Grand Poisson : un jeune prof raconte ses cauchemars de lycée

De vieux carnets en gardent le souvenir : j’y ai tracé des textes plaintifs, parfois enthousiastes, de nombreux agacements, des phrases prises à la volée, des plaisanteries, des perles, et même un « projet de réforme générale de l’Education nationale » – et ces carnets, au fil des ans, se sont entassés, sans trouver de forme, sans devenir livre, essai ou roman.

Un soir pourtant, c’était au mois de février, alors que j’attendais dans une salle surchauffée qu’un conseil de classe ne débute – j’avais ce soir pris trop de friandises au distributeur, bu trop de chocolat sucré à la machine, et je m’étais assoupi. Ai-je somnolé une minute ou une heure ? Un hurlement m’a réveillé ; l’avais-je rêvé, venait-il de la rue, des couloirs, des salles contiguës à la mienne ? Les cours étaient finis depuis longtemps et pourtant il m’avait semblé si proche.

J’étais lourd, hébété, il m’a fallu du temps pour me lever, regarder par la fenêtre, ouvrir la porte, allumer toutes les lumières avant de demander avec inquiétude « il y a quelqu’un ? » et de m’engager dans le couloir. Et tandis que très lentement, sans grand courage, je menais ces opérations, les murs semblaient s’étirer, j’entendais des frottements, des raclements et, dans les canalisations, des bruits, comme des rires ou des soupirs.

Tout ce temps, je n’avais qu’une pensée : non, tu n’es pas dans un lycée mais dans un manoir hanté, dans l’hôtel de Shining – te voici dans les Carpathes, tu marches dans le château de Dracula ! Cette révélation, atroce, délicieuse aussi, expliquait tant de choses : nous travaillions dans un lieu maléfique, aux salles brûlantes ou glacées, dont les plafonds et les verrières gouttaient à chaque orage, dont les toilettes fuyaient, débordaient, étaient bouclées à jamais.

Les gants, les écharpes, les trousseaux de clés tombaient dans un grand trou, et ne réapparaissaient qu’en fin d’année, dans une autre aile du lycée. Quant aux élèves et aux collègues, pour des motifs imprécis, des remplacements qui prenaient fin de manière anticipée, des déménagements soudains, des maladies jamais nommées, ils s’évanouissaient pour ne plus revenir.

Mais il y avait autre chose, de plus inquiétant, de plus répugnant que les morts qui se lèvent la nuit et mordent au cou : les « discours sur l’école », la parole réactionnaire qui triomphait sur les chaîne d’info en continu et dans les magazines. Il n’y avait guère de semaine où un éditorialiste, un chroniqueur, un académicien ne prenait la parole pour évoquer, la « faillite », la « décadence » de l’école, le grand abîme dans lequel elle avait chu. Il y avait aussi des ministres qui assez régulièrement présentaient une « nouvelle réforme », et la saupoudraient de coupes budgétaires et de discours larmoyants sur « l’école de la République », et tout cela me semblait mériter un sort, littéraire tout au moins.

On aimerait que seuls les nobles élans guident notre plume, et c’est pourtant la peur, la colère, l’exaspération qui m’ont fait écrire Grand Poisson. Dans cette figure, j’ai mélangé le « mammouth » de l’Education nationale – impossible à réformer, dit-on, et que l’on tripatouille sans cesse – au Léviathan, le monstre biblique dont on ignore s’il est silure, dragon, baleine ou crocodile, cet être qui se tapit dans les roseaux et qui pourrait, à tout instant, engloutir le pauvre pêcheur, le pauvre professeur.

Ainsi, dans Grand Poisson, je n’ai pas seulement évoqué une école « réaliste », ni même – le jeune professeur a fini par s’aguerrir – les heures sereines et gratifiantes ; j’ai voulu faire du lycée un château gothique, traversé de couloirs changeants, parcouru d’êtres inquiétants, ouvert aux souvenirs littéraires, à l’imagination et aux cauchemars.

Fabrice Sanchez

Fabrice Sanchez, né en 1985, vit en région parisienne où il enseigne le français. Grand Poisson est son premier roman, sorti le 21 août dernier.

