Jeunesse : découvrez la première sélection du prix Vendredi 2025

Depuis 2023, un second prix, organisé en partenariat avec le dispositif pass Culture, vient compléter la distinction principale. Le Prix Vendredi des lecteurs du pass Culture est attribué par un jury composé de neuf jeunes âgés de 15 à 19 ans, qui choisissent leur roman lauréat parmi la sélection officielle.

La sélection 2025 (10 titres en lice)

À croquer, Anne-Fleur Multon, Thierry Magnier

Célèbre à en mourir, Alain Gagnol, Syros

Dans le ventre de Fianna Sinn, Fanny Chartres, L’école des loisirs

Francœur, Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail, L’école des loisirs

La Part du vent, Nathalie Bernard, Thierry Magnier

Les Frontières écarlates, Solène Ayangma, Talents Hauts

Le Silence est à nous, Coline Pierré, Flammarion Jeunesse

Nina perd le Nord, Céline Gourjault, Seuil Jeunesse

Sainte-Marie-des-Haines-Infinies, Louise Mey, La Ville brûle

Véda s’en va, Sarah Maeght, Albin Michel

La remise du Prix Vendredi aura lieu le mardi 4 novembre à 11h, à la Médiathèque Françoise Sagan (Paris 10e). L'an dernier, la lauréate était Maureen Desmailles, pour son roman La Chasse (Thierry Magnier).

