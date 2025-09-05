BD sur l’affaire Mazan : l’un des auteurs accusé de violences conjugales

Le 29 août, au lendemain de la parution, Flore Baudry, ancienne compagne du dessinateur Hippolyte, a publié un long message sur ses réseaux sociaux.

Elle y accuse l’artiste de violences conjugales, psychologiques, physiques et sexuelles, survenues entre 2009 et 2014 : « Je vous jure que depuis hier soir où je suis tombée sur cette publication de BD, je tremble », écrit-elle, avant d’expliquer avoir appelé sa fille et replongé dans des souvenirs douloureux. « J'ai été victime. Oui, d'un homme que tous pensent être le visage incarné de la gentillesse et de l'humanité. D'un homme certes talentueux mais qui m'a fait vivre violences, maltraitances et racisme. »

La réaction de l’Iconoclaste

Face à ce témoignage, la maison d’édition l’Iconoclaste a réagi dans un communiqué. Elle assure : « Ni l’Iconoclaste, ni les auteur·ices et expert·es de l’ouvrage n’étaient au courant de l’existence de ces accusations. Nous sommes tombé·es des nues. Nous sommes en contact avec Flore Baudry depuis vendredi. Elle nous a confié son traumatisme. Nous comprenons sa réaction et son émotion. »

L’éditeur précise qu’Hippolyte n’avait jamais évoqué ces accusations au moment de sa participation au projet : « Notre choix éditorial se serait orienté d’une autre manière si nous avions été informés. Nous sommes rattrapé.e.s par notre sujet », assure-t-il auprès d'ActuaLitté. Il se dit « navré, choqué, et désolé de ce que cela a pu lui (Ndr : Flore Baudry) faire ressentir, à l’inverse de l’intention initiale en publiant cette BD ».

Au sujet de savoir s'il fallait retirer ou non l’ouvrage de la vente, la maison nous répond : « La question s’est véritablement posée. Mais il s’agit d’un projet collectif, réunissant vingt-trois illustrateurs, douze experts et deux journalistes, mené notamment en partenariat avec la Maison des femmes, à qui une partie des bénéfices est reversée. Aucun des faits relatés dans l’ouvrage n’est contesté. Hippolyte n’y a contribué qu’en tant que dessinateur des scènes du procès. Le livre, fruit de l’engagement d’une trentaine de personnes, ne se trouve donc pas remis en cause dans son contenu. »

L’Iconoclaste a néanmoins suspendu toute promotion, estimant qu’il ne lui revenait pas de s’approprier le témoignage de Flore Baudry ni de poursuivre comme si rien ne s’était passé.

Le dessinateur conteste les accusations

Après son témoignage, Flore Baudry a exprimé sa gratitude pour les nombreux messages de soutien reçus : « Ça me fait tellement chaud au cœur, j'étais loin de penser que mon commentaire allait autant toucher. » Et d'ajouter, au sujet de celui qu'elle accuse : « Sa défense se concentre sur le dépôt de plainte (comme font tous les agresseurs), mais quid des trois années de relation ? Quid des humiliations, des violences psychologiques et physiques, des insultes, du viol conjugal, du contrôle coercitif, du gaslighting ? »

Elle fait ici référence aux plaintes portées par chacune des parties, pour violences, en 2015, qui ont été toutes deux classées sans suite.

L’avocate du dessinateur, Me Noémie Saidi-Cottier, de son côté, partage auprès d'ActuaLitté : « Hippolyte conteste avec la plus grande fermeté l’intégralité de ces accusations. » Pris pour cible publiquement « sans pouvoir se défendre », le dessinateur estime subir un « procès médiatique » où la présomption d’innocence est bafouée, car « il ne peut pas prouver qu’il est innocent », continue la juriste.

« Une accusation, aussi grave soit-elle, ne constitue pas une preuve en soi. Seule une enquête et une décision judiciaire peuvent établir la réalité de faits », met cette dernière en évidence. Elle dénonce plus généralement « le déferlement de haine et d’accusations » sur les réseaux sociaux.

Enfin, elle annonce : « Mon client (…) a décidé de saisir les juridictions compétentes afin que cette situation soit examinée et arbitrée par les autorités judiciaires, seules légitimes à dire le droit ». Le dépôt d’actions en diffamation et pour atteinte à la présomption d’innocence sont prévues. « La présomption d’innocence, insiste Me Noémie Saidi-Cottier, n’est pas un simple concept abstrait ni un outil d’impunité, mais une protection fondamentale qui empêche qu’une personne soit publiquement mise en cause sans preuve. »

L’affaire prend un relief particulier, car elle éclate au cœur d’un projet censé dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Flore Baudry elle-même souligné : « C’est un uppercut que je viens de me prendre en lisant son nom sur cette liste, sur un projet tel que celui-là. À moins d’un repentir clair (…) son intervention n’est que pur washing. » L’Iconoclaste reconnaît : « Nous sommes tristes et en colère pour la cause que défend cet ouvrage. Nous sommes désolé·e·s pour Flore Baudry. »

Formé à l’École Émile Cohl, le dessinateur Hippolyte, de son vrai nom Frank Meynet, est reconnu pour ses styles variés, de l’aquarelle à l’expressionnisme en carte à gratter. Lauréat de prestigieux prix comme le Rossel (2020) ou le Laurence Tran (2015), il excelle notamment dans la BD-reportage et les adaptations graphiques.

