry

Les joies et délices de la paternité induisent parfois de bien longues — ou courtes — nuits, suivant le référentiel. Et si bébé ne se découvre pas encore une passion pour l’audiovisuel, la voix de Titus Welliver, incarnant le détective Harry Bosch à l’écran, a des vertus apaisantes. Amusant, d’ailleurs, que l’acteur campant le personnage de Michael Connelly, soit également peintre. Comme un certain Jérôme ?

06/04/2025, 18:37

ActuaLitté

Houris : les secrets d'écriture bien gardés du Goncourt de Kamel Daoud

En 2010, Houellebecq avait puisé dans Wikipedia pour nourrir La Carte et le territoire sans prendre le soin de mentionner ses emprunts. Et le roman obtint malgré tout le Goncourt. Quatorze ans plus tard, une Académie renouvelée a consacré le roman Houris de Kamel Daoud et... bis repetita

18/01/2025, 09:29

ActuaLitté

Haruki Murakami, une vertigineuse galaxie romanesque

PORTRAIT – Dire que le prochain roman d’Haruki Murakami, La Cité aux murs incertains (trad. Hélène Morita, Belfond, janvier 2025), est attendu en France est un euphémisme. À la faveur d’une œuvre féconde et singulière, l’écrivain japonais est devenu une figure majeure de la littérature mondiale – ce qui ne doit rien au hasard. 

21/12/2024, 11:30

ActuaLitté

Le tabou de la guerre civile algérienne n'a pas attendu Kamel Daoud pour se briser

La controverse entourant Kamel Daoud et son roman Houris, prix Goncourt 2024, s'inscrit dans les débats sur la guerre civile algérienne. Cette œuvre serait la première à avoir bravé l'interdit et brisé le tabou du récit... Sauf que ce thème a déjà été abordé par nombre d'écrivains algériens, souvent des femmes. Et ce, malgré La charte pour la paix et la réconciliation nationale d'Algérie. 

13/12/2024, 12:23

ActuaLitté

Livre d'occasion : pourquoi une taxe n'aidera ni auteurs ni éditeurs

Le partage de la valeur entre éditeurs et auteurs portait jusqu’à présent sur la seule commercialisation des ouvrages neufs. Chacun campait alors sur des positions personnelles. Le marché de l'occasion a les atours de l'El Dorado et les intérêts convergent : estimé à 351 millions €, voici un gâteau très appétissant. Au point que l’on sorte les couverts, serviette autour du cou et tout le monde se remet à table.

10/12/2024, 12:20

ActuaLitté

2024, le début de la fin pour l'édition indépendante ?

L'année 2024, perturbée par une inflation toujours présente, l'instabilité politique et un recours plus important à l'occasion, s'annonce assez morose pour le secteur du livre. Mais certains acteurs, pris à la gorge par le manque de place en librairie et la hausse des coûts de production, tirent plus particulièrement la langue. Alors, l'indépendance passera-t-elle l'hiver ?

21/11/2024, 09:08

ActuaLitté

Jordan Bardella, le grand retour du Front national en librairie

Dans une grosse semaine sortiront les Mémoires de Jordan Bardella, Ce que je cherche. Un retour pour ce jeune politicien de 29 ans, sur un parcours, entamé à 16 ans, ainsi qu’un regard sur « ses origines, son amour de la France ». Une affection que les libraires ne lui rendent pas, tant gronde l’opposition à cet ouvrage.

01/11/2024, 17:13

ActuaLitté

Avenir de l'édition : un outil IA qui évalue la qualité des livres

Point de convergence des professionnels du monde entier, la Foire du Livre de Francfort fournit une plateforme pour les dernières avancées du secteur. Cette année, un logiciel vend du rêve en améliorant « la qualité de la sélection des manuscrits ». Une belle promesse…  assurée par l'intelligence artificielle.

26/10/2024, 18:49

ActuaLitté

Lise Caillat : "l’Italie est un point de référence littéraire" (4/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont trois premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:24

ActuaLitté

En Italie, le traducteur doit "arracher les contrats avec les dents" (5/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont quatre premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:24

ActuaLitté

Fiction italienne : les éditeurs français affinent leurs goûts (3/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont deux premières parties sont déjà publiées sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:23

ActuaLitté

En Italie, le marché de la traduction sous pression (2/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays, dont une première partie est déjà publiée sur ActuaLitté.

08/10/2024, 13:22

ActuaLitté

La fiction italienne, un genre en plein essor sur le marché français (1/5)

#FranceItalie – Depuis 2007, la fiction italienne traduite en France a connu une forte croissance, soutenue par un intérêt accru des éditeurs pour la littérature étrangère et le rôle essentiel des traducteurs. Mais le marché de l’autre côté des Alpes a évolué, et les éditeurs français privilégient désormais les titres commerciaux ou primés en Italie. Enquête sur les liens entre les structures éditoriales des deux pays.

08/10/2024, 13:05

ActuaLitté

Les Moutons Électriques rêvent-ils de l'argent de Bolloré ?

Les Moutons Électriques fêtent leurs 20 ans au milieu de sérieuses difficultés, au point d’avoir risqué le dépôt de bilan… Pour éviter le sort d'ActuSF, racheté en octobre 2023, l’éditeur de Jean-Philippe Jaworski a monté un crowdfunding, tout en reprenant les discussions avec Hachette Livre pour une cession éventuelle. Deux approches qui font grincer quelques dents…

01/10/2024, 18:20

ActuaLitté

Furet du Nord : “Le livre est une matière vivante. Ne baissons pas les bras”

Coup de tonnerre dans la librairie : le groupe Nosoli (Furet du Nord, Decitre, Générale Librest, ORB, entre autres) procéderait à la fermeture de cinq établissements. Ainsi que d’un entrepôt. Au global, plusieurs dizaines de postes supprimés : des fourches caudines obligatoires, pour maintenir l’activité. Enquête sur un séisme et ses répercussions.

27/09/2024, 13:13

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Miss Littérature : “Enfin, il y a un concours qui comprend ce que je suis”

Miss Littérature par ci, Miss Littérature par là. Dans plein de pays d’Afrique, ces jeunes filles qui lisent, écrivent et s’engagent occupent les réseaux sociaux. Mais quel est ce lien entre un concours de Miss et la littérature ?  Que véhicule ce concours, bien au-delà des frontières de son pays d’origine, le Bénin ? Juste une envie de tout savoir sur ce concours international africain qui fêtera ses 10 ans l’an prochain et crée un vrai buzz dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage, ADCF Africa.

04/09/2025, 15:29

ActuaLitté

“La longévité de Léonard, c'est la magie du gros nez”

La galerie Huberty & Breyne, avenue Matignon, respire le luxe et le calme feutré. C’est là, sous la lumière blanche qui éclaire les planches originales de Léonard, que je retrouve Turk. Cinquante-six albums, une carrière au long cours, et pourtant l’homme qui m’accueille n’a rien du bateleur. Calme, pondéré, en retrait. Le sourire discret, il s’excuserait presque d’avoir traversé 50 de BD.

04/09/2025, 11:56

ActuaLitté

Violences sexistes et sexuelles : "On a écrit le livre qu'on aurait aimé lire il y a dix ans"

400 pages de témoignages et de dessins. Les Combattantes n’est pas une « bible du féminisme », mais un ouvrage de référence sur les luttes féministes. Inceste, violences sexistes et sexuelles dans
les milieux de pouvoir, dans le monde de la BD, silences institutionnels… Géraldine Grenet et Marie-Ange Rousseau ne contournent rien. Leur bande dessinée documente, dénonce et vulgarise, avec un mot d’ordre : rendre visible ce que trop longtemps, on a voulu taire.

03/09/2025, 17:26

ActuaLitté

Des livres nécessaires, indispensables et vitaux, en cette rentrée littéraire

La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....

03/09/2025, 08:49

ActuaLitté

Ziad Medoukh : survivre à Gaza entre famine et bombardements

Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.

02/09/2025, 17:42

ActuaLitté

Cinq mille ans plus tard, l’héritage fascinant des Sumériens

Dans cette carte blanche, Éric Tasset revient sur l’Arche des Deux Fleuves, un projet entamé il y a près de quarante ans. Il y explore l’héritage fascinant des Sumériens, « la mère de toutes civilisations ». On leur doit l’écriture, la roue, l’arithmétique, mais aussi des mythes fondateurs comme celui du Déluge.

02/09/2025, 15:22

ActuaLitté

“Le devoir de l’écrivain est d’inventer une partie de la solution”

Publiés entre 2022 et 2024 aux éditions Fables fertiles, Monstrueuse féérie, L’Angélus des ogres et Clapotille forment un triptyque émanant d’un seul et même narrateur psychotique. Pris à divers stades de sa quête existentielle, celui-ci délire, côtoie les limites de l’imaginaire. À travers les rêves et les mots, il informe des mondes qui s’entrecroisent dangereusement, pour le meilleur et pour le pire.

02/09/2025, 12:19

ActuaLitté

Partout le même ciel de Hajar Bali : la joie intranquille d’une Algérie qui s’éveille

Aujourd’hui, nous disposons du recul nécessaire pour repérer et nommer les pathologies intellectuelles qui se logent dans une partie significative de la production littéraire en Algérie. Celles-ci peuvent se résumer en quelques thématiques répétitives uniformisant l’imaginaire et la création : le culte des « origines ancestrales », la « crise de l’identité », le « problème de notre Histoire », les « guerres des langues », la « transgression courageuse des tabous sexuels » dans le cadre exclusif des schémas patriarcaux, etc.

01/09/2025, 10:49

ActuaLitté

Les Éditions Midi trente : une mission dédiée aux jeunes lecteurs

Les Éditions Midi trente, récemment signées chez DG Diffusion, prennent la parole à l’occasion de la rentrée pour se présenter. Spécialisées dans les ressources psychoéducatives, elles œuvrent depuis 2010 pour accompagner les jeunes dans la gestion de leurs défis.

01/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception

Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…

29/08/2025, 19:19

ActuaLitté

Alice éditions : “Notre espoir pour les 30 prochaines années...”

Maison jeunesse installée en Belgique, Alice éditions rejoint le collectif des éditeurs qui célébrent un anniversaire particulier cette année. Et depuis l'outre-Quiévrain, la maison se dévoile, racontée par celles et ceux qui l'animent.

27/08/2025, 10:20

ActuaLitté

Le lien essentiel que les parents perdent en ne lisant pas à leurs enfants

La lecture à voix haute, loin d'être une simple activité scolaire, est une véritable passerelle vers le développement cognitif, émotionnel et social des enfants. En France, des études ont démontré que cette pratique stimule l'acquisition du vocabulaire, améliore la compréhension orale et renforce les liens affectifs entre parents et enfants .

26/08/2025, 15:55

ActuaLitté

L'influence des planètes sur notre quotidien

Ah l’astrologie ! Que de remous depuis des millénaires ! Tantôt vénérée comme une science à part entière, tantôt décriée comme l’objet du mal, pour finir par être reléguée au rang de charlatanisme, l’astrologie secoue les esprits. C’est le moins que l’on puisse dire. Sofia Pastor a publié divers ouvrages sur le sujet et nous embarque dans les étoiles. 

26/08/2025, 10:59

ActuaLitté

Science participative : quand un atelier devient un laboratoire clandestin du futur

Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.

25/08/2025, 18:55

ActuaLitté

N’oublie pas notre Arménie : voyage dans les décombres d’un génocide dénié

De la ville d’Alep à celle d’Alexandrie, en passant par Samarcande, Yahia Belaskri signe un passionnant voyage qui raconte avec un humanisme profond la longue résistance du peuple arménien face à une effroyable entreprise d’annihilation et de négationnisme historique. 

25/08/2025, 09:57

ActuaLitté

“La violence coloniale n’a pas détruit ce qui faisait notre humanité”, Achille Mbembe

Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.

25/08/2025, 09:41

ActuaLitté

“Si on ne veut pas que l’écologie disparaisse, il faut savoir d’où et avec qui on parle”

Il est des festivals qui ne ressemblent à aucun autre. Agir pour le vivant, à Arles, appartient à cette catégorie rare. Dans les ruelles baignées de lumière, on ne vient pas seulement pour débattre d’écologie ou de culture, mais pour tenter de réinventer un rapport au monde. Anne-Sylvie Bameule, Présidente du directoire d’Actes Sud, cofondateur de l'événement, livre un regard singulier sur cette 6e édition.

24/08/2025, 19:45

ActuaLitté

“Produire des données scientifiques ne suffit pas à transformer les choses”

Le festival Agir pour le vivant s’ouvre cette année encore à des voix qui bousculent notre rapport au monde. Parmi elles, celle d’Isabelle Hillenkamp, socio-économiste et directrice de recherche à l’IRD, dont le travail explore les liens entre corps, territoire et résistances. Elle y animera un atelier participatif et réflexif intitulé : « Ce que nos corps racontent des territoires que nous habitons ». 

24/08/2025, 16:12

ActuaLitté

À Besançon, Livres dans la Boucle mise sur l’hybridation des arts

À Besançon, le festival Livres dans la Boucle s’impose comme un rendez-vous littéraire qui dépasse les frontières du livre. Théâtre, musique, cinéma ou arts visuels s’invitent à la rentrée littéraire pour séduire de nouveaux publics tout en fidélisant les habitués.

20/08/2025, 14:39

ActuaLitté

Comment un stagiaire inventa l'algorithme qui prédit le Prix Goncourt

Avec de l'Intelligence artificielle, quelques connaissances en code et des bases de données solides, sont réunis tous les éléments nécessaires pour tenter de donner vie à la psychohistoire, cette science fictive imaginée par Isaac Asimov. Et de l'applique au plus prestigieux des prix littéraires français : le Goncourt. Voici comment a débuté la folle aventure, attestée dans le carnet d'un stagiaire en rubrique Livre : concevoir un outil prédictif pour s'assurer de décrocher les lauriers de l'Académie...

19/08/2025, 09:56

ActuaLitté

Gaza meurt sous nos yeux : le cri d’alerte

Face au blocus, aux bombardements et à la famine qui ravagent Gaza, le Pen Club français appelle les États à assumer leurs responsabilités. Dans une tribune, le président du comité des écrivains pour la Paix, au sein du Pen Club, Philippe Pujas dénonce l’impuissance de l’ONU et les vetos qui paralysent toute action. L’organisation réaffirme par ailleurs son soutien aux écrivains palestiniens et aux auteurs israéliens opposés à la politique de Benjamin Netanyahou.

18/08/2025, 16:28

ActuaLitté

Rentrée littéraire : la parité en progrès, mais encore fragile

Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

ActuaLitté

Obsolescence programmée de la critique littéraire

Il fut un temps – un gros demi-siècle – où dans le journal, se signaient des avis argumentés, par des journalistes dont la seule arme était une plume trempée dans l’encre et la conviction. Un texte parfois sévère, toujours nourri par une lecture attentive. Aujourd’hui ? Eh bien, il paraît que tout cela est un peu… daté, voire dépassé. Presque risible, si l’on en croit les grands décideurs de l’information culturelle.

15/08/2025, 10:30

ActuaLitté

"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.

14/08/2025, 19:07

ActuaLitté

Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans

Chaque année, la rentrée littéraire envahit les rayons des librairies avec près de 500 romans. Mais, si l’on s’y penche, la véritable histoire se joue du côté des nouvelles voix. Malgré leur faible nombre — environ 70 premiers romans par rentrée —, ils sont très présents dans le palmarès des ouvrages marquants de la décennie. 

14/08/2025, 10:02

ActuaLitté

Gaza : le silence du monde littéraire français

Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, s’interroge sur le silence qui entoure Gaza au sein de l’édition et de la création française. Dans ce billet, il se pose une question : « Aujourd’hui, face à Gaza, où sont ces voix courageuses ? »

 

13/08/2025, 16:21

ActuaLitté

Les 400 coups: 30 ans de création libre, audacieuse… et humaine

Depuis 1995, Les 400 coups font figure d’ovni dans le paysage de l’édition jeunesse francophone. Née d’un désir de donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas, cette maison québécoise a su imposer une voix singulière, irrévérencieuse et profondément respectueuse de l’intelligence des enfants. Un parcours que la maison d'édition retrace dans le texte ci-dessous, pour ActuaLitté...

11/08/2025, 14:45

ActuaLitté

Habitation Clément : un paradis martiniquais entre passé et avenir

L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.

08/08/2025, 18:42

ActuaLitté

Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

ActuaLitté

Accès éditions : 30 ans d’innovation pédagogique

Trente ans, ce sont autant de livres publiés chez Accès éditions, maison qui a soufflé sa trentième bougie en cette année 2025. Sur la proposition de ActuaLitté, l'éditeur nous adresse un texte qui revient sur ces années de formations, d'expériences éditoriales et une longévité plaisante : une maison d’édition indépendante, atypique, familiale, conviviale et ouverte sur le monde.

08/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Engagées, indépendantes et d’avant-garde : éditions Talents Hauts, 20 années de livres

Les anniversaires ne se célèbrent pas uniquement avec des bougies et des gâteaux. Parfois, ce sont des souvenirs qui se partagent, bien volontiers. Laurence Faron, directrice et fondatrice de la maison Talents Hauts se souvient. Et nous raconte. 20 ans, déjà. Si jeune et pourtant, quel chemin parcouru !

04/08/2025, 16:15

ActuaLitté

Le passage de Stendhal à Nancy

Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.

04/08/2025, 09:36

ActuaLitté

Le saut décisif : comment l’intelligence artificielle transforme le monde du livre ?

Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations culturelles. Dans ce billet, il décrypte comment l’IA, déjà omniprésente dans l’édition, la traduction, l’illustration ou la distribution, redessine les métiers et les équilibres du secteur. Entre promesses d’émancipation créative et risques d’uniformisation culturelle, il invite à penser dès aujourd’hui un modèle où la technologie ne relèguerait pas l’humain au second plan.

03/08/2025, 11:56

ActuaLitté

Floriane Zaslavsky, une écrivaine perchée sur le toit du monde

Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.

31/07/2025, 16:50

ActuaLitté

Initiation à la sonothérapie : le guide pour découvrir ses bienfaits

Dans un monde en quête de sérénité, la sonothérapie séduit de plus en plus. Grâce aux vibrations des bols chantants, gongs ou diapasons, cette pratique accessible apaise le mental, renforce l'immunité et invite à un voyage intérieur profond. Une initiation douce à une discipline vibrante de bien-être et d’équilibre, exposé par Sylvie Captain-Sass et Emmanuelle Karrer, autrices de Sonothérapie. Les bonnes pratiques, chez Dangles.

31/07/2025, 11:25

ActuaLitté

Fil info de Pascal Nordmann : l’actualité kaléidoscope

On connaissait Pascal Nordmann auteur, metteur en scène, comédien, plasticien, et voici qu’on le découvre chroniqueur de l’actualité grâce aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune qui éditent Fil info, un florilège d’humeurs sur l’actualité, un regard décalé, lunaire ou surréaliste, le tout, comme à son habitude, avec ironie et poésie. 

29/07/2025, 08:00

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.