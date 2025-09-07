Arche : une bande dessinée pour dénoncer le braconnage en Afrique

On y suit Noé Eran, activiste charismatique et inflexible, déterminé à démanteler les réseaux d’exportation illégale d’ivoire, jusqu’aux coulisses les plus opaques de la finance internationale. Entre infiltrations dangereuses, courses-poursuites, enfants soldats et trahisons politiques, le récit se veut être à un drame palpitant, intelligent et profondément humain.

Portée par le dessin d’Atilio Rojo, cette bande dessinée cherche à dénoncer le système mondialisé du trafic animal. Mais au-delà du témoignage engagé, ARCHE souhaite ouvrir un espace d’émotion et de réflexion morale, pour faire de ce comic un véritable cri d’alerte en faveur de la planète.

Les éditions Evalou nous en proposent un extrait en avant-première :

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com