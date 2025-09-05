Marie Desmeures succède à Manon Frappa chez Notabilia

Depuis janvier 2023, Marie Desmeures occupait le poste de directrice littéraire de la fiction française aux Éditions Denoël. Avant cela, elle avait rejoint en septembre 2021 la maison marseillaise Le Bruit du monde (Editis) comme responsable éditoriale, fonction qu’elle a exercée jusqu’en novembre 2022.

Son parcours est marqué par un long passage chez Actes Sud, où elle a travaillé près de vingt-cinq ans. Elle y a notamment dirigé la collection Lettres grecques pendant près de deux décennies (2002-2021), assuré la responsabilité de la collection de poche Babel pendant vingt ans (2000-2019), et pris en charge l’édition de littérature française entre 2006 et 2021. Elle avait commencé chez Actes Sud en tant qu’assistante éditoriale de 1997 à 2006.

En 2013, la collection Notabilia est créée par Vera Michalski et Brigitte Bouchard. Elle se spécialise dans la publication de romans français et étrangers, souvent courts. Son catalogue réunit des auteurs comme Giosuè Calaciura, Gaëlle Josse, Antonio Ungar, Sophie Divry, Aurélien Delsaux, Dag Solstad, Fatima Daas, Qiu Miaojin ou Denis Michelis. Mais aussi Maya Angelou, Mario Levrero, Rune Christiansen, Madame Nielsen, Sara Bourre et d’autres.

