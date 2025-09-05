Jeunesse : découvrez la première sélection du prix Vendredi 2025

Créé en 2017 par les éditeurs Jeunesse du Syndicat national de l’édition, le Prix Vendredi est le premier grand prix national consacré à la littérature adolescente en langue française. Chaque année, un jury de professionnels distingue un roman destiné aux lecteurs à partir de 13 ans, paru entre le 1er octobre de l’année précédente et le 30 septembre de l’édition en cours.
Depuis 2023, un second prix, organisé en partenariat avec le dispositif pass Culture, vient compléter la distinction principale. Le Prix Vendredi des lecteurs du pass Culture est attribué par un jury composé de neuf jeunes âgés de 15 à 19 ans, qui choisissent leur roman lauréat parmi la sélection officielle.
À croquer, Anne-Fleur Multon, Thierry Magnier
Célèbre à en mourir, Alain Gagnol, Syros
Dans le ventre de Fianna Sinn, Fanny Chartres, L’école des loisirs
Francœur, Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail, L’école des loisirs
La Part du vent, Nathalie Bernard, Thierry Magnier
Les Frontières écarlates, Solène Ayangma, Talents Hauts
Le Silence est à nous, Coline Pierré, Flammarion Jeunesse
Nina perd le Nord, Céline Gourjault, Seuil Jeunesse
Sainte-Marie-des-Haines-Infinies, Louise Mey, La Ville brûle
Véda s’en va, Sarah Maeght, Albin Michel
La remise du Prix Vendredi aura lieu le mardi 4 novembre à 11h, à la Médiathèque Françoise Sagan (Paris 10e). L'an dernier, la lauréate était Maureen Desmailles, pour son roman La Chasse (Thierry Magnier).
