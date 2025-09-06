Compte sur moi : quand les mathématiques enchantent la vie

À travers les yeux d’une enfant passionnée, l’album révèle que formes, courbes et chiffres ne se limitent pas à l’école : ils sont des clés pour décrypter le monde. On les devine dans le mouvement des vagues, la trajectoire d’un ballon ou encore les cernes d’un arbre.

Avec un texte limpide et des illustrations poétiques, à la fois fines et espiègles, réalisées à l’aquarelle et à l’encre, Miguel Tanco nous propose de (re)découvrir les mathématiques sous un angle ludique et fascinant.

Cet album est une invitation à éveiller la curiosité, à regarder les maths autrement et à encourager petits et grands à suivre leur propre voie. Comme dans L’étincelle en moi, la seconde partie de l’ouvrage se déploie en doubles pages explicatives qui répondent aux questions soulevées dans le récit. Un QR code permet en outre d’accéder à des activités en ligne pour prolonger l’expérience, en famille ou en classe.

Les éditions Grasset jeunesse nous en présente un aperçu en avant-première :

Ancien ingénieur, Miguel Tanco vit aujourd’hui à Milan. Revenu sur les bancs de l’école pour étudier l’illustration à la School of Visual Arts de New York, il a transformé sa passion des albums illustrés en véritable métier.

Par Ugo Loumé

