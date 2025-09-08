90 questions pour apprivoiser la Constitution française

Cet ouvrage propose une entrée claire et structurée dans le droit constitutionnel à travers 90 questions-réponses. Conforme aux programmes de Licence, l’ensemble fait office de compagnon d’apprentissage comme de révision.
Des encadrés offrent un éclairage supplémentaire sur des notions cardinales, parmi lesquelles l’État et la souveraineté ou encore la procédure de révision de la Constitution française, afin d’ancrer des repères solides.
Une mécanique en questions réponses, parfaitement accordée à la discipline, guide la lecture et s’appuie sur la maîtrise de Thibaud Mulier, coresponsable de la première année de licence en droit à l’université de Nanterre.
Le public visé s’étend des étudiantes et étudiants de L1 Droit, de Sciences Po (UE 1 Droit) et d’AES, aux élèves des IEP de région, en passant par les préparationnaires aux concours administratifs (INSP, Assemblées…) et les personnels des institutions publiques (Sénat, Assemblée nationale, ministères…).
Le sommaire déroule cinq volets : définition et genèse de la Constitution (jusqu’en 1958) ; fonctions du texte suprême ; nature juridique ; mécanismes d’application ; spécificités de la Ve République.
La DILA nous en proposent un aperçu en avant-première :
Paru le 25/09/2025
180 pages
La Documentation Française
14,50 €
