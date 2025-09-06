Maman, la plus belle du monde ? Les mères au coeur de La Grande librairie

Quatre ans après Premier Sang (Albin Michel/Le Livre de Poche), consacré à son père, Amélie Nothomb se penche pour la première fois sur sa mère, disparue en février 2024. Dans Tant mieux (Albin Michel) elle embrasse la forme du conte pour raconter une femme insaisissable, et brise le silence sur un deuil impossible. C’est le récit gracieux, pudique et déroutant d’une orpheline qui cherche à percer le mystère de celle qu’elle a aimée plus que tout.

C’est à la résolution d’une énigme familiale que s’attelle Laurent Mauvignier dans La maison vide (Éditions de Minuit). Au cœur de ce grand roman intime et envoûtant, une question : pourquoi le visage de sa grand-mère a-t-il été découpé de toutes les photos de famille ? Pour y répondre, l’auteur d’Apprendre à finir et d’Histoires de la nuit (Les Éditions de Minuit/Minuit double) retrace la vie de celles et ceux qui se sont succédés dans la même demeure sur trois générations, et réveille les fantômes d’histoires enfouies.

Il est aussi question de récits, de secrets et de fantômes chez la romancière et traductrice Jakuta Alikavazovic. Lauréate du Goncourt du premier roman pour Corps volatils (Éditions de l’Olivier/Points) et du Prix Médicis essai pour Comme un ciel entre nous (Stock/Points), son nouveau roman, Au grand jamais (Gallimard) sonde le parcours d’une mère disparue.

C’est le portrait d’une poétesse exilée qui renonce à la poésie. Une réflexion sur la manière dont les fictions façonnent nos existences. Et la cartographie, enfin, d’une relation mère/fille placée sous le signe du silence, de la littérature, de l’écriture.

Point de rédemption chez Justine Lévy — mais plutôt Une drôle de peine (Stock) ! Vingt après la mort de sa mère, ancienne mannequin excessive et fantasque, elle nous embarque dans une aventure aux confins de la Bretagne, de l’Inde et du 18eme arrondissement de Paris, sur les traces de cette figure ténébreuse et fuyante qu’elle tentait déjà de cerner dans Mauvaise fille (Stock/Le Livre de Poche).

Enfin, comme chaque semaine, La Grande Librairie met à l’honneur un primo romancier. Ce mercredi, Ramsès Kefi nous plonge dans le quotidien d’un fils unique dont la routine est chamboulée par la disparition inexpliquée de sa mère. Roman d’initiation et de réconciliation, Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey) raconte aussi, peut-être d’abord, une grande histoire de transmission.

C’est avec ce souci de transmission, d’ailleurs, et dans le cadre de notre concours Si on lisait à voix haute, que Ramsès Kefi a rencontré les élèves membres de l’atelier d’écriture du Lycée Louise Weiss à Achères (Yvelines) — son ancien lycée ! Il leur a parlé d’un roman qu’il a découvert quand il était lui-même adolescent : Les Misérables de Victor Hugo.

Enfin, cap sur Rennes, où une certaine Aliénor Mauvignier cultive le gout de la lecture dans sa librairie « Comment dire ». Elle évoquera, pour nous, quelques pépites littéraires publiées dans de petites maisons d’édition et dont il faut s’emparer d’urgence !

Un extrait des différents ouvrages de l'émission est proposé en fin d'article.

