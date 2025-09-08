Je me demandais si Duras n’avait pas vraiment été ma grand-mère

Aucun bruit dans les appartements. Tous les volets du bâtiment étaient clos. Ça faisait froid dans le dos. On se serait cru dans Shining de Stanley Kubrick. J’ai été pris alors d’une espèce de peur d’enfant, la frayeur d’y croiser des fantômes.

J’ai découvert à ce moment-là que Marguerite Duras avait eu un appartement aux Roches Noires et que Marcel Proust y venait en villégiature avec sa grand-mère.

Je me suis dit qu’à force d’errer dans ces couloirs déserts, j’allais croiser les fantômes de Duras, de Proust, et de ma grand-mère. Parce que s’il y avait bien un fantôme que je voulais croiser, c’était celui de ma grand-mère. Cette grand-mère qui m’adorait, que j’adorais, pour laquelle je n’avais aucun secret.

Je me suis mis alors à imaginer le fantôme de ma grand-mère, que je finissais presque par confondre avec celui de Duras, tellement elles se ressemblaient toutes les deux. Deux petites bonnes femmes, pas plus hautes que trois pommes. Si bien que je me demandais au bout d’un moment si ma grand-mère ressemblait à Duras, ou si Duras n’avait pas vraiment été ma grand-mère.

Retour à Balbec est donc au départ une histoire de fantômes.

Et à force d’imaginer des fantômes dans cet ancien hôtel, si cher à Proust, je me suis dit que ce lieu étrange n’était pas situé à Trouville, mais à Balbec, la station balnéaire imaginaire, inventée par Proust, pour la Recherche du temps perdu, inspirée du grand hôtel de Cabourg mais aussi de cet hôtel des Roches Noires.

Et moi, là-dedans ? Si je pouvais rêver ma grand-mère en Marguerite Duras, en quoi ma grand-mère pouvait-elle me rêver ?

En pianiste virtuose !

Je me souviens que j’improvisais des mélodies sur le vieux piano Erard de mes parents. Personne ne savait jouer dans la maison. Il y avait ce piano quart de queue au milieu du salon. Je m’amusais à inventer des mélodies. Et ma grand-mère trouvait ça formidable. Elle applaudissait devant ce petit-fils prodige qui ne savait pas jouer, mais qui faisait merveilleusement semblant.

Voilà pourquoi, dans ce roman, l’homme qui revient dans la station balnéaire de son enfance est un grand pianiste et croit apercevoir sa grand- mère, sur la terrasse d’un ancien hôtel.

J’ai réalisé un peu mon rêve de ressusciter ma grand-mère, et aussi peut-être Marguerite Duras. Et j’ai réalisé le rêve de ma grand-mère, de faire de moi un grand pianiste !

Renaud Meyer

Renaud Meyer, né en 1965, est un écrivain, metteur en scène et acteur français. Après une première carrière comme juriste puis journaliste, il s’est tourné vers le théâtre et l’écriture. Auteur de cinq romans, il publie le premier en 2003, Les Deux Morts de Hannah K., adapté l’année suivante au théâtre (une pièce qui valut à Marianne Épin une nomination aux Molière de la meilleure comédienne). Son plus récent roman, Retour à Balbec, est paru le 21 août 2025 aux éditions Buchet-Chastel.

Crédits image : ©Philippe Matsas, éditions Buchet-Chastel

